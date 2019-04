Scio v Hradci neprosadilo základní školu, zkusí to v dalších letech

Firma, která se do povědomí veřejnosti dostala hlavně srovnávacími testy, jež slouží řadě vysokých škol při přijímacích řízeních, opakovaně narazila v Hradci na odpor úřadů.

Před zápisem do rejstříku škol požádala o souhlas městskou radu v Hradci Králové, ale ta jí vystavila červenou. Vznik školy odmítla kvůli nepřipravenosti projektu.

„Scio nedodalo kompletní dokumentaci. V podstatě podalo jakousi žádost, která vypadala ryze formálně. Navíc si myslíme, že takováto škola by v Hradci být nemusela,“ komentoval rozhodnutí rady primátor Alexandr Hrabálek (za ODS).

Ten se coby vysokoškolský pedagog netají svým odporem k alternativním školám. „Je zapotřebí v našem školství alternativy? Já osobně bych svoje dítě do školy, kde se řediteli tyká a říká křestním jménem, nedal. V alternativním základním ani středním školství nevidím žádný přínos,“ říká.

Rada města rozhodla na doporučení odboru školství. Zástupci Scia svou vizi představili členům komise pro výchovu a vzdělávání. Ani tam příliš neoslnili. Komise se sice shodla, že alternativní školy mají ve společnosti své místo, prezentace Scia však podle účastníků připomínala spíše dlouhodobou vizi než plán pro nadcházející školní rok.

„Byli tam někdy v únoru, což už je poměrně pokročilý čas. Prezentace působila, že je to ve fázi nějakého výhledu. Někteří to vnímali tak, že to letos ani není realizovatelné,“ přiblížil jednání člen komise a zřizovatel soukromé školy Sion J. A. Komenského Denis Doksanský.

„Nepřesvědčili nás, že by byl záměr nějak dobře připraven. Nebyl konkrétní, nemají ani místo, kde by chtěli učit,“ soudí také náměstek primátora pro školství Martin Hanousek (ZpH a Zelení).

Je to zástupný problém. Chtějí po nás napřed budovu, říká Scio

Je až s podivem, že projekt Scia působil na členy komise nepřipraveností. Jde zřejmě hlavně o personální a hmotné zajištění, protože firma má už devět poboček, díky nimž má značné zkušenosti. Fakt, že jí dosud chybí prostory, považuje společnost za zástupný problém.

„Chtěli po nás právě budovu, kde škola bude, což je nesmysl. My nemůžeme postupovat tak, že investujeme někdy i miliony do budovy a pak teprve budeme řešit, zda rada města, kraj a nakonec ministerstvo se vznikem školy vůbec bude souhlasit. Musíme postupovat naopak. Nejdříve musíme mít jistotu souhlasů a pak teprve můžeme začít investovat,“ prohlásila mluvčí Scia Veronika Nováková.

Pro společnost nejde na východě Čech o první neúspěch. O Hradec Králové má zájem dlouhodobě. Již v roce 2016 se dvakrát snažila získat souhlas se vznikem školy v krajském městě k 1. září 2017. Poprvé byl bod z jednání rady města stažen a podruhé zamítnut.

V témže roce se firma snažila o zřízení školy v nevyužívané budově bývalé hospodyňské školy ve Stěžerách, ani tam ale neuspěla. Proti se postavila obec, která se obávala o budoucnost vlastní základky. Letošní žádost Scia mělo původně projednávat ještě bývalé vedení města, to však rozhodnutí přenechalo nové garnituře.

„Žádnými vhodnými prostory pro vznik školy aktuálně bohužel nedisponujeme. Kromě toho v Hradci Králové zatím nemáme žádnou rodičovskou iniciativu a nevíme, jaký by byl ze strany rodičů o školu zájem. Proto jsme sami stáhli žádost o zápis školy na ministerstvu školství, aniž by správní řízení doběhlo do konce,“ sdělila dále Nováková.

Scio přesto i nadále věří, že se mu školu v Hradci Králové podaří do dvou až tří let otevřít.

Prostory hledá i vznikající škola Comenius, rozrůstá se Hučák

Scio není jediným soukromým subjektem, kterému se v Hradci Králové nedaří najít prostory pro vzdělávání. Podobný problém aktuálně řeší i další vznikající škola, která ve městě oficiálně vznikne v září.

Jde o projekt Comenius, za nímž stojí bývalý ředitel jiné soukromé hradecké základní školy Sion, Boris Váňa. Ten má však oproti Sciu výrazně jinou startovací pozici. Především má za sebou žáky i učitele. Comenius nyní působí v provizorních prostorách jako komunitní skupina v režimu domácího vzdělávání. Souhlas města, kraje i ministerstva získala i přesto, že zatím neví, kde v září své třídy otevře.

„Máme několik rozjednaných variant, ale všechno jde pomalu a má to nějaké když. Potřebovali bychom asi tři učebny,“ odhadl ředitel budoucí školy Comenius Boris Váňa.

Přestože se to zdá málo, v Hradci Králové ani to řešit není snadné. Prostory zkolaudované pro výuku ve městě chybí. V minulosti opuštěné části škol jsou již léta pronajaté a umístit školu do několika učeben jiné školy je nereálné.

„Být uprostřed jiného provozu není úplně optimální. Vhodné je mít nějaký boční trakt nebo pavilon,“ naznačil Váňa. Jednou z variant je třeba umístění školy do volné části ZŠ v Kuklenách.

Tu měla v hledáčku i další soukromá škola, která se nyní poohlíží po nové adrese, Hučák, jež sídlí v bývalé škole V Lipkách, která se měla přestavět na vzdělávací centrum.

Nájemní smlouva Hučáku končí letos a město má s budovou v dalších letech vlastní plány. Kukleny jsou však pro Hučák příliš těsné. Škola má nyní 70 dětí a časem jich chce nabrat až 120, v každé třídě po 13.

„Myslím, že příští rok tady určitě ještě zůstaneme, ale řešíme varianty pro případ, kdyby nám smlouva nebyla prodloužena. Pokud bychom chtěli zůstat pohromadě, tak velký a kvalitní objekt v Hradci Králové neseženeme. Další variantou je rozdrobit školu na více míst,“ nastínil ředitel Hučáku Jan Sýkora.

„Bohužel, prostory v Hradci nemáme. Přitom poptávka po prostorách pro vzdělávání je velká. Zájem o ně mají Comenius, Hučák, Scio, NIDV (Národní institut dalších vzdělávání, pozn. red.), ale těch objektů moc není,“ potvrdil Hanousek.