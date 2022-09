Hradecká škola Sion je v novém, milionovou pokutu se platit nechystá

Město chtělo místo pro školku Město chtělo od Sionu zpět místnosti, aby tam mohlo přesunout část mateřské školy Sluníčko, která se rekonstruuje. Základní škola Sion se však nemohla odstěhovat, protože se zdržela rekonstrukce její budovy v ulici Kleinerových, kde původně sídlil pouze druhý stupeň. Jenže ani půl roku po odstěhování Sionu se v prostorách nepracuje. Původní záměr města, že úpravu prostor pro mateřskou školu zvládnou za pár týdnů technické služby, se ukázal jako mylný. Přitom Doksanský dlouhodobě upozorňoval, že třídy pro školku město tak rychle neupraví. Radnice už v lednu našla jiné místo, kam děti ze Sluníčka umístit. Podle Hrabálka bylo odstěhování Sionu nečekané: „Pan Doksanský školu opustil nečekaně a náhle na začátku dubna. Bylo to datum, se kterým jsme vůbec nepočítali.“ Město si nechalo vypracovat projekt na úpravu prostor pro plnohodnotnou mateřskou školu. Přízemí bočního pavilonu, kde první stupeň Sionu sídlil, má sloužit dvěma třídám mateřské školy Pohádka, která má nyní dvě třídy v prvním patře téhož pavilonu a další dvě v kontejnerových domcích na školním dvoře. Právě ty se mají do nového přestěhovat. „Školka bude kompletně v budově a ty venkovní objekty u hřiště by sloužily pro případné rekonstrukce mateřských škol v budoucnosti, jak to bylo myšlené s prostory Sionu. Když je pan Doksanský neopustil, řekli jsme si, že už nemá cenu spěchat, protože jsme ten čas už prokaučovali. Stejně by se to opravovalo po prázdninách,“ popsal vedoucí hradeckého odboru školství Zbyněk Bárta. Radnice chce teď vypsat výběrové řízení na stavební firmu. Práce má v plánu stihnout přes zimu. „Chtěli bychom tendr vypsat co nejdříve a ještě do konce roku vybrat zhotovitele. Stavět by se mohlo začít v únoru. Cena se odhaduje na 10 až 12 milionů,“ uvedl vedoucí odboru investic Michal Jandík.