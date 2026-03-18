Soud prohrál, ale návrat dětí do opravené školy soused blokuje dál

Tomáš Hejtmánek
  16:10
Dílčí vítězství má za sebou Hradec Králové v kauze přestavby základní a mateřské školy v Malšově Lhotě. Soused, který napadl stavební povolení kvůli tomu, že byl údajně opomenut, neuspěl s žalobou u hradeckého krajského soudu. Rychlý návrat dětí se však nečeká. Věcí se dál zabývá krajský úřad, kam soused podal i další podněty. Radnice doufá, že školu zkolauduje do září.
Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily rozvody, podlahy i povrchy stěn.

Krajský soud se nejprve loni v létě podnětem odmítl zabývat, protože už ho řeší krajský úřad, ale poté, co mu projednání v lednu nařídil Nejvyšší správní soud, shodil sousedovu žalobu ze stolu. Rozsudkem z 9. března odmítl jeho tvrzení, že postup města byl nezákonný.

„Soud konstatoval, že město nemělo povinnost zastavovat stavbu ani zahajovat řízení o odstranění stavby. Potvrdil, že město reagovalo na podněty občanů zcela adekvátně,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Pro školáky a jejich učitele však rozhodnutí soudu nic nemění. Dál se musejí učit v náhradních prostorách. Ke kolaudaci bude moci radnice přistoupit až poté, co krajský úřad vyřeší odvolání souseda proti postupu stavebního úřadu města.

Spolumajitel nedalekého pozemku tvrdí, že měl být součástí řízení, byť město rekonstruuje pouze školu, jejíž pozemek s ním nesousedí. K tomu ještě kritizuje dopravní napojení objektu.

„Ani po roce od podání odvolání nebylo (městem) doloženo přezkoumatelné závazné stanovisko příslušného dopravního orgánu, které by potvrdilo, že zvolené dopravní řešení je z hlediska bezpečnosti provozu a pohybu dětí vyhovující,“ uvedl soused minulý týden v otevřeném dopise vedení města.

Postavte mi cestu, jinak školu nedostavíte, vyhrožuje soused před kolaudací

Radnice však nyní dopravní napojení stavby neřeší. Tento stavební objekt má být součástí až následující etapy rekonstrukce.

Třicet dalších podání

Soused navíc opakovaně označil úředníky města i kraje za podjaté, což dvakrát zamítlo ministerstvo pro místní rozvoj.

„Podjatost je již vyřešená, takže krajský úřad nyní již rozhoduje ve věci samé. Situaci však komplikují nová podání a dotazy, které nám soused zasílá. Úředníci na ně musejí reagovat,“ popsal další zdržení mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Soused na úřad poslal už kolem tří desítek podání. Některá mají i obsáhlé přílohy. Nově úředníci prověřují také to, zda projekt není v rozporu s novým územním plánem města, přestože byl povolený dávno před jeho platností.

„Účastník řízení využívá veškeré systémové možnosti, aby řízení prodloužil. Přebírá si dokumenty v poslední den termínu, některá podání nepodepsal, takže jsme museli ověřovat autora,“ doplnil mluvčí.

Děti ze školy i školky sváží autobusy

Přesto krajský úřad očekává, že by mohl případ rozhodnout do prázdnin. To by dávalo městu prostor zkolaudovat školu do září.

„Škola se nemůže nastěhovat bez kolaudace, nelze jít do předčasného užívání, jako třeba u dopravních staveb. Je absurdní, že český správní řád umožňuje jednotlivci stavební řízení opakovaně napadat a prodlužovat,“ řekl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Návrat dětí do opravené školy je ve hvězdách, soused se dál odvolává

Radnice školáky už v září přesunula do Základní školy Mandysova a školku do Štefánikovy ulice. Školákům od počátku sloužil svozový autobus, od března vozí i děti z mateřinky. Radnice musela zajistit nejen vůz a řidiče, ale ve spolupráci s pedagogickou fakultou také doprovod dětí.

OBRAZEM: Hektary bledulí na zámku Františka Kinského, za fotkami se honí davy

Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku.

V obležení výletníků je v těchto dnech zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Tisíce lidí sem míří obdivovat lány bledulí, stráně poseté žlutými talovíny i fialové krokusy. Největší nápor...

Jezírko ozdobily sochy modrých koní, senátor si nevyřídil povolení města

V hradeckých Šimkových sadech instalují sousoší Tři modří koně. (9. března 2026)

Nepřehlédnutelné sousoší od Michala Gabriela zdobí od pondělka jeden z parků v Hradci Králové. Tři modří koně kráčejí po hladině jezírka v Šimkových sadech. Za zpestřením veřejného prostoru je...

Koncert Ortelu 8. 8. budí rozruch. Noční klid neposuneme, trvá na svém Hradec

Premium
V hradecké restauraci U Letců hraje Ortel opakovaně, kvůli srpnovému termínu je...

Drsné vzkazy o žalobě, náckovství, cenzuře i šikaně si už několik dní vyměňují město Hradec Králové a kontroverzní hudební skupina Ortel. Spor má kořeny již v minulém roce, nyní akceleroval po...

„Dělá se mi z vás nevolno.“ Doksanský čelil výzvám k rezignaci, své řekli i rodiče

Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

Dalšímu „grilování“ čelil na zastupitelstvu v Hradci Králové poslanec za hnutí ANO Denis Doksanský. V únoru kvůli pracovnímu vytížení rezignoval na členství v komisi městské rady pro výchovu a...

Proslul koncerty i večírky, teď oblíbený klub končí. Bývalou kotelnu čeká demolice

Klub MOOD v Hradci Králové proslul koncerty i večírky.

Velkou kulturní ztrátu utrpí poslední květnový víkend Hradec Králové. Za dva a půl měsíce definitivně zavře oblíbený klub MOOD, který v bývalé mazutové kotelně u dopravního podniku otevřel v prosinci...

Nový územní plán umožní Hradci zlepšit dopravu i přestavět staré továrny

Vizualizace nového areálu na místě současného socialistického nákupního...

Do značné míry zamrzlý rozvoj Hradce Králové dostal po 26 letech podstatný impuls. V pátek 13. března totiž vstoupil v platnost zdejší nový územní plán. Může to podnítit vznik nových čtvrtí.

18. března 2026  10:26

Broumov vyhlíží čápy. Připravil pro ně vyšší sloup, aby letos ušetřili Madonu

V Broumově před Starou radnicí znovu vztyčili sloup s hnízdem pro čápy,...

Betonový sloup s hnízdem pro čápy se vrátil na historické náměstí v Broumově na Náchodsku. Radnice se tím chce vyhnout loňskému martyriu s mladým čapím párem, který si k hnízdění zvolil památkově...

17. března 2026  16:55

Nový Bydžov bojuje za zachování interny, kraj chce rozšířit rehabilitaci

Hlavní budova ze čtyřicátých let v nemocnici v Novém Bydžově prochází...

Obyvatelé Nového Bydžova se bouří proti plánům Královéhradeckého kraje uzavřít v tamní nemocnici lůžkové oddělení interny. Záměr vyvolal nevoli nejen mezi občany, ale také na radnici a v okolních...

17. března 2026  11:37

Koncert Ortelu 8. 8. budí rozruch. Noční klid neposuneme, trvá na svém Hradec

Premium
V hradecké restauraci U Letců hraje Ortel opakovaně, kvůli srpnovému termínu je...

Drsné vzkazy o žalobě, náckovství, cenzuře i šikaně si už několik dní vyměňují město Hradec Králové a kontroverzní hudební skupina Ortel. Spor má kořeny již v minulém roce, nyní akceleroval po...

16. března 2026

Sousoší Tří modrých koní v parku v Hradci zůstává, povolení už senátor má

Tři modří koně od sochaře Michala Gabriela jsou k vidění v Hradci Králové,...

Provokativní sousoší Tří modrých koní smí zůstat v parku v Hradci Králové. Dílo sochaře Michala Gabriela nainstalovala do Šimkových sadů minulé pondělí skupina kolem senátora Jana Holáska (Rozvíjíme...

16. března 2026  17:16

Kvůli stavbě křižovatky se tvořily kolony směrem z Polska. Kamiony kácely značky

V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní...

S omezením na silnici I/33 nedaleko hraničního přechodu musí počítat od pondělí řidiči v Náchodě. Stavbaři na okružní křižovatce poblíž Albertu začali budovat nový kruhový objezd, který napojí...

16. března 2026  14:43

Desetiletého chlapce pořezala motorová pila, kriminalisté prověřují jiné dítě

ilustrační snímek

Sobotním úrazem dítěte pořezaného pilou v Jasenné na Náchodsku se zabývají kriminalisté. Stalo se to při kácení dříví, zraněný chlapec skončil v hradecké fakultní nemocnici. Policisté prověřují...

16. března 2026  11:40,  aktualizováno  12:28

Josef Probošt: Muž, který vytvořil betlém a po 100 letech znovu ožil

Komerční sdělení
Betlém po 100 letech ožil

Díky zapojení umělé inteligence „ožil“ tvůrce světoznámého betlému a prostřednictvím digitální obrazovky opět komunikuje s návštěvníky Třebechovického muzea betlémů.

16. března 2026  6:30

Lékaři v Hradci vyhlížejí další roboty, pacient by v den operace šel domů

Stavba pavilonu chirurgických oborů v hradecké fakultní nemocnici (10. března...

Hradecká fakultní nemocnice počítá do dvou až čtyř let s koupí dvou dalších nejmodernějších robotických systémů Da Vinci. Lékaři už nyní pracují se dvěma systémy Da Vinci Xi. Počet operací se díky...

15. března 2026  7:33

Advantage Consulting, s.r.o.
EMC TESTER (40-50.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hradec - Baník 1:0, úspěšná odveta za vyřazení v poháru, rozhodl Mihálik

Jeden z tvrdých hlavičkových soubojů v utkání Hradec (černá) - Ostrava.

Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 26. ligovém kole ostravský Baník 1:0 a vrátili soupeři nedávné vyřazení z domácího poháru. O jedinou trefu se postaral v 61. minutě Mihálik.

14. března 2026  17:15

Jezírko v zahradě znamená riziko, říká šéf veterinářů. Ptačí chřipka je agresivnější

Premium
Ředitel hradecké pobočky Státní veterinární správy ČR Aleš Hantsch

Letošní průběh ptačí chřipky je plíživější a agresivnější, říká v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj Aleš Hantsch. Pod jeho vedením funguje v Hradci...

14. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.