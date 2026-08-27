Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Už vybalují krabice. Škola se po sporu se sousedem vrací do nové budovy

Tomáš Hejtmánek
  15:23
Děti a učitelé z královéhradecké Malšovy Lhoty se po dvou letech v provizoriu vracejí do své opravené školy. Když se stěhovali do náhradních prostor v Lipkách, netušili, že je čeká víc než rok dojíždění do centra. Škola sice byla podle plánu opravená na konci minulých prázdnin, ale kvůli sporu se sousedem se protáhla kolaudace.

Děti během dvou let zamířily z provizoria do ještě většího provizoria. V Lipkách kvůli výměně oken zůstat nemohly. Třídy našly azyl na základní škole Mandysova, školka v ZŠ Štefánikova.

Rodiče doufali, že se do opravené budovy jejich ratolesti vrátí loni na podzim, po Vánocích nebo alespoň po jarních prázdninách. Avšak ještě na konci minulého školního roku nebylo jisté, zda škola kolaudaci získá. Nakonec se to v polovině července podařilo a mohlo začít velké stěhování.

„Práce jsou v plném proudu. Škola sice byla hotová na podzim, ale se stěhováním nábytku jsme nemohli začít před kolaudací, aby na nás někdo nepřišel,“ říká dnes už bývalý investiční technik hradeckého magistrátu Jiří Pastucha, když před začátkem školního roku procházíme chodbami, které září novotou.

Škola v Malšově Lhotě je opravená a má i novou přístavbu, je v ní jídelna i učebny. (12. srpna 2026)
Děti a učitelé se do školy v Malšově Lhotě vrátí po dvou letech provizoria. (12. srpna 2026)
Škola v Malšově Lhotě je opravená a má i novou přístavbu. (12. srpna 2026)
Děti a učitelé se do školy v Malšově Lhotě vrátí po dvou letech provizoria. (12. srpna 2026)
24 fotografií

Z ulice se škola příliš nezměnila, při pohledu zezadu však zaujme velká prosklená plocha, za níž je nová jídelna a nové učebny, které stavbaři přistavěli. I v původní části jsou chodby a učebny zcela nové. Radnice nechala vyměnit okna, dveře, podlahy či inženýrské sítě. Nová je vzduchotechnika a akustické podhledy.

Rok sbalené krabice

Uvnitř to vypadá, jako by z původního objektu zůstaly jen staré schody z tradičního teraca. A tělocvična. Když do ní vstupujeme, je to, jako by se člověk vrátil v čase. Dojem ještě umocňují hromady krabic s nápisy výtvarka, hudební výchova, mateřská škola…

Rok dokončená škola má konečně razítko, žáci se z provizoria vrátí v září

„Některé krabice byly označeny už před dvěma lety. V Lipkách jsme je měli s sebou, ale na Mandysovku jsme si je nemohli vzít. Tam jsme měli jen čtyři třídy a jednu sborovnu, oni nám nemohli poskytnout víc. Krabice už jsou rok sbaleny,“ vysvětluje ředitelka školy Iva Trojnová, když opouštíme tělocvičnu.

Další krabice jsou na ve školách Mandysově a Štefánikově, v pronajaté kanceláři v Malšově Lhotě nebo u hasičů. Na chodbách míjíme uklízečky, které vše připravují na začátek září.

Ve dveřích se mihne školník s vrtačkou, za dalšími vidíme učitele, jak si vybalují věci. Na hlavní část si škola najala stěhovací firmu, která většinu věcí převezla v jednom zátahu.

„V Lipkách zůstaly rok naše interaktivní tabule, protože nebylo kam je odvézt. Teď se demontují, převezou sem a rovnou je nainstalujeme,“ říká ředitelka s viditelnou úlevou, že roční martyrium je za ní.

Stoupáme do horního patra, nad hlavou máme modrou oblohu. Nad schodištěm je prosklená střecha s podivným pístem, který trčí do prostoru. „To je automatické otevírání střešního okna. Teď ho pro ukázku otevřu manuálně, ale pak už bude naprogramované. Otevře se odpoledne, když jsou děti pryč, aby se mohlo vyvětrat,“ popisuje Jiří Pastucha.

Kryt na panty, klimatizace

Podobných vychytávek je řada, třeba neobvyklá vertikální roletka na těžkých protipožárních dveřích, která po otevření dveří zakrývá panty, aby si děti nemohly skřípnout prsty při zavírání. Když vstupujeme do jedné z učeben v horním patře, bere technik z držáku vedle dveří ovladač klimatizace:

„Tohle tady taky nemůže zůstat. Děti by si s tím pořád hrály. Klimatizaci nastavíme na jednu teplotu a nebude se na to sahat. Je problém i veřejných budov, že si tam všichni nastaví, co chtějí, a pak je v tom hrozný guláš.“

Z horního patra je výhled do Přírodního parku Orlice, který se školou sousedí. Nejlépe je vidět z velké učebny na rohu, která má prosklené stěny i vstup na terasu. Ten však bude z bezpečnostních důvodů zamčený.

29. července 2025

„Díky přístavbě a nástavbě získala škola nové odborné učebny, větší prostory i nové zázemí jídelny. Kompletně jsme zmodernizovali také technické vybavení od nového výtahu přes vzduchotechniku, vytápění a elektroinstalace až po požární zabezpečení. Proměnou prošly venkovní areál a hospodaření s dešťovou vodou. Výsledkem není jen opravená budova, ale moderní škola s kvalitním a bezpečným prostředím pro děti i učitele,“ vychvaluje rekonstrukci za 80 milionů náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

V září do školy nastoupí 88 dětí a dalších 34 do školky. I přes nejistotu letos škola zaznamenala zvýšený zájem rodičů. Do prvního ročníku nastoupí 20 dětí. Radnice chce brzy navázat projektovou přípravou pro další přestavby, při nichž má vzniknout samostatná budova pro školku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Místo pohádkových pohledů zelené peklo. Les Království sužují sinice

Extrémní koncentrace sinic na přehradě Les Království na Trutnovsku (19. srpna...

Turisté, kteří v těchto dnech navštíví oblíbenou přehradu Les Království u Dvora Králové nad Labem, očekávají pohádkové pohledy a vůni okolních lesů. Místo toho je přivítá zápach jako z čistírny...

Šest budov, cena k miliardě. Ve Velké Úpě začala demolice pro nový resort

Demolice horských chat ve Velké Úpě, na jejichž místě vyroste apartmánový...

Stavbaři začali s demolicí objektů pro výstavbu rozsáhlého apartmánového komplexu v krkonošské Velké Úpě. Na ploše asi 7 tisíc metrů čtverečních má do konce roku 2029 vyrůst šest budov za zhruba 800...

Půl milionu za listí spadané na zahradu. Soud navrhl sousedům smír

Javory se nacházejí z druhé strany rodinného domu v Chlumci nad Cidlinou,...

Spor mezi Chlumcem nad Cidlinou a manželi Popkovými, kteří sousedí s městským stromořadím vzrostlých javorů, by mohl skončit smírem. Po letech soudních tahanic kvůli listí spadanému na zahradu...

Odpojila podřízenou a poslala 46 milionů. Hradci se z podvodu zatím vrátila jen malá část

Sídlo Správy nemovitostí Hradec Králové v Kydlinovské ulici.

Vishingovému útoku podlehla a 46 milionů korun podvodníkům v červenci poslala ekonomicko-organizační náměstkyně ředitelky Správy nemovitostí Hradec Králové. Policii se dosud podařilo vrátit městu ze...

Příhraniční úsek D11 z Královce do Polska začne sloužit řidičům v listopadu

Stavba křižovatky u budované D11 u Královce na Trutnovsku (26. srpna 2026)

Tříkilometrový úsek dálnice D11 mezi Královcem a polskou Lubawkou se řidičům otevře 27. listopadu. Ve středu to po kontrolním dni potvrdili ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník za SPD) a Radek...

Už vybalují krabice. Škola se po sporu se sousedem vrací do nové budovy

Škola v Malšově Lhotě je opravená a má i novou přístavbu, je v ní jídelna i...

Děti a učitelé z královéhradecké Malšovy Lhoty se po dvou letech v provizoriu vracejí do své opravené školy. Když se stěhovali do náhradních prostor v Lipkách, netušili, že je čeká víc než rok...

27. srpna 2026  15:23

Ostrava postaví novou lávku na mezinárodní cyklotrase, odolá i stoleté vodě

V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a...

Cyklisté směřující po mezinárodní trase mezi Krakovem a Vídní se brzy dočkají pohodlnější a bezpečnější jízdy. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích, která nahradí...

27. srpna 2026

Hradec - Panathinaikos v TV: Kde sledovat odvetu Konferenční ligy živě, kurzy

František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z...

Fotbalisté Hradce Králové jsou krok od historického úspěchu. Na domácím stadionu mohou postoupit do Konferenční ligy, ve čtvrtek 27. 8. od 19:00 hrají s Panathinaikosem Athény. Podívejte se na kurzy...

27. srpna 2026  11:11

Na fotbal s Řeky je vyprodáno, policie v Hradci varuje kvůli dopravě

František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z...

Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti s dnešním fotbalovým zápasem mezi FC Hradec Králové a řeckým klubem Panathinaikos Athény mohou vznikat dopravní komplikace a kolony. Utkání se odehraje od...

27. srpna 2026  9:30

Příhraniční úsek D11 z Královce do Polska začne sloužit řidičům v listopadu

Stavba křižovatky u budované D11 u Královce na Trutnovsku (26. srpna 2026)

Tříkilometrový úsek dálnice D11 mezi Královcem a polskou Lubawkou se řidičům otevře 27. listopadu. Ve středu to po kontrolním dni potvrdili ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník za SPD) a Radek...

26. srpna 2026  16:38

Začíná horolezecký festival. Orchestr u skal poví příběh o hledání klidu

Švýcarská lezkyně Nina Caprez na Tsunami v Teplických skalách

Legenda lezecké fotografie Heinz Zak, alpinista nastupující generace James Price nebo německý pískař Anton Schröter, který zaujal lezením bez lana v domácím Sasku. To jsou hlavní hosté 43. ročníku...

26. srpna 2026  11:55

Odpojila podřízenou a poslala 46 milionů. Hradci se z podvodu zatím vrátila jen malá část

Sídlo Správy nemovitostí Hradec Králové v Kydlinovské ulici.

Vishingovému útoku podlehla a 46 milionů korun podvodníkům v červenci poslala ekonomicko-organizační náměstkyně ředitelky Správy nemovitostí Hradec Králové. Policii se dosud podařilo vrátit městu ze...

26. srpna 2026  9:19

Falešné hrozby i prověrky. Po podvodu za 46 milionů Hradec testuje zaměstnance

ilustrační snímek

Jako varovný precedent pro desítky měst v České republice v červenci posloužil Hradec Králové. Jeho zaměstnankyně totiž naposílala falešným bankéřům či policistům neuvěřitelných 46 milionů korun....

25. srpna 2026  16:29

Štefan Margita oslaví sedmdesátiny i s filharmoniky v Hradci na Labi

Filharmonie Hradec Králové doprovodila v Brně Štefana Margitu na koncertu k...

Jsou chvíle, kdy Hradec Králové získá atmosféru Benátek. Vzácný Open Air pro Hradec zdejší Filharmonie se stal ceněnou a posluchačsky vděčnou tradicí, což dokládají publikem obsypané břehy Labe,...

25. srpna 2026  9:12

Po deseti letech příprav a referendu začala stavba infocentra u Teplických skal

Teplice nad Metují začínají stavět infocentrum u vstupu do Teplických skal....

Po více než deseti letech příprav a po letošním místním referendu se Teplice nad Metují na Náchodsku pouštějí do stavby infocentra a zázemí pro návštěvníky u vstupu do Teplických skal. Dnes ve...

24. srpna 2026  14:20

VIDEO: Boj o život po sršním bodnutí. Záchranka ukázala ledový klid operátorky

Bodnutí sršněm, náhlá zástava oběhu a záchrana během hovoru na lince 155.

Po bodnutí sršně zkolaboval muž z Broumovska. Naštěstí měl kolem sebe další lidi, kteří přivolali záchranku. Zprvu ještě mluvil, jenže alergická reakce se u něj rychle rozvinula, až ztratil vědomí. S...

24. srpna 2026  13:45

Produktivní posila Zdráhal: Na styl Hradce si zvykám. Herní výkony jdou nahoru

Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu.

Útočník Patrik Zdráhal přišel do Hradce jako jedna z první letních posil hokejového Mountfieldu. A to poté, co v minulé sezoně vystřídal dva kluby, jednak Vítkovice, za které toho ve své dlouhé...

24. srpna 2026  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.