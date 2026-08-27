Děti během dvou let zamířily z provizoria do ještě většího provizoria. V Lipkách kvůli výměně oken zůstat nemohly. Třídy našly azyl na základní škole Mandysova, školka v ZŠ Štefánikova.
Rodiče doufali, že se do opravené budovy jejich ratolesti vrátí loni na podzim, po Vánocích nebo alespoň po jarních prázdninách. Avšak ještě na konci minulého školního roku nebylo jisté, zda škola kolaudaci získá. Nakonec se to v polovině července podařilo a mohlo začít velké stěhování.
„Práce jsou v plném proudu. Škola sice byla hotová na podzim, ale se stěhováním nábytku jsme nemohli začít před kolaudací, aby na nás někdo nepřišel,“ říká dnes už bývalý investiční technik hradeckého magistrátu Jiří Pastucha, když před začátkem školního roku procházíme chodbami, které září novotou.
Z ulice se škola příliš nezměnila, při pohledu zezadu však zaujme velká prosklená plocha, za níž je nová jídelna a nové učebny, které stavbaři přistavěli. I v původní části jsou chodby a učebny zcela nové. Radnice nechala vyměnit okna, dveře, podlahy či inženýrské sítě. Nová je vzduchotechnika a akustické podhledy.
Rok sbalené krabice
Uvnitř to vypadá, jako by z původního objektu zůstaly jen staré schody z tradičního teraca. A tělocvična. Když do ní vstupujeme, je to, jako by se člověk vrátil v čase. Dojem ještě umocňují hromady krabic s nápisy výtvarka, hudební výchova, mateřská škola…
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Rok dokončená škola má konečně razítko, žáci se z provizoria vrátí v září
„Některé krabice byly označeny už před dvěma lety. V Lipkách jsme je měli s sebou, ale na Mandysovku jsme si je nemohli vzít. Tam jsme měli jen čtyři třídy a jednu sborovnu, oni nám nemohli poskytnout víc. Krabice už jsou rok sbaleny,“ vysvětluje ředitelka školy Iva Trojnová, když opouštíme tělocvičnu.
Další krabice jsou na ve školách Mandysově a Štefánikově, v pronajaté kanceláři v Malšově Lhotě nebo u hasičů. Na chodbách míjíme uklízečky, které vše připravují na začátek září.
Ve dveřích se mihne školník s vrtačkou, za dalšími vidíme učitele, jak si vybalují věci. Na hlavní část si škola najala stěhovací firmu, která většinu věcí převezla v jednom zátahu.
„V Lipkách zůstaly rok naše interaktivní tabule, protože nebylo kam je odvézt. Teď se demontují, převezou sem a rovnou je nainstalujeme,“ říká ředitelka s viditelnou úlevou, že roční martyrium je za ní.
Stoupáme do horního patra, nad hlavou máme modrou oblohu. Nad schodištěm je prosklená střecha s podivným pístem, který trčí do prostoru. „To je automatické otevírání střešního okna. Teď ho pro ukázku otevřu manuálně, ale pak už bude naprogramované. Otevře se odpoledne, když jsou děti pryč, aby se mohlo vyvětrat,“ popisuje Jiří Pastucha.
Kryt na panty, klimatizace
Podobných vychytávek je řada, třeba neobvyklá vertikální roletka na těžkých protipožárních dveřích, která po otevření dveří zakrývá panty, aby si děti nemohly skřípnout prsty při zavírání. Když vstupujeme do jedné z učeben v horním patře, bere technik z držáku vedle dveří ovladač klimatizace:
„Tohle tady taky nemůže zůstat. Děti by si s tím pořád hrály. Klimatizaci nastavíme na jednu teplotu a nebude se na to sahat. Je problém i veřejných budov, že si tam všichni nastaví, co chtějí, a pak je v tom hrozný guláš.“
Z horního patra je výhled do Přírodního parku Orlice, který se školou sousedí. Nejlépe je vidět z velké učebny na rohu, která má prosklené stěny i vstup na terasu. Ten však bude z bezpečnostních důvodů zamčený.
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29. července 2025
„Díky přístavbě a nástavbě získala škola nové odborné učebny, větší prostory i nové zázemí jídelny. Kompletně jsme zmodernizovali také technické vybavení od nového výtahu přes vzduchotechniku, vytápění a elektroinstalace až po požární zabezpečení. Proměnou prošly venkovní areál a hospodaření s dešťovou vodou. Výsledkem není jen opravená budova, ale moderní škola s kvalitním a bezpečným prostředím pro děti i učitele,“ vychvaluje rekonstrukci za 80 milionů náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).
V září do školy nastoupí 88 dětí a dalších 34 do školky. I přes nejistotu letos škola zaznamenala zvýšený zájem rodičů. Do prvního ročníku nastoupí 20 dětí. Radnice chce brzy navázat projektovou přípravou pro další přestavby, při nichž má vzniknout samostatná budova pro školku.