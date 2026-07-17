Rok dokončená škola má konečně razítko, žáci se z provizoria vrátí v září

Radnice v Malšově Lhotě modernizovala stávající učebny, nechala upravit tělocvičnu a zvětšit šatny pro žáky. Došlo také ke kompletní výměně topení, instalaci vzduchotechniky či zateplení budovy. V zadní části přibyl výtah a vyrostla přístavba, ve které vznikla jídelna, tři třídy a zázemí pro personál školy. Práce přišly na 80 milionů korun s daní.
Přestavba původní budovy byla hotová loni v srpnu, ale kvůli sporům se sousedem město nemohlo žádat o kolaudaci a děti se tak v září do školy nevrátily. Spolumajitel jednoho ze sousedních pozemků se dožadoval zahrnutí do stavebního řízení jako opomenutý účastník, vedle toho obvinil úředníky města i kraje z podjatosti. Rozhodovat tak muselo postupně ministerstvo pro místní rozvoj a poté kraj. Kvůli sérii odvolání a námitek se podjatost nakonec vyřešila až v červnu.
Stavební firma pak na základě plné moci ihned žádala o kolaudaci. Město proces urychlilo tím, že vzalo zpět žádost o změnu stavby před dokončením, kam se jako účastník hlásil právě soused. Radnice už dříve uvedla, že změny nebyly tak zásadní a žádost podávala z opatrnosti.
„Stavební firma požádala o kolaudaci ve druhé polovině června, během čtvrtečního odpoledne stavební úřad vydal kolaudační rozhodnutí. Dodavatel stavby, který v řízení zastupoval město, se zároveň vzdal práva na odvolání. A protože účastníkem tohoto správního řízení již není nikdo další, kolaudační rozhodnutí je v právní moci,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
Budova je tak oficiálně přístupná a zaměstnanci školy mohou v nejbližších týdnech zahájit stěhování. V aktuálním školním roce byla základní škola v azylu na ZŠ Mandysova, mateřská škola v prostrách ZŠ Štefánikova.
„Nechce se mi ani uvěřit tomu, že po tak náročném roce je vše konečně za námi. Těšíme se, že s kolegy začneme v nejbližší době řešit stěhování,“ uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Malšova Lhota Iva Trojnová.
|
29. července 2025
„Po více než roce plném komplikací a nejistoty jsme konečně dospěli do cíle, který jsme si všichni přáli. Mám obrovskou radost, že se děti mohou od prvního září vrátit do své nově zrekonstruované školy v Malšově Lhotě. Nebylo to jednoduché období pro rodiče, děti, zaměstnance školy ani pro město. O to víc si vážím trpělivosti a podpory všech, kterých se tato situace dotkla,“ uvedla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).
Radnice se snažila rodinám školáků nekomfort alespoň částečně kompenzovat. Zařídila dopravu dětí do náhradních škol a odpustila poplatky za mateřskou školu a družinu.
Radnice odmítá, že mohla v administrativním dokončení rekonstrukce postupovat rychleji. Kolaudovalo se sice podle stejného projektu, který byl na stole už před rokem, avšak potíž byla v řízení o podjatosti úředníků.
|
Spor se sousedem, pozdní začátek rekonstrukce. Školáci se v září do lavic nevrátí
„Šlo o mimořádně složitý sled správních a soudních řízení. Po celou dobu jsme hledali všechny zákonné možnosti, jak školu co nejrychleji otevřít, a zároveň jsme zajistili fungování výuky v provizorních podmínkách. Pravomocná kolaudace uzavírá jedno z nejkomplikovanějších stavebně-správních řízení, kterým Hradec Králové v posledních letech čelil,“ upozorňil náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).
Začátkem školního roku nastoupí do základní a mateřské školy v Malšově Lhotě 88 dětí školního a 34 dětí předškolního věku. Spádově školu navštěvují děti hlavně z Malšovy Lhoty a Svinar, ale také z centra Hradce Králové, Bělče i okolních vesnic.