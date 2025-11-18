Návrat dětí do opravené školy je ve hvězdách, soused se dál odvolává

  10:30
Potíže s kolaudací rekonstruované základní školy v Malšově Lhotě na okraji Hradce Králové trvají. Přestože stavaři dokončili první část úprav v srpnu a přístavbu školní budovy v říjnu, nemůže město stále do objektu pustit školáky kvůli sporu se sousedem. Hrozí tak, že děti se do svých tříd vrátí až příští rok.
Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily...

Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily rozvody, podlahy i povrchy stěn. (18. srpna 2025) | foto: MMHK, Tomáš Hejtmánek,  MF DNES

V moderní přístavbě školy v Malšově Lhotě bude nová jídelna i odborné učebny....
V moderní přístavbě školy v Malšově Lhotě bude nová jídelna i odborné učebny....
„Celá situace je náročná a velmi složitá. Naším cílem je dohodnout se, aby se děti do zrekonstruované školy mohly vrátit co nejdříve,“ tvrdí primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Soused v červenci napadl platnost stavebního povolení a současně označil z podjatosti krajský úřad, který má o případu rozhodovat. Ministerstvo pro místní rozvoj sice podjatost v srpnu vyloučilo, ale stěžovateli se obstruovat daří dál. Podle úřadů k tomu užívá nejdelší možné lhůty.

„Stěžovatel podal proti rozhodnutí rozklad, takže krajský úřad stále nemohl vyřešit podjatost úředníků. Nyní je věc zpět na ministerstvu,“ vysvětluje mluvčí kraje Dan Lechmann.

Postavte mi cestu, jinak školu nedostavíte, vyhrožuje soused před kolaudací

Soused si stěžuje, že byl opomenut jako účastník řízení. Radnice to odmítá. Sporu předcházelo několik jednání, kdy soused poukazoval na chyby v projektu a domáhal se závazků k dalšímu rozvoji lokality. Radnice jeho požadavky označila za přehnané. Spor se měl vést třeba o přístupovou cestu k jeho zahradě. Na memorandu o dalším postupu se však strany nedohodly.

Kvůli sporu město nemohlo v srpnu zkolaudovat část stavby a školáci se tak v září do lavic nemohli vrátit a dál zůstávají v provizoriu. Nyní chce radnice kolaudovat obě části projektu dohromady, má ale jiný problém. Při stavbě došlo k úpravám, které vyžadují schválení změn stavby před dokončením.

29. července 2025

„Plánovali jsme o změny požádat, ale vstoupil do toho spor se sousedem,“ říká náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Právě to, že povolení změn chybí, je nyní dalším problémem, který brání kolaudaci. Jinak by zřejmě radnice mohla kolaudovat i přes stávající spor. Ten totiž podle úřadů nezrušil platnost povolení. Radnice se navíc do potíží dostala i kvůli zdržení v přípravě projektu. Zatímco školáci areál před rekonstrukcí vyklidili loni v červnu, stavební práce tam začaly až v říjnu. Kvůli tomu se rekonstrukce protáhla až do dalšího školního roku.

Spor se sousedem, pozdní začátek rekonstrukce. Školáci se v září do lavic nevrátí

Soused už dříve uvedl, že radnice by kvůli úpravám stavby beztak nestihla vyřídit administrativu včas tak, aby se školáci mohli v září vrátit. Podle něj problematické je hlavně dopravní napojení, které stavební úřad měl také posuzovat. Město však plánuje řešit dopravu až v dalších etapách. V budoucnu má být v zadní části areálu postavena ještě nová budova mateřské školy.

Radnice nyní opět vyzvala souseda k jednání o možné dohodě. Ten zatím nereagoval. Redakci iDNES.cz však prostřednictvím své advokátky sdělil, že je připraven k určitým ústupkům.

„Současný stav věci nijak nebrání stavebníkovi v tom, aby podnikl právní kroky umožňující dočasné užívání stavby ještě před jejím dokončením,“ uvedla advokátka Eva Lásková.

V moderní přístavbě školy v Malšově Lhotě bude nová jídelna i odborné učebny. (18. srpna 2025)
Kdy se vrátí školáci do Malšovy Lhoty, je nyní nejasné. Pokud se radnici nepodaří vyjednat stažení stížností, mohou obstrukce trvat ještě několik měsíců. V tom případě reálně hrozí, že školáci zůstanou v provizoriu celý školní rok. Nyní se učí v učebnách základní školy Mandysova, školka je přesunuta do Štefánikovy ulice.

