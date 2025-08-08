Výjimečný krok ŘSD. Smlouvy s archeology dohodlo za den, navíc na D35 ušetří

Autor:
  9:35
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) uzavřelo smlouvy na archeologický průzkum pod D35 u Jičína bleskovou rychlostí, jediný den po termínu podání nabídek. Po rozdělení úseku na tři etapy ušetří nejen čas, ale i peníze. Dvě ze tří částí v soutěži získalo sdružení vedené hradeckou univerzitou, které oproti původnímu tendru slevilo o 30 procent.
Fázovaná detektorová prospekce v trase budoucí D35 u Sadové

Fázovaná detektorová prospekce v trase budoucí D35 u Sadové | foto: MVČ

Staví se klíčový úsek dálnice D35 u Hradce Králové směrem na Liberec. (1. října...
Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice
Dálnice D35, stavba Úlibice – Hořice
Vizualizace úseku D35 Úlibice - Hořice
25 fotografií

Bleskovou soutěž prostřednictvím dynamických nákupních systémů (DNS) zvolilo ŘSD poté, co se proti původní zakázce na celý úsek D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku odvolalo sdružení vedené Univerzitou Hradec Králové (UHK).

Tvrdilo, že vítězný uchazeč nesplnil kvalifikační podmínky. Antimonopolní úřad pak výběr archeologů zrušil, proti čemuž se ŘSD odvolalo.

Kvůli sporům se budování dálnice dostalo do půlročního skluzu. Aby ho silničáři dohnali, použili vůbec poprvé pro archeologické zakázky DNS a dálniční úsek rozdělili na tři části. Místo původních deseti měsíců mají nyní archeologové na průzkum jen čtyři měsíce.

Nebudeme čekat. Stát porcuje zakázku na archeologii pro D35 u Jičína

Soutěž byla doslova blesková. Zakázky vypsalo ŘSD 23. července. Lhůta pro podání nabídek uplynula ve středu 6. srpna a už ve čtvrtek odpoledne stát uzavřel s archeology smlouvy.

„Ještě v den podání nabídek jsme obdrželi výzvu k podpisu smlouvy do 24 hodin,“ potvrdil jednatel společnosti Samson Praha Marcel Rückl.

Silničáři si ve výzvě vyhradili právo uzavřít smlouvy ještě před uplynutím 15denní lhůty pro podání námitek. „Práce plánujeme zahájit v průběhu 3. čtvrtletí tohoto roku na všech úsecích,“ informoval na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Dva ze tří úseků získalo sdružení UHK, Muzea východních Čech a firmy Smola HK za cenu 65,5, respektive 78,2 milionu korun. Na třetím úseku provede archeologický výzkum sdružení Samson Praha a Labrys za 114,5 milionu (vše bez daně).

Fázovaná detektorová prospekce v trase budoucí D35 u Sadové
Staví se klíčový úsek dálnice D35 u Hradce Králové směrem na Liberec. (1. října 2024)
Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice
Dálnice D35, stavba Úlibice – Hořice
25 fotografií

„Na stavbu D35 Úlibice - Hořice délky 16,3 km je vydáno stavební povolení v právní moci a probíhá hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele,“ doplnil Mátl, který očekává zahájení stavebních prací už na konci tohoto roku.

Kratší úsek, menší riziko

ŘSD změnou způsobu zadání zakázek prakticky dožene současné zpoždění. Navíc ušetří. Ve velké soutěži zvítězilo sdružení Samson Praha a Labrys s cenou 267 milionů bez daně. Nově zaplatí za tři části úseku celkem 258 milionů.

Pokud by však antimonopolní úřad nakonec vyřadil vítěznou nabídku Samson Praha, byla by úspora ještě vyšší. Druhé sdružení vedené UHK totiž nabídlo práce za 434 milionů korun. To už by byla úspora 176 milionů. V nové soutěži totiž archeologové z Hradce Králové výrazně snížili cenu. V součtu za všechny tři části nabídli práce za 305 milionů, tedy o 30 procent levněji, než na jaře.

„Nižší cena vyplývá z toho, že jsme (na kratších úsecích) lépe vyhodnotili rizika. Na žádném průzkumu dopředu není zcela známé, jak náročný bude a co vše najdeme. U velké zakázky jsme tedy pracovali s vyšší mírou rizika, že tam bude více nálezů,“ vysvětlil ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.

Dálnice D35, stavba Úlibice – Hořice

Podle něj je území mezi Hradcem Králové a Jičínem na archeologické nálezy bohaté. Svědčí o tom třeba nalezené keltské město nebo laténské sídliště, které předběžná detektorová prospekce vůbec nepředpokládala.

„Když je cena nasazena příliš nízko a lokalita se během výzkumu ukáže být bohatou na archeologické situace, hrozí riziko, že peníze dojdou. Někteří takto postižení pak šetří náklady například na následných analýzách a konzervaci a nechávají záchranu na nás, veřejných muzeích, které přitom ve veřejné zakázce porazili,“ doplnil ředitel.

V předchozí „velké“ zakázce soutěžilo muzeum, UHK a firma Smola HK ve sdružení ještě se společnostmi Eurovia a Archaia, které v nových výzvách bojovaly o zakázky samostatně. Grulich však odmítl, že zmenšené uskupení by nestihlo terénní práce za čtyři měsíce provést.

3. července 2025

„Máme s univerzitou největší archeologické týmy v regionu. Věřím, že termíny stihneme, byť dopředu nelze odhadovat, jak náročné to bude,“ sdělil Petr Grulich.

Podle ŘSD je pravděpodobné, že archeology přednostně vyzve k práci v lokalitách, které budou stavebně komplikovanější a je potřeba v nich začít s pracemi co nejdříve. Pravděpodobně tak dojde k situaci, kdy na jednom místě ještě budou pracovat archeologové a na dalším už pojede stavba. Do výzkumu může promluvit také zimní počasí.

Spor o archeologický průzkum komplikuje stavbu dalšího úseku D35 na Jičínsku

Podobná situace jako na D35 panuje také v úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. I tam antimonopolní úřad zrušil výběr archeologů. Podle Mátla je možné, že se ŘSD rozhodne pro stejný model jako na D35 u Jičína.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po ráně půllitrem se mu z krku řinula krev, museli ho operovat ve dveřích vrtulníku

Jednadvacetiletý muž málem vykrvácel začátkem července v Ještěticích na Rychnovsku. Podle kriminalistů se tam tehdy pohádal s cizincem, který ho udeřil půllitrem a způsobil mu bodnořezná poranění na...

Na letišti v Jaroměři se srazila dvě letadla, pilot přehlédl stojící stroj

Na travnatém letišti v Josefově v Jaroměři na Náchodsku se ve středu večer na letištní ploše srazila dvě motorová letadla. Nikomu se nic nestalo, předběžně vyčíslená škoda na obou strojích je 800...

Nebudeme čekat. Stát porcuje zakázku na archeologii pro D35 u Jičína

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebude čekat na výsledek řízení u antimonopolního úřadu u zakázky na archeologický průzkum pro stavbu dálnice D35 u Jičína. Práce mezi Úlibicemi a Hořicemi silničáři...

Nová Paka se po letech dočkala obchvatu, cesta do Krkonoš bude rychlejší

Osmikilometrový obchvat Nové Paky na Jičínsku je hotový. Náročná stavba za 1,6 miliardy korun se dnes dopoledne otevřela řidičům. Po oblíbené trase z Prahy do Krkonoš se tak pojede rychleji. Uleví se...

Montér spadl z dvacetimetrového stožáru vysokého napětí, letěl pro něj vrtulník

Montér, který ve čtvrtek ve Výravě na Královéhradecku spadl ze stožáru vysokého napětí, utrpěl vážná zranění. Letecky byl přepraven do nemocnice, vyplynulo z informací zdravotnických záchranářů a...

Výjimečný krok ŘSD. Smlouvy s archeology dohodlo za den, navíc na D35 ušetří

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) uzavřelo smlouvy na archeologický průzkum pod D35 u Jičína bleskovou rychlostí, jediný den po termínu podání nabídek. Po rozdělení úseku na tři etapy ušetří nejen...

8. srpna 2025  9:35

Dvorská zoo ukázala malé lvy berberské, Maroko zvažuje jejich návrat do divočiny

Čtyřem osmiměsíčním lvíčatům v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem se daří. Chovatelé je v srpnu spojili se smečkou, časem budou více k vidění v safari. Jde o druh, který z volné přírody Afriky...

8. srpna 2025  5:23

Montér spadl z dvacetimetrového stožáru vysokého napětí, letěl pro něj vrtulník

Montér, který ve čtvrtek ve Výravě na Královéhradecku spadl ze stožáru vysokého napětí, utrpěl vážná zranění. Letecky byl přepraven do nemocnice, vyplynulo z informací zdravotnických záchranářů a...

7. srpna 2025  18:16

Na pódiu velebili Ozzyho, vedle setřeli Trumpa. Začal Brutal Assault

Metalový festival Brutal Assault v pevnosti Josefov na Náchodsku má za sebou první ze čtyř dnů hlavního programu. Přinesl oslavu Ozzyho Osbourna, dražbu obrazů bubeníka Maria Duplantiera, ale i...

7. srpna 2025  16:47

Trpký příběh likérnické rodiny Hönigů, jen otec a syn přežili. Vilu navštívili potomci

Premium

V Novém Městě nad Metují na Náchodsku si potomci i místní připomněli trpký příběh židovské rodiny Hönigových. Úspěšně podnikali s likérkou a sodovkárnou, část rodiny však zahynula v Terezíně a...

7. srpna 2025

Na pokyn kouče jsem jel doleva, i když tam byl mantinel, říká Koukal. Teď trénuje sám

Úplně poprvé to nebude. Když tu situaci Petr Koukal zažil poprvé, bylo to nechtěné. „Stalo se mi to opravdu jen jednou a pamatuji si to velmi dobře. Tehdy jsem nemohl hrát kvůli zranění,“ odpovídá...

7. srpna 2025  8:41

Dóm českého architekta přečkal bombu v Hirošimě. Náchod připomněl 80 let od výbuchu

Na minutu přesně 80 let od svržení atomové bomby na japonskou Hirošimu uspořádali v Náchodě obřad obětování čaje, který připomněl nejen tragickou událost, ale také náchodského rodáka Jana Letzela....

6. srpna 2025  17:01

Bývalé ženě zasadil 46 bodných ran, teď našli pohřešovaného schizofrenika mrtvého

Policisté odvolali pátrání po devětačtyřicetiletém muži z Trutnovska, našli ho mrtvého. Tělo ztotožnili víc než týden po jeho nalezení na Královédvorsku. Muž se léčil se závažnými psychickým problémy...

6. srpna 2025  8:51

Nebudeme čekat. Stát porcuje zakázku na archeologii pro D35 u Jičína

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebude čekat na výsledek řízení u antimonopolního úřadu u zakázky na archeologický průzkum pro stavbu dálnice D35 u Jičína. Práce mezi Úlibicemi a Hořicemi silničáři...

6. srpna 2025  6:37

VIDEO: Zoo ukázala mládě zebry, které se narodilo ve výběhu. Je to sameček

Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem zveřejnil záběry mláděte zebry bezhřívé, které se narodilo přímo před zraky návštěvníků v neděli 3. srpna. Podle ošetřovatelů jde o samce. Ve volné přírodě v...

5. srpna 2025  16:08

V Krkonoších odhalí Mariánský sloup Královna hor, kopii pošlou do Nazaretu

Na hřebeni Krkonoš u Erlebachovy boudy vzniká Mariánský sloup. Sousoší nazvané Královna hor od Otmara Olivy a Radima Hanka odhalí 15. srpna při Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Dílo vznikalo...

5. srpna 2025  12:37

Velké kapely? Radši nabídneme lidem pestrost, říká šéf Brutal Assault

Fanoušky tvrdé hudby čeká každoroční svátek. Ve vojenské pevnosti Josefov se až do soboty koná metalový festival Brutal Assault. Čtyřdenní permanentky už jsou rozebrané, koupit lze jen vstupenky na...

5. srpna 2025  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.