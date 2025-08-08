Výjimečný krok ŘSD. Smlouvy s archeology dohodlo za den, navíc na D35 ušetří

Bleskovou soutěž prostřednictvím dynamických nákupních systémů (DNS) zvolilo ŘSD poté, co se proti původní zakázce na celý úsek D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku odvolalo sdružení vedené Univerzitou Hradec Králové (UHK).
Tvrdilo, že vítězný uchazeč nesplnil kvalifikační podmínky. Antimonopolní úřad pak výběr archeologů zrušil, proti čemuž se ŘSD odvolalo.
Kvůli sporům se budování dálnice dostalo do půlročního skluzu. Aby ho silničáři dohnali, použili vůbec poprvé pro archeologické zakázky DNS a dálniční úsek rozdělili na tři části. Místo původních deseti měsíců mají nyní archeologové na průzkum jen čtyři měsíce.
Soutěž byla doslova blesková. Zakázky vypsalo ŘSD 23. července. Lhůta pro podání nabídek uplynula ve středu 6. srpna a už ve čtvrtek odpoledne stát uzavřel s archeology smlouvy.
„Ještě v den podání nabídek jsme obdrželi výzvu k podpisu smlouvy do 24 hodin,“ potvrdil jednatel společnosti Samson Praha Marcel Rückl.
Silničáři si ve výzvě vyhradili právo uzavřít smlouvy ještě před uplynutím 15denní lhůty pro podání námitek. „Práce plánujeme zahájit v průběhu 3. čtvrtletí tohoto roku na všech úsecích,“ informoval na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Dva ze tří úseků získalo sdružení UHK, Muzea východních Čech a firmy Smola HK za cenu 65,5, respektive 78,2 milionu korun. Na třetím úseku provede archeologický výzkum sdružení Samson Praha a Labrys za 114,5 milionu (vše bez daně).
„Na stavbu D35 Úlibice - Hořice délky 16,3 km je vydáno stavební povolení v právní moci a probíhá hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele,“ doplnil Mátl, který očekává zahájení stavebních prací už na konci tohoto roku.
Kratší úsek, menší riziko
ŘSD změnou způsobu zadání zakázek prakticky dožene současné zpoždění. Navíc ušetří. Ve velké soutěži zvítězilo sdružení Samson Praha a Labrys s cenou 267 milionů bez daně. Nově zaplatí za tři části úseku celkem 258 milionů.
Pokud by však antimonopolní úřad nakonec vyřadil vítěznou nabídku Samson Praha, byla by úspora ještě vyšší. Druhé sdružení vedené UHK totiž nabídlo práce za 434 milionů korun. To už by byla úspora 176 milionů. V nové soutěži totiž archeologové z Hradce Králové výrazně snížili cenu. V součtu za všechny tři části nabídli práce za 305 milionů, tedy o 30 procent levněji, než na jaře.
„Nižší cena vyplývá z toho, že jsme (na kratších úsecích) lépe vyhodnotili rizika. Na žádném průzkumu dopředu není zcela známé, jak náročný bude a co vše najdeme. U velké zakázky jsme tedy pracovali s vyšší mírou rizika, že tam bude více nálezů,“ vysvětlil ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.
Podle něj je území mezi Hradcem Králové a Jičínem na archeologické nálezy bohaté. Svědčí o tom třeba nalezené keltské město nebo laténské sídliště, které předběžná detektorová prospekce vůbec nepředpokládala.
„Když je cena nasazena příliš nízko a lokalita se během výzkumu ukáže být bohatou na archeologické situace, hrozí riziko, že peníze dojdou. Někteří takto postižení pak šetří náklady například na následných analýzách a konzervaci a nechávají záchranu na nás, veřejných muzeích, které přitom ve veřejné zakázce porazili,“ doplnil ředitel.
V předchozí „velké“ zakázce soutěžilo muzeum, UHK a firma Smola HK ve sdružení ještě se společnostmi Eurovia a Archaia, které v nových výzvách bojovaly o zakázky samostatně. Grulich však odmítl, že zmenšené uskupení by nestihlo terénní práce za čtyři měsíce provést.
„Máme s univerzitou největší archeologické týmy v regionu. Věřím, že termíny stihneme, byť dopředu nelze odhadovat, jak náročné to bude,“ sdělil Petr Grulich.
Podle ŘSD je pravděpodobné, že archeology přednostně vyzve k práci v lokalitách, které budou stavebně komplikovanější a je potřeba v nich začít s pracemi co nejdříve. Pravděpodobně tak dojde k situaci, kdy na jednom místě ještě budou pracovat archeologové a na dalším už pojede stavba. Do výzkumu může promluvit také zimní počasí.
Podobná situace jako na D35 panuje také v úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. I tam antimonopolní úřad zrušil výběr archeologů. Podle Mátla je možné, že se ŘSD rozhodne pro stejný model jako na D35 u Jičína.