V ohybu řeky Metuje se dnes rozpadá někdejší betonové koupaliště, které do roka nahradí moderní Letní areál Metuje. Současné vedení Nového Města od zahájení stavby necouvlo, ač se do výběrového řízení přihlásil jediný zájemce s vyšší cenou, než čekalo.

„Před lety se mluvilo, že Letní areál Metuje bude stát 30 či 40 milionů, ale ceny stavebních prací rostou. Asi největší debata byla o budovách zázemí, ty se během příprav rozrostly a jsou větší a dražší, než se předpokládalo. Na druhou stranu je to investice na desítky let,“ říká novoměstský místostarosta Aleš Vrátný (bezp. za ODS) a argumentuje, že plovárna se v průzkumech ocitá pravidelně mezi třemi nejžádanějšími požadavky občanů.

Město však nebude na placení plovárny samo. Sehnalo dvě dotace od Královéhradeckého kraje celkem za 11,8 milionu a o peníze se chce ucházet i příští rok. Těží z toho, že zdejší radní a poslankyně Jana Berkovcová (ANO) je od loňska náměstkyní hejtmana.

„Pro návštěvníky z jiných měst a turisty se otevře další výletní místo kromě zámku a Pekla,“ zdůvodňuje Berkovcová, že nejde jen o odpočinkové místo pro Novoměstské.

Areál Metuje počítá s biotopem, půjde tedy o plovárnu čištěnou vodními rostlinami. Zahrne přírodní koupací zónu s brouzdalištěm i plaveckou částí, travnatými plochami pro sport a odpočinek, převlékárnami, občerstvením, sociálním zařízením a dalším vybavením. Budou tam i dvě parkoviště dohromady asi pro 60 aut.

Stavět bude Stylbau a Kasper. Za projekty už město vydalo přes milion korun. Na začátku byla občanská aktivita s peticí, kterou před sedmi lety podepsalo 2 200 lidí. Příznivci koupaliště proto mluví o zázraku, že se konečně začne. Hodně pochybovali, když město před pěti lety přípravy zastavilo.

„Jakmile se v Novém Městě řeklo koupaliště, vzbudilo to velkou debatu občanů, ale u toho taky zůstalo. My jsme přišli s peticí, která měla obrovský úspěch, a mysleli si, že to nastartuje politiky a že pro nás to skončilo. Jenže politici nedělali nic a my museli dál vyvíjet aktivitu, pořádali jsme diskusní fóra, setkání na koupališti. Až když se do vedení města dostali lidé z našich řad, se to změnilo. Teď je v čele města uskupení, které je pro koupaliště, a to s věcí hnulo. Jsme rádi, že se uzavřel kruh,“ říká Karel Falta.

Plovárna v úzkém údolí Metuje byla kdysi jednou z nejhezčích v okolí a vyhledávaným cílem výletníků. Denně tam chodívalo na osm stovek lidí. V roce 1998 však odešel z koupaliště nájemce a budova podruhé vyhořela.

Město si v roce 2011 pořídilo projekt i stavební povolení pro nový areál, ale na akci za více než sto milionů korun nesehnalo dotaci.

Kvůli koupališti se dvakrát rozpadla koalice

Letní areál u Metuje s biotopovým koupáním si vysnili aktivisté v čele s podnikatelem Vladimírem Brožem a věnovali mu úsilí. Současně s peticí místní architekt Vojtěch Lichý areál pro 500 lidí zdarma navrhl.

Koupaliště tak bylo v roce 2018 jedním ze silných volebních témat, ale nově sestavená koalice ho do svých priorit nezahrnula. Vznikla však pracovní skupina, která prověřovala možnost stavby.

Na jaře 2020 se rozpadla koalice, a to i kvůli koupališti, ODS pak zamířila do opozice. Nedlouho poté vedení města zastavilo přípravné práce kvůli vysokému odhadu ceny za protipovodňový val.

Při posledních volbách v roce 2022 už byl Letní areál Metuje jedním z klíčových témat několika stran a nová radniční trojkoalice si jej vepsala i do programového prohlášení. Lichého návrh však zůstal stranou, ač jej již jako zastupitel chtěl darovat městu, opozice argumentovala, že bude ve střetu zájmů. Město pak nechalo vytvořit jinou studii a zdržením vysvětluje i nárůst konečné ceny. Trojkoalice se kvůli koupališti otřásla loni v lednu, pochybovači z ní vypadli.

Kritici dříve poukazovali na problematický příjezd aut od historického centra, což však ověřila dopravní studie. Město plánuje na poslední úsek chytré semafory.

„Přibude tady v sezoně aut, ale možná se i díky semaforům situace zlepší. Kromě toho se zabýváme i přístupem pro pěší svahem od sokolovny. Je tam stezka, dá se po ní jet s kočárkem, ale díky revitalizaci parku tam přibudou i herní prvky z přírodních materiálů pro děti,“ říká místostarosta.

I v lesoparku už se schyluje ke stavbě, první etapa obnovy Jiráskových sadů bude stát 27 milionů korun s daní, smlouvu s firmou město uzavře asi za dva týdny.

Proti koupališti se zvedl poslední odpor opozice na červnovém zastupitelstvu. Návrh, že by o tak vysoké investici mělo rozhodovat celé zastupitelstvo, však neprošel. Zdeněk Slavík (Východočeši) se pozastavoval nad velkými budovami i restaurací s celoročním provozem.

„Myšlenka Letního areálu Metuje je dobrá, ale neměli bychom zdravě zauvažovat nad megalomanským pojetím?“ ptal se a navrhoval záměr přehodnotit, zaměřil by se víc třeba na karavanisty.

Vizualizace Letního areálu Metuje.

Osekání stavby se však starosta Milan Slavík (ODS) bránil, že přinese jen zdržení a inflací se dostanou na stejné peníze: „To se dostaneme do stejného bodu a řekneme si, to dělat nebudeme. Už nehoňme žádné dotace, pojďme něco konečně realizovat.“

Aktivisté se chystali v pátek slavit u ohně nedaleko staveniště. O vysoké ceně za dílo má Karel Falta jasno: „Jsou to kritici, kteří v minulosti vliv na dění měli, a neudělali s koupalištěm nic. Kdyby se tehdy o to zasadili, bylo by to levnější.“