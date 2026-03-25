Státní památky zahájí sezonu na Velikonoce, Kuks chystá prohlídky zahrady

Autor:
  11:30
Velikonočně nazdobené interiéry čekají na první výletníky, kteří v nové sezoně navštíví státní památky v Královéhradeckém kraji. Už 1. dubna spustí prohlídky hospitál Kuks, ostatní zámky otevřou o den později se začátkem velikonočních prázdnin. Vstupné zůstává většinou stejné, jen na Kuksu zdraží základní lístek o 20 korun, dorovná tak ceny ostatních objektů, jež byly dosud dražší.
Barokní hospitál Kuks.

Sochu Velkého křesťanského bojovníka na Kuksu čeká na jaře 2026 restaurování.
V bylinkové zahradě na Kuksu nainstalovali informační cedule. (2. dubna 2025)
Každá rostlina v bylinkové zahradě na Kuksu má svůj QR kód. (2. 4. 2025).
10 fotografií

Státní památky budou přístupné do velikonočního pondělí a pak o víkendech až do začátku hlavní sezony. Některé nabídnou upravené okruhy či připomínky kulatých výročí. Pokračují také speciální prohlídky a kulturní akce v zámeckých kulisách.

Jarní výzdoba bude v Náchodě, Opočně, Ratibořicích a na Hrádku u Nechanic. V Ratibořicích doplní květiny perníkářská díla Dany Holmanové, v Opočně letos pomohou studenti floristické školy z Hradce Králové.

„S velikonoční výzdobou nám dlouhodobě pomáhá skupina seniorek z Opočna, které kreslí a tvoří kraslice ze všeho, co si dokážete představit. Máme díky nim možná dva tisíce kraslic v hladomorně ve studniční věži, která přiléhá k zámku. Novinkou budou dvě místnosti, jež připravují aranžérky z Hradce Králové,“ sděluje kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Opočno plánuje ve vybraných termínech speciální prohlídky zbrojnic, obrazáren a nově také rodových muzeí. Opravený čínský pavilon v zámeckém parku, jehož obnova skončila na podzim, se představí 13. června. Při křtu uloží do pavilonu časovou schránku se vzkazem pro budoucí generace. Slavnost doplní workshop zaměřený na tvorbu japonských a čínských zahrad, čajový rituál či výrobu lodiček a vějířů. V červenci si má napravit pověst Zmrzlinový festival, který vloni čelil nepřízni počasí.

Místo medvědů rododendrony

Náchodský zámek změnil názvy prohlídkových okruhů, aby lépe odpovídaly obsahu tras. K Mezinárodnímu dni památek, jenž letos připadá na 18. dubna, chystá speciální prohlídky zaměřené na zámecký život posledních majitelů, knížecí rodiny Schaumburg-Lippe. Letošní novinkou je také brožovaný průvodce zámkem či mapa navádějící výletníky na pozoruhodná místa zámku.

Vloni v Náchodě zrušili výběh pro medvědy, v lednu totiž veterináři museli uspat Ludvíka, jemuž bylo necelých 33 let.

„Po zrušení medvědince jsme upravili zámecký příkop. Vysázeli jsme rododendrony, které tam v minulosti bývaly. Udržované místo můžeme využívat při konání některých akcí,“ říká kastelán Petr Ťažký. Na Hradozámeckou noc letos Náchod plánuje únikovou hru v interiérech.

Zámek v Ratibořicích chystá výstavy a speciální prohlídky ke třem kulatým výročím. První připomene 120 let od úmrtí prince Viléma Karla Augusta Schaumburg-Lippe a jeho snachy královské princezny Louisy Dánské. Vilém zemřel 4. dubna 1906 na zámku v Náchodě, manželka jeho syna Bedřicha o několik hodin později v Ratibořicích.

Další jubileum připomene 160 let od prusko-rakouské války, která prošla také nedaleko zámku, a třetí vzpomene 20 let od smrti Leopolda Schaumburg-Lippe, který byl Vilémovým vnukem.

Komentované prohlídky zahrady

Návštěvníci barokního areálu na Kuksu budou moci v sezoně pozorovat restaurátorské práce přímo v bylinkové zahradě. V dubnu má vyrůst lešení kolem sochy Velkého křesťanského bojovníka uprostřed areálu. Práce potrvají do prázdnin.

Novinkou budou komentované prohlídky zahrady. Hospitál už vloni vytvořil digitální herbář přístupný online a přes qr kódy, který průběžně doplňuje. Letos na něj navážou prohlídky pro předem ohlášené skupiny minimálně 20 osob.

„Zahrada je volně přístupná po celý rok, ale máme zkušenost, že se návštěvníci živě ptají našich zahradníků na různé informace, ať už jde o historii, nebo o pěstování tradičních rostlin. Prohlídka bude trvat hodinu. Návštěvníci se dozvědí krátce o historii areálu, ale především o pěstování rostlin a práci zahradníka. Doporučuji to hlavně od června do září, kdy je zahrada v největším rozkvětu,“ láká kastelán Libor Švec.

1. května 2025

Bylinková zahrada zve turisty dlouhodobě. Podle sčítačů na mostě a na cyklostezce přijede do Kuksu přes 200 tisíc lidí za rok, přitom na návštěvu interiérů vloni přišlo přes 55 tisíc zájemců. Řada lidí se během sezony do zahrady opakovaně vrací.

Kuks letos jako jediná památka v kraji zvýší základní vstupné o 20 korun. Bude tak stejné jako na ostatních památkách, které byly dosud dražší. Výhodnější ceny pro děti a především dětské skupiny zůstávají.

Stavební práce letos zkomplikují sezonu na Hrádku u Nechanic. Obnova hospodářského dvora se sice nedotkne prohlídkových tras, avšak technika najíždí na stavbu po stejné cestě, kudy chodí návštěvníci.

Ti se naopak letos mohou těšit z obnovených plání kolem zámku, který má od loňského roku ve správě nový hospodář. Už na konci roku 2024 skončil v areálu provoz golfového hřiště.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Milionové díry ve školním účetnictví. Lidé jsou v šoku, exředitel se stáhl do ústraní

Premium
Základní škola a kostel sv. Antonína na Novém Hradci Králové

Ze žoviálního extroverta, který z plesu odchází poslední, se stal psanec, jenž se ukrývá před světem. Pověst exředitele a někdejšího starosty Petra Cvrčka zbortil skandál. Kdo je muž, o kterém se...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

OBRAZEM: Medvědi do Krkonoš. Slovenský Michal s Alicí si už hrají ve výběhu

Návštěvníci Stezky korunami stromů pod Černou horou mohou pozorovat z nadhledu...

Tři sta let od ulovení posledního medvěda se největší evropské šelmy vrací do Krkonoš. Tříleté sourozence z Vysokých Tater Michala a Alici uvidí návštěvníci stromové stezky pod Černou horou. Medvědi...

Kristián po nehodě skončil v kómatu, rodina shání peníze na další účinné terapie

Kristiánovi bylo sedmnáct let, když jel ze školy domů jako pasažér v autě,...

Kristián byl zdravý a veselý chlapec, který měl rád hudbu, kreslení a měl spoustu plánů do budoucna. Když mu ale bylo sedmnáct let, vše se změnilo. Byl listopad 2019 a Kristián jel ze školy domů jako...

25. března 2026  5:23

Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Jinak tam nemáte co dělat, říká Hrehorčák

Ke konci druhé třetiny se do sebe pustili útočníci Kevin Klima z Hradce Králové...

Ve třetím čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy se v bitvě mezi Třincem a Hradcem Králové pořádně přitvrdilo. Rozhodčí v úterním duelu dohromady rozdali 76 trestných minut. Domácího Libora Hudáčka...

24. března 2026  22:47

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

OBRAZEM: Medvědi do Krkonoš. Slovenský Michal s Alicí si už hrají ve výběhu

Návštěvníci Stezky korunami stromů pod Černou horou mohou pozorovat z nadhledu...

Tři sta let od ulovení posledního medvěda se největší evropské šelmy vrací do Krkonoš. Tříleté sourozence z Vysokých Tater Michala a Alici uvidí návštěvníci stromové stezky pod Černou horou. Medvědi...

24. března 2026  17:47

Milionové díry ve školním účetnictví. Lidé jsou v šoku, exředitel se stáhl do ústraní

Premium
Základní škola a kostel sv. Antonína na Novém Hradci Králové

Ze žoviálního extroverta, který z plesu odchází poslední, se stal psanec, jenž se ukrývá před světem. Pověst exředitele a někdejšího starosty Petra Cvrčka zbortil skandál. Kdo je muž, o kterém se...

24. března 2026

Dopravní podnik reagoval na útok hackerů laxně, zní kritika. Unikly e-mailové adresy

MHD v Hradci Králové

Dopravní podnik města Hradce Králové (DPMHK) se stal terčem kybernetického útoku. Hackeři z e-mailu společnosti rozeslali podvodné phishingové zprávy. Když podnik chtěl varovat své zákazníky, odhalil...

24. března 2026  14:38,  aktualizováno  14:51

Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Obžalovaný Ondřej Mihálik dostal pravomocně 8 let vězení za pokus o vraždu autem

Osmiletý trest vězení dnes Vrchní soud v Praze potvrdil Ondřeji Mihálikovi, který před dvěma lety při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu....

24. března 2026  10:32

Silničáři podepsali smlouvy na úseky východočeských dálnic, stavby se rozjedou už brzy

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí podepsalo smlouvu na stavbu úseku dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Sdružení firem vybuduje tuto část za 4,33 miliardy korun bez daně. Už v pátek...

24. března 2026  9:42

Škodu za stovky milionů ustojí. Kuřice se do drůbežárny v Kosičkách vrátí v srpnu

Areál drůbežárny v Kosičkách, který zachvátila ptačí chřipka.

Škody po únorovém vybití velkochovu slepic v Kosičkách na Hradecku po nákaze ptačí chřipkou šplhají do stovek milionů korun. Všech 236 tisíc nosnic skončilo podle ředitele Podniku pro výrobu vajec v...

23. března 2026  18:55

Jel opilý a s pervitinem. Řidiče obvinili, že smetl auto a zabil jeho šoféra

Tragická nehoda dodávky a osobního auta u Kohoutova na Trutnovsku (27. června...

Po devíti měsících od tragické nehody dvou aut na silnici I/37 na Trutnovsku policie obvinila devětadvacetiletého řidiče dodávky. S největší pravděpodobností totiž právě on vážnou dopravní nehodu...

23. března 2026  9:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Krkonoších zmizelo šest čtyřkolek, policie zadržela dva cizince

Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle...

Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle kriminalistů ukradli šest čtyřkolek v hodnotě 1,2 milionu korun. Podezřelou dvojici ve věku 43 a 48 let zásahová jednotka...

23. března 2026  9:35

SBŠ Ostrava urval pro čtvrtfinále třetí místo. Trutnovský finiš smetl Hradec

Jesika Hibalová z KP Brno a ostravská Kateřina Káňová (v bílém) se snaží...

Basketbalistky SBŠ Ostrava zakončily nadstavbovou skupinu A1 vítězstvím 81:76 nad KP Brno. V přímém souboji o třetí místo porazily Královo Pole na domácím hřišti v lize počtvrté za sebou. Iva...

22. března 2026  13:24,  aktualizováno  20:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.