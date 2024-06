Konec krize, Žacléř bude mít po šesti letech zubaře. Přibude i praktik

Miloslav Votoček pracoval v žacléřských dolech, takže měl zubaře přímo na šachtě. Dnes už je dávno v penzi a ke stomatologovi jezdí do 20 kilometrů vzdáleného Trutnova. „To je ještě dobré. Znám lidi, kteří ze Žacléře musí jezdit do Jaroměře nebo Dvora Králové. Zubaře měnit nebudu, jsem spokojený. Když potřebuju, nasednu do auta a do Trutnova si zajedu. Avšak hlavně kvůli starším lidem je třeba, aby byl tady,“ říká.

Mnoho lidí takové štěstí nemá. „Celá naše rodina měla roky zubařku v Jičíně, ale ta odešla do důchodu. Poslední dva roky jezdíme na pohotovost do Trutnova nebo nás někdo milostivě vezme. Určitě se budeme chtít přihlásit do Žacléře,“ říká starší žena, která prochází kolem opravovaného zdravotního střediska v Hudební ulici, kde se po letech opět otevře ordinace.

Na poslední chvíli vycouval

Když se Aleš Vaníček (nestraník, Náš Žacléř) před šesti lety stal starostou, vyřešení zdravotnické krize si dal jako jednu z priorit. Získat na periferii kraje i republiky stomatologa se však ukázalo jako úkol takřka nadlidský. Město utratilo desetitisíce korun za inzeráty v lékařských časopisech, nabídlo nástupní bonus milion korun, byt o sto čtverečních metrech i částečně vybavenou ordinaci.

„Jednal jsem se třemi stomatology. S jedním jsme byli před podpisem smlouvy, připravovali pro něj ordinaci, ale na poslední chvíli si to rozmyslel,“ vzpomíná starosta. Všichni zájemci zamířili do Prahy nebo do středních Čech.

Průlom nastal teprve nedávno, na inzerát zareagovala pražská stomatologická klinika, která Žacléři poskytne odborníka. „Po minulých zkušenostech jsem trochu opatrný, ale vypadá to nadějně, mají o to velký zájem. Podepsali jsme smlouvu o smlouvě budoucí, zubní lékař by měl v Žacléři začít na podzim. Myslím, že kdybychom zdravotní středisko právě nerekonstruovali, tak už tu je,“ uvádí starosta. Stovky lidí přesto budou muset za zubařem dál dojíždět. „Jeden zubař samozřejmě nemůže pokrýt celý region,“ přiznává Aleš Vaníček.

Návrat do hor

Zdravotní středisko ve staré tovární vile bylo dosud poloprázdné. Kromě gynekologické ambulance v něm působí jen dětská lékařka. Pokud vše půjde dobře, bude na podzim středisko téměř obsazené. Po rekonstrukci nastoupí vedle zubaře nová praktická lékařka, která se rozhodla vrátit do krkonošského regionu. Žacléř společně s okolními obcemi Bernarticemi, Zlatou Olešnicí, Lamperticemi a Královcem poskytnou lékařce půl milionu korun na vybavení ordinace.

Rekonstrukce střediska řeší především problémy s vlhkostí a energetickými ztrátami. Dům už má novou střechu, dojde k opravě fasády, výměně podlah, dveří, elektroinstalace i osvětlení. Opravy vyjdou na deset milionů korun. Z bytu v prvním patře vznikne druhá ordinace pro dalšího praktického lékaře, kterého město už hledá jako náhradu za dosluhujícího praktika, jenž působí v soukromé ordinaci.

„Pokud na podzim nastoupí stomatolog a praktická lékařka, měli bychom základní zdravotnické služby ve městě vyřešeny a budeme se moci soustředit na obsazení poslední ordinace,“ poznamenává starosta. Ve městě je také ortopedická ambulance a lékárna.

Půl milionu na vybavení

Podobně štědrými pobídkami jako Žacléř řeší nedostatek zdravotníků i další města. Trutnovu se povedlo přilákat dva praktiky, kteří už přijímají pacienty do zrekonstruovaných ordinací v Palackého ulici. Město do oprav investovalo 3,3 milionu korun.

„Oba lékaři využili dotaci města a za 500 tisíc korun do ordinací pořídili vybavení,“ uvádí trutnovský starosta Michal Rosa (ODS). Radnice navíc převzala od Armády ČR, kde zdravotníci působili, závazek 2,1 milionu korun. V Trutnově budou podle smlouvy působit minimálně 12 let a ordinovat alespoň 200 dní v roce. Přijmout by měli až 3500 pacientů.

Z dotačního programu Trutnov vyplatil dalších 500 tisíc korun na vybavení ordinace nové stomatologické a stávající, do níž nastupuje nová praktická lékařka. Další ordinaci město připravuje v detašovaném pracovišti knihovny v Poříčí. Hotová by měla být za rok.

„Zubaře si nevyrobíme“

„Chceme být připraveni, protože vytvořit ordinaci je z hlediska administrativy, hygienických norem a dalších požadavků časově náročné,“ vysvětluje starosta.

Dvůr Králové vloni podpořil otevření nové stomatologické ordinace v Revoluční ulici částkou 2,5 milionu korun.

Hostinné v Podkrkonoší nabízí zubaři ordinaci v poliklinice, příspěvek na stavební úpravy a vybavení i na pozemek pro stavbu rodinného domu zdarma, pokud zůstane minimálně deset let. Poté co na jaře ukončil praxi dlouholetý stomatolog, zbyla ve čtyřtisícovém městě jedna zubní lékařka. Inzerát zatím výsledek nepřinesl.

„Podobně jsou na tom desítky až stovky měst u nás. Jako samospráva můžeme vytvořit podmínky, ale zubaře si nevyrobíme. Nad tím by se měl zamyslet někdo jinde,“ říká starostka Dagmar Sahánková (nestraník, Sdružení pro lepší Hostinné).