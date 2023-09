Volají mě ke zfušovaným elektrárnám, říká úspěšný youtuber opravující soláry

Kdy jste se začal o fotovoltaiku zajímat?

V 15 letech jsem si pořídil první panel, který měl tehdy 10 watt-peaků (Wp). Tehdy to bylo hrozně drahé, ten panel byl o něco větší než A4 a stál skoro 800 korun. Dal jsem si tam 12voltovou baterii z UPSky (záložní zdroj, pozn. red.) a mám ho dodnes. Svítím si z něj ledkama a pouštím zesilovač u počítače. Na střední jsem si dovezl panely, ze kterých jsem nabíjel baterky do nářadí. To už jsem si i natočil. Ta elektrárna měla tehdy jen 250 Wp. Později se mi podařilo výhodně sehnat od kamaráda panely z Německa, to už bylo 1,5 kWp a k tomu jsem si koupil měnič, protože vyrábět ho doma by se nevyplatilo.

A vaše elektrárna dnes?

Celkový instalovaný výkon je 10 kWp všemi různými směry, ale vždycky na jih. Ale 10 kW to nedává. Jsme na horách, nejvíc mám tak 6 kW.