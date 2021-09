Jako malý jsem snědl kůrovce, říká oceněný výrobce pochoutek z červů

„Poprvé jsem kousl do hmyzu, když mi bylo asi deset let. Vzpomínám si, že jsem odloupnul kůru stromu, našel jsem tam kůrovce a snědl jsem ho. Byl jsem na hmyz zvědavý už od malička. Asi před pěti lety jsem byl na zážitkové ochutnávce. To už bylo o něco sympatičtější ochutnání a právě tam mi ta myšlenka začala vrtat hlavou,“ říká Libor Sloupenský, který otevřel stánek s hmyzími pochoutkami i na víkendových Dožínkách v Hradci Králové.

My je samozřejmě nedokážeme vykuchat jako jiná zvířata, u hmyzu se to dělá tak, že se nechají vytrávit. Libor Sloupenský zakladatel oceněné firmy WormUP