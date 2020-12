Hradecké Svinary se brání výstavbě. Aut a lidí bude příliš, bojí se

Místní lidé poukazují na to, že objem připravované výstavby dosud klidnou část města zahltí dopravou a negativně změní její charakter. Upozorňují, že se plány výrazně rozšířily, když si část pole koupil hradecký podnikatel prosazující vlastní studii území. Se záměrem mu pomáhal bývalý náměstek primátora pro rozvoj města Jindřich Vedlich.

Vypadá to však, že městští zastupitelé chtějí přehodnocení dosavadního postupu.

„Po třistaleté historii Svinar je tady na 300 čísel popisných, teď se má najednou počet domů zdvojnásobit. Největší zástavba ve městě má být na okraji Hradce,“ říká Martin Černík, předseda komise místní samosprávy Svinary.

„Původně jsme počítali, že navržený koncept podle stávající ulice by odpovídal patnáctiprocentnímu nárůstu obyvatel, aby to infrastruktura unesla. Už nyní je však doprava na hraně, chybí občanská vybavenost, o jejíž vybudování mnoho let žádáme,“ popisuje Černík.

„Všechno se změnilo, když si kus pole koupil soukromý podnikatel a nechal si udělat vlastní studii, se kterou pracoval odbor hlavního architekta. Myslím, že jde o to, aby se ze zemědělské půdy staly stavební pozemky a daly se prodat developerům. Není žádný jiný důvod, aby se do takto velkého území pustila výstavba. To se udělalo kdysi ve Vysoké nebo na Novém Hradci, a jak to tam dnes vypadá! Ve hře jsou stovky milionů korun. Jakmile se změnou územního plánu zemědělská půda jednou na stavební pozemek převede, není cesty zpět,“ obává se Martin Černík.



Původně mělo jít o několik desítek domů na poli při okrajových ulicích Větrná a K Borku na ploše 4 až 5 hektarů, později se záměr rozrostl na přibližně 20 hektarů. Podle místních se věci začaly měnit poté, co si v roce 2012 koupil pozemek Róbert Nemeček.

Redaktor MF DNES se soukromého vlastníka pokoušel kontaktovat telefonicky k jeho záměrům ve Svinarech, ale neúspěšně.



„Koupil pole o výměře zhruba 4 hektary přibližně v polovině pozemku a nechal si vypracovat účelovou urbanistickou studii s nízkou intenzitou zástavby rodinnými domy. Ta se stala podkladem pro jednání v komisi místní samosprávy, při veřejné schůzi a byla prezentována odborem hlavního architekta jako velice zdařilý podklad. Počítala nejprve s tím, že se zastaví 40 hektarů, po připomínkách byla zredukována na 20, rozdělením přesně na hranici pozemku pana Nemečka,“ vysvětluje předseda místního spolku Podhůří Pavel Škvrna.

Svinarští nedávno oslovili městské zastupitele, kteří se na zasedání v listopadu obrátili na pověřeného zastupitele pro územní plán Jiřího Langera (ANO). Výsledkem byl souhlas s možným zmenšením rozvojových ploch a pověření hlavního architekta, aby předložil řešení. O dalším postupu by měli jednat na lednovém zasedání.

Nejde o oficiální studii

„V návrhu územního plánu je to totálně zastavěné. Později se dohodlo, že se to zredukuje a vytvoří se jakýsi prstenec zeleně okolo bývalého zemědělského družstva. Nedivím se, že to místním připadá příliš. Znamená to zdvojnásobení současné zástavby. Již dnes je dopravní obslužnost ve Svinarech špatná, přitom by se zdvojnásobil i počet obyvatel,“ připomněl Jiří Langer, který nešetří kritikou záměru.

„Rázný přechod od původního konceptu k současnému návrhu je zarážející. Najednou se objevila studie, kterou nezadalo město, takže jako poklad pro návrh územního plánu podle mého názoru ani neexistuje. Nejde o oficiální studii, vytvořil ji někdo pro někoho. Nic podobného v posledních letech nepamatuji. Popírá to urbanistické mechanismy. Zástavba by se měla rozvíjet z centra města ven a čím dále, tím méně intenzivně. Tady je to přesně naopak. Myslím si, že to není správně,“ domnívá se Langer.

Podle náměstka primátora pro rozvoj města, územní plánování a investičních akcí Jiřího Bláhy (ODS) jsou obavy místních zbytečné, územní plán pouze připustí výstavbu, avšak ta se bude rozvíjet po etapách a v souladu s vytvořením podmínek odpovídajících potřebám obyvatel.

„V tuto chvíli je to pole a navrhuje se tam zástavba. V novém územním plánu je to území nějak pojato a běží diskuse, zda to tak bude a v jakém rozsahu. Jsou podmínky a termíny, podle nichž může k výstavbě dojít. To znamená, že město může na základě dalšího vývoje změnit územní plán, zvýšit či snížit rozsah zástavby a uskutečnit další změny. Nyní jde především o vydání nového plánu, do něhož mohou být zapracovány změny,“ řekl.



„Masivní výstavba ve Svinarech není na pořadu dne. Existuje množství podmínek, které musí být splněny, aby k ní mohlo dojít,“ tvrdí náměstek Bláha.

„Jakmile to budou stavební parcely, může si tam majitel dělat, co chce. Sice tam jsou nějaké regulativy, ale do těch může kdokoli zasáhnout. Kdykoli se může odhlasovat, že se přidají další stavební pozemky, ale musí to být připravené. Nejsme proti zástavbě, ale v takové míře, aby to okrajová část unesla,“ namítá Martin Černík.

Z orné půdy parcela

Podnikatel a vlastník části pole Nemeček před časem nabízel svůj pozemek k prodeji s cenou stavební parcely 45 milionů korun. Vycházel ze znaleckého posudku, který si nechal vypracovat. MF DNES ho má k dispozici.

„Dle katastru jde o druh pozemku orná půda, dle připravovaného územního plánu, který je v připomínkovém řízení, půjde o pozemek v oblasti s předpokládanou zástavbou rodinnými domy,“ píše se v posudku k 1. dubnu roku 2019.

„Oceňovaný pozemek nelze hodnotit jako ornou půdu. Připravený územní plán města Hradec Králové má vysokou míru pravděpodobnosti, že bude přijat. Tím také bude možné nahlížet na parcelu jako na pozemek stavební. Územní plán sice není přijat, ale v obecném povědomí se s jeho přijetím již počítá, proto ceny pozemků v něm zahrnuté rostou,“ stojí ve znaleckém posudku.

Zatímco ze stránek realitní společnosti původní nabídka časem zmizela, minulý týden se objevila jiná. K prodeji nabízí stavební pozemek při ulici K Borku v ceně 4 tisíce korun za metr čtvereční i s popisem, jak bude zastavěná lokalita vypadat.

„Co bych si o tom měl myslet? Nejsem s tím podrobně seznámen. Půda určená k něčemu jinému může být změnou územního plánu změněna na stavební pozemek na základě požadavků investora, developera nebo někoho, kdo má na tom území nějaký zájem, to se stát může. Pokud je to v souladu se zákonem, je to zcela korektní postup,“ uvedl náměstek Bláha.

„Problém je, pokud tam někteří zúčastnění shledávají něco jiného. Pravda je, že zmíněná osoba (Róbert Nemeček) tam jisté pozemky vlastní. Že si na ně nechala zpracovat nějakou studii, je zcela jistě v pořádku, je to její majetek. Jak s ní bude dále naloženo a zda se podle ní bude postupovat, je na útvaru hlavního architekta,“ řekl Bláha.

Pochyby místních vzbuzuje i účast bývalého náměstka pro rozvoj města Jindřicha Vedlicha. Ten nejprve jednal s obyvateli Svinar z pozice náměstka, později jako spolupracovník Nemečka.

„Ano, v určité době jsem s ním spolupracoval. Dělal jsem pro něj inženýrskou činnost stejně jako pro mnoho dalších firem. Nevidím nic špatného na tom, že jsem jako bývalý náměstek primátora zpracovával inženýrskou činnost pro nejrůznější firmy. Myslím si, že je to v naprostém pořádku. Je třeba odlišit období, kdy jsem byl náměstkem a kdy už jsem z funkce odešel,“ říká Vedlich.

Vrátí se zřejmě k původnímu konceptu

O budoucnosti svinarského katastrálního území se bude jednat na zasedání městského zastupitelstva pravděpodobně 18. ledna. Hlavní městský architekt Petr Brůna by měl zastupitelům předložit variantní řešení rozvojových ploch v návrhu územního plánu. Podle Jiřího Langera jde o návrat k původnímu konceptu, který je pro komisi místní samosprávy ve Svinarech přijatelný.

„Jako určeného zastupitele pro územní plán mě 28 zastupitelů vyzvalo, abych s tím něco udělal. Navrhl jsem proto, aby pořizovatel (územního plánu - odbor hlavního architekta, pozn. red.) udělal variantní řešení, to znamená návrat k původnímu konceptu s vyhodnocením situace. Zpracovat by to měl do konce roku a předložit zastupitelstvu,“ řekl.



Obyvatelé Svinar mají výhrady k výstavbě více než čtyři roky. „Kromě petice, kterou podepsalo 173 spoluobčanů, jsme podali stížnost ke kontrolnímu úřadu magistrátu města a čekáme na výsledek kontroly. Pozitivní je v poslední době přístup většiny zastupitelů, kteří hlasováním podpořili požadavky většiny občanů a podporují zmenšení ploch k zastavění na původní rozsah schválený v konceptu na počátku územního plánu,“ říká Martin Černík.