Hradec postaví sto bytů v Kuklenách, cenu za nový chce srazit o třetinu

Petr Záleský
  9:49
Bytovou revoluci chystá rozjet Hradec Králové. Ojedinělý projekt města by měl aspoň pro začátek srazit cenovku zhruba stovky nových bytů v Kuklenách o 30 procent. Také má do města přilákat mladé rodiny s dětmi, což by znamenalo přísun peněz v klíčovém kritériu počtu obyvatel pro přerozdělení daní.
Pozemky určené pro stavbu nových bytových domů v Hradci Králové. Na snímku...

Pozemky určené pro stavbu nových bytových domů v Hradci Králové. Na snímku pozemky za Dopravním podnikem na Pouchově. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Náčrt plánovaného sídliště Severní zóna v Hradci Králové
Náčrt plánovaného sídliště Severní zóna v Hradci Králové
Projekt se netají inspirací například v Dobrušce a sází na formu družstevního bydlení v Hradci Králové téměř zapomenutou. Ani jeden družstevní bytový dům ve městě nevznikl nejméně 36 let – od sametové revoluce v roce 1989.

První po dlouhé době by se mohl začít stavět už příští rok na pozemcích u dopravního podniku ještě v režii developera – společnosti Coop development.

Už rok poté by bytové družstvo mělo založit samotné město a postavit 110 až 130 bytů v Kuklenách u bývalé koželužny. Násobně více levnějších družstevních bytů by v nedaleké budoucnosti mělo vzniknout v takzvané Severní zóně na louce u Piletického potoka.

Náčrt plánovaného sídliště Severní zóna v Hradci Králové
„První dům družstevního bydlení bude vznikat u dopravního podniku s cenami developerských projektů. Zde se již zpracovává projektová dokumentace,“ řekl Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro majetek města a bytovou politiku.

„My chystáme druhý model družstevního bydlení čistě v městské režii a navíc plánujeme i třetí typ, tedy kombinace developer – město. Poté co postavíme první tři domy u koželužny, získáme data k vyhodnocení, která poslouží k velké výstavbě v Severní zóně,“ uvedl Vrbický.

120 tisíc za metr čtvereční

Ceny nových bytů v Hradci Králové v šílené spirále vystoupaly už nad částku 120 tisíc korun za metr čtvereční.

V nabídce developerů jsou například 2+KK o velikosti 47 metrů čtverečních za více než šest milionů nebo velmi poptávaná velikost kolem 70 metrů čtverečních za cenu kolem osmi milionů.

11. října 2022

Je lhostejné, zda to je bydlení sociální, družstevní, či nájemní. Chybí vše. Za posledních 12 let se navíc o několik set smrskl i počet bytů městských, které z více než poloviny slouží seniorům a zdravotně hendikepovaným, ze čtvrtiny pro klasické nájemní bydlení a z 20 procent jako startovací bydlení či pro rodiny s dětmi.

Chybět budou větší byty

Právě na asi sedmdesátimetrové byty 3+1 by se měl zaměřit městský družstevní projekt v Kuklenách.

„Cílíme hlavně na mladé rodiny s dětmi. Mix bytů u koželužny bude zaměřený hlavně na 3+1, protože developeři preferují především malé garsonky a byty 1+1, přitom statistiky mluví o tom, že chybět budou právě byty 3+1 do 75 metrů čtverečních. Cena našich družstevních bytů by měla být zhruba o 30 procent nižší, než je dnes na trhu novostaveb,“ říká náměstek primátorky.

Hradec plánuje postavit tisíce bytů, na louce i v bývalé Škodovce

„Nákladově to funguje například v Chocni, Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Dobrušce nebo ve Dvoře Králové, tak proč by to nemohlo jít i v Hradci? “ zeptal se náměstek Vrbický.

Současné vedení města o stavbě družstevních bytů mluví od začátku svého mandátu. Když zkraje roku 2023 padla volba na lokalitu u někdejší koželužny, na řadu přišla dopravní studie a až nyní architektonická soutěž celého území.

Její vítěz by měl dostat na starost i zpracování projektové dokumentace a radnice věří, že už příští rok na jaře bude moct otevřít pořadník pro zájemce.

Hradec nezačne se dvěma parky v Kuklenách ani letos, soukromé byty ale rostou

Projektovou dokumentaci se stavebním povolením chce Hradec prodat bytovému družstvu, které samo město založí. Vstupní podíl každého družstevníka by měl činit mezi jedním až 1,5 milionem korun, což by údajně mělo stačit na 30 procent všech stavebních nákladů. Hlavní část by se poté hradila z dlouhodobého bankovního úvěru, podle představ města na 30 až 40 let.

Přistěhují se noví Hradečáci?

Připravují se také stanovy bytového družstva. Základní podmínkou bude trvalé bydliště v Hradci Králové, město chce také ošetřit podmínky, aby nové byty nemohly být zneužívány coby investice do budoucna. Omezení se bude vztahovat i na pronájem nebo dobu, po které bude možné prodat družstevní podíl.

Pro projekt developerské společnosti Coop development je připravený pozemek o rozloze půl hektaru v Pouchově. Měl by tu vyrůst jeden bytový dům o výšce až šesti pater se stovkou družstevních bytů.

Hradecká radnice by v případě Kuklen ráda opisovala hlavně od Dobrušky. Tady stavební bytové družstvo v roce 2023 postavilo 52 bytů ve čtyřech domech a průměrná cena jednoho bytu vyšla přibližně na 3,5 milionu korun.

Z obří fabriky na předměstí Hradce může být nová čtvrť se dvěma tisíci bytů

„Po zkušenostech z ostatních měst víme, že se to prodá velmi rychle a nebude potřeba žádná inzerce. Předpokládáme takový zájem, že to vyvěsíme na úřední desku a do týdne máme plno. Já se budu snažit počet bytů stáhnout spíš k číslu 110 například kvůli menšímu počtu parkovacích míst,“ doplnil Pavel Vrbický, podle kterého by v blízké budoucnosti mělo vzniknout dalších zhruba tisíc bytů v Severní zóně.

A právě sem by se v ideálním případě mohli nastěhovat úplně noví Hradečáci.

„Příchod mladých lidí do města má obrovský efekt. Družstevní byty staví třeba Hanušovice a hlásí se jim rodiny až z Prahy. Tisíc nových trvalých pobytů by pro nás znamenalo až 200 milionů korun. Kdyby se tohle povedlo, okamžitě máme dvojnásobek peněz na investice,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast bytové politiky.

Hradec postaví sto bytů v Kuklenách, cenu za nový chce srazit o třetinu

9. prosince 2025  9:49

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) a jednatel společnosti Fotbal HK...

Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...

5. prosince 2025  13:14,  aktualizováno  15:20

Čokoláda, punč, kolotoč i kluziště. Adventní trhy v Hradci drží laťku

Vánoční trhy v Hradci Králové (3. prosince 2025)

Když je to dobré, neměň to! Neměň to, i kdybys to chtěl zlepšit. Staré známé pravidlo si v Hradci Králové vzali k srdci a při přípravě letošních vánočních trhů na Velkém náměstí se snažili na chlup...

5. prosince 2025  9:11

