náhledy
Ve světelnou zahradu s obrovskými vážkami i exotickými květinami se proměnil hektarový pozemek na letišti v Hradci Králové. Jsou tu motýli, žirafy i nezbytní vánoční sobi. Pořadatelé ve Winter Worldu shromáždili přes 200 světelných instalací. Míří sem celé rodiny, lákadlem pro děti jsou totiž pouťové atrakce.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Světelná zahrada vyrostla v Parku 360, kde se konají hudební festivaly. K vidění je až do 11. ledna denně od 17:00 do 21:00.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Ve východních Čechách zatím nic podobného není, to byl pro nás impuls. Inspiroval jsem se v cizině exponáty, které představují reálná zvířata, vydávají zvuky a hýbou se. Dovolím si tvrdit, že tím jsme jedineční, v republice to nikdo jiný nemá,“ vysvětluje jednatel pořadatelské společnosti Josef Spilka.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Návštěvníci napřed procházejí mezi výjevy se zvířaty a květinami, třeba obřími růžemi a liliemi.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Máme tu motýly, vážky, včely, kobylku..., což jsou interaktivní exponáty. Pak je část věnovaná zvířatům ze safari, je tu lví rodina, žirafy,“ vypočítává Josef Spilka. Zájemci se dozvědí i některé zajímavosti o zvířatech.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Míří sem zájemci o hezké fotografie. „Chodí sem mladí lidé pro fotky na sociální sítě, ale i starší páry, které chtějí mít vzpomínku,“ říká pořadatel.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Josef Spilka potvrzuje, že zájem o světelnou zahradu diváci mají. Ve všední dny tu bývá o něco klidněji, víkendy jsou vytíženější. Za dva týdny provozu se tu žádné incidenty neděly. Exponáty odolávají. „Máme tu kamerový systém i personál, ale lidé jsou ukáznění. Přijdou a naplno si světelnou zahradu užívají,“ usmívá se.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Exponáty jsou osazené LED světly. „Světelné instalace jsou v designu, který jsme si určili. Byly vyrobené na míru pro nás,“ popisuje Josef Spilka.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Jsme pyšní na celý koncept. Nemůžu vypíchnout jednu věc,“ míní pořadatel a přál by si světelnou zahradu zopakovat i v dalším roce, třeba s jiným námětem.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Nepopiratelným tahákem pro dětské návštěvníky je vláček s mašinkou i další atrakce.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Rodiče s dětmi se mohou proletět na kolotoči se slony anebo se svezou na točících se hrníčkách. Na závěr je možné zajít do vyhřívaného stanu a dát si něco dobrého.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
I ve všední večer byla světelná zahrada plná návštěvníků. Vstupné přitom není zrovna nízké, dospělý zaplatí 290 korun, možností je rodinná vstupenka, děti do 80 centimetrů výšky neplatí. „Ohlas návštěvníků je převážně pozitivní, i když vůči ceně jsou dva tábory. Umožňujeme, aby se návštěvníci svezli na atrakcích, kolikrát chtějí, takže cenu pokládám za úměrnou. Potěšilo mě, když po prohlédnutí světelné zahrady za mnou někteří přišli a byli spokojeni,“ vypráví Josef Spilka.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pořadatelé chystají navíc i doprovodný program. Přijedou sem zazpívat Ilona Csáková i Olga Lounová, zábavu pro děti přiveze herec Michal Nesvadba. „Ladíme detaily a zatím jsme neurčili termíny těchto vystoupení. Možná na ně dojde mezi svátky nebo po Novém roce. Vstupenky budou v předprodeji,“ plánuje pořadatel. Program bude upřesňovat na sociálních sítích světelné zahrady.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na letiště se dá dojet autem z ulice Jana Černého, parkování je tam zdarma. Kdo pojede autobusem, vystoupí na zastávce „Letiště“.
Autor: Martin Veselý, MAFRA