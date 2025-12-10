OBRAZEM: Zvířata, obří vážky i květiny. Světelná zahrada v Hradci jitří fantazii
Cizinci vynesli z firmy v Trutnově senzory za statisíce, prodali je v Polsku
Čtyři dlouholetí zaměstnanci, cizinci, okrádali firmu v Trutnově. Vynášeli z ní zboží, které rozprodávali v Polsku. Zaměstnavatel je přistihl, když se snažili odnést 43 senzorů. Policisté pak...
Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově
Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...
Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily
Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...
Přestavba železnice k automobilce zadrhává, nadjezd v Týništi se zpozdí
Modernizace nádraží v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, která má přinést také výstavbu nadjezdu nad železniční tratí v centru města, se nejspíš o rok odloží. Správa železnic měla už v létě vybrat...
Střelivo i zlatý frank. Archeologové odkryli vojenské hroby na východě Čech
Vědci v trase budoucí dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem objevili hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století. Považují je za mimořádný archeologický soubor doplňující poznání tehdejších válečných...
Policisté hledají další lidi, které obelhal gang falešného právníka
Kriminalisté z Náchodska hledají další lidi poškozené v kauze falešného právníka. Organizovanou skupinu už dříve obvinili mimo jiné z podvodů. Nyní policie zveřejnila fotografie i video s...
Hradec postaví sto bytů v Kuklenách, cenu za nový chce srazit o třetinu
Bytovou revoluci chystá rozjet Hradec Králové. Ojedinělý projekt města by měl aspoň pro začátek srazit cenovku zhruba stovky nových bytů v Kuklenách o 30 procent. Také má do města přilákat mladé...
Křižovatku Mileta dokončí nejspíš dřív, v okolí se rozjedou další stavby
Hradecká křižovatka Mileta coby největší městská dopravní stavba v republice jde proti trendu. Zatímco termíny otvírání nových silnic se zpožďují, Mileta naopak zrychluje. K tomu přibývá velkorysých...
Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink
Pardubičtí fotbalisté před týdnem obrali Spartu na jejím stadionu na Letné, teď v Chance Lize zaznamenali další velké vítězství. V neděli totiž ve východočeském derby zdolali Hradec Králové 1:0, k...
Hradec čeká derby s novými majiteli za zády. Chceme tři body, hlásí Šenk
Možná si na to ještě někdo vzpomene. Před 20 lety, na jaře roku 2005, měli fotbalisté Hradce Králové vyrazit do Pardubic na tehdy druholigové derby. V situaci, kdy jako na smilování čekali na to,...
Náměstí v Jaroměři už nebude jen parkoviště, projekt počítá i s náplavkou
Do rekonstrukce historického centra se na jaře pustí Jaroměř na Náchodsku. Jejím cílem je vrátit život na vylidňující se náměstí Československé armády. Sníží se počet parkovacích míst, naopak...
Zmatky v Trutnově. Veletoče ministerstva přinutily přesunout ohňostroj k Uffu
Ani Bojiště, ani Krakonošovo náměstí. Trutnov nakonec ohňostroj o silvestrovských oslavách přesune ke společenskému centru Uffo. Silvestr zkomplikovaly veletoče ministerstva. Ke změnám donutila město...
Lom v Libči přírodní památkou nebude, řešení Trutnovu poradí odborníci
Budoucnost lomu v trutnovské části Libeč je v rukou města. Cenná lokalita se přírodní památkou, jak o to usilovali ekologičtí aktivisté, nestane. Krajský úřad návrh po půl roce zamítl. S řešením...
Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem
Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...