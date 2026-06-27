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Půjčíte nám Kupku? Dárek mámě od Aňy Geislerové přitáhl v Rychnově davy

Tomáš Hejtmánek
  18:54
S nebývalým zájmem veřejnosti se v pátek odpoledne setkala Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou. Vernisáž výstavy Sakra familia!, která představuje díla umělecké rodiny Geislerových, přitáhla stovky lidí. Pouze na jeden den mohli návštěvníci obdivovat zapůjčený obraz Františka Kupky Čáry, plochy, hloubka II z roku 1913, který se večer opět vrátil do trezoru.

Vystavení Kupkova obrazu ve druhém patře Kolowratského zámku, kde Muzeum a galerie Orlických hor sídlí, bylo zcela unikátním počinem. Galerie se sice zaměřuje na autory z regionu, avšak František Kupka je mimo její možnosti. Za obrazem zapůjčeným na jediný den proto dorazily stovky lidí. V místnostech je takřka nedýchatelno. Když v sousední síni rodina Geislerových představuje svou výstavu, místa k sezení jsou plná a lidé stojí podél zdí a v hloučcích i za otevřenými dveřmi do sousedních sálů a chodby.

„Byla to ojedinělá příležitost seznámit se s rodinou. Moc jsme z povídání Geislerových neslyšeli, protože bylo plno, ale jinak to bylo hezké, zajímavé a pestré. A také šlo o jedinečnou příležitost vidět Kupkův obraz,“ říká Lenka, která na vernisáž vyrazila se svou dcerou.

Aňa Geislerová při zahájení výstavy děl uměleckých rodin Geislerových a Urbanových Sakra Familia! v Rychnově nad Kněžnou (26. června 2026)
Herečka Aňa Geislerová a galerista Vladimír Lekeš u vzácného obrazu Františka Kupky Čáry, plochy, hloubka II v Rychnově nad Kněžnou (26. června 2026)
Výstava děl uměleckých rodin Geislerových a Urbanových Sakra Familia! v Rychnově nad Kněžnou. Na snímku obraz Věry Geislerové Akt (26. června 2026)
Výstavu děl uměleckých rodin Geislerových a Urbanových nazvanou Sakra Familia! obohatil vzácný obraz Františka Kupky Čáry, plochy, hloubka II. (26. června 2026)
13 fotografií

Zapůjčení cenného díla zprostředkovala herečka Aňa Geislerová a šéf galerie Adolf Loos Apartment and Gallery Vladimír Lekeš. Šlo v podstatě o dárek pro matku Věru Geislerovou, jejíž díla jsou součástí rodinné výstavy. Kupka ji již v raném věku výrazně ovlivnil a jeho díla obdivuje dodnes.

„Pro mě je to dojemné, protože dnes se tu uzavírá kruh. Vedle Kupky je obraz mámy a na druhé straně obraz syna mého bratrance Eliáše. Kupka byl významný pro moji mámu, když začala malovat, a moje máma připravovala Eliáše na výtvarnou školu. Magický zážitek mezi těmi dvěma (mámou a Františkem Kupkou, pozn. red.) způsobil, že jsme tím všichni poznamenaní,“ vypráví herečka před Kupkovým obrazem.

Návštěvníci se s ní a s plátnem za zády fotografují, vzniká i několik rodinných snímků. Věra Geislerová přiznává, že ještě den před výstavou nevěřila, že Kupkův olej na plátně uvidí na živo.

„Je to šílené, viset vedle něj. Pocházím z Dobrušky a moje první výstava v životě byl právě Kupka, to bylo v roce 1958 v Dobrušce. Úplně mi učaroval. Podívejte na tu odvahu a sílu imaginace, to mě fascinuje dodnes,“ vypráví Věra Geislerová.

Obraz s názvem Čáry, plochy, hloubka II zapůjčil do Rychnova soukromý sběratel prostřednictvím Adolf Loos Apartment and Gallery Praha. Původně pochází z proslulé sbírky Jindřicha Waldese a jeho hodnota je podle galeristů asi 150 až 200 milionů korun.

Výstavu děl uměleckých rodin Geislerových a Urbanových nazvanou Sakra Familia! obohatil vzácný obraz Františka Kupky Čáry, plochy, hloubka II. (26. června 2026)

„Je z nejlepšího období Františka Kupky, z roku 1913, kdy byl pionýrem abstraktního umění. Pro mne je to úplné sci-fi, že ho dnes vyzvedli v trezoru a přivezli do Rychnova. Nikdy jsem nedoufal, že bychom tady Kupku mohli mít,“ vypráví kurátor a vedoucí Orlické galerie Vlastislav Tokoš. Zápůjčku provázela přísná bezpečnostní opatření.

„Upřímně jsem docela rád, že se večer vrací zpět k majiteli, protože bych asi nespal, kdybychom ho tu měli přes noc. Jeho hodnota je opravdu velká,“ přiznává ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Tomáš Zelenka.

Sakra familia!

Samotná výstava rodiny Geislerových je v galerii k vidění až do 31. října. Představuje tvorbu členů rozvětvené rodiny spjaté s regionem Rychnovska. Vedle Věry a Aňy Geislerových jsou součástí také práce sester Ester a Lely, jejich dětí a dalších příbuzných, třeba synovce Petra Urbana a jeho syna Eliáše. Kromě výtvarných děl zahrnuje také literární tvorbu či multimediální projekty.

„Navazujeme na cyklus výstav rodin spojených s Orlickými horami. Věra Geislerová, rozená Urbanová, pochází z Dobrušky. Výstava není jen setkáním jedné rodiny, ale také příběhem o tom, jak se umělecká citlivost a vztah k regionu přenášejí napříč generacemi,“ vysvětluje Tokoš.

Každý z autorů rozvíjí vlastní styl a způsob vyjádření, přesto mezi jejich pracemi vznikají nečekané souvislosti a průsečíky.

„Upřímně, slavný obraz pana Kupky se mě nelíbil tolik, jako ty ostatní méně známé. Ty na mě zapůsobily o něco více. Nejvíc se mi líbily obrazy od Lely Geislerové,“ přiznává při odchodu z výstavy Elena.

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