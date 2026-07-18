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Letní expozici v EPO1 tvoří kinetické sochy, práce tu má i výtvarník Vladimír 518

Tomáš Plecháč
  8:41
Neokosmos autora Pavla Holečka v Centru současného umění EPO1 v Trutnově.

Neokosmos autora Pavla Holečka v Centru současného umění EPO1 v Trutnově. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Výstava Vzpomeň sobě, že není všechno štěstí výtvarníka Vladimíra 518 v centru...
Pražský malíř Ondřej Mestek ve své tvorbě dlouhodobě rozvíjí téma Krkonoš....
Pražský malíř Ondřej Mestek ve své tvorbě dlouhodobě rozvíjí téma Krkonoš....
Neokosmos autora Pavla Holečka v Centru současného umění EPO1 v Trutnově.
10 fotografií
Projít světelně-zvukovou instalací, ponořit se do paměti osobní výpovědi a zakotvit v krkonošské krajině a její rekreační kultuře. Tři témata a umělecké přístupy nabízí letní cyklus výstav v trutnovském Centru současného umění EPO1, které se brzy ještě rozroste.

Tentokrát je letní cyklus výstav ryze mužskou záležitostí. V bývalé poříčské elektrárně z roku 1929 se představuje inovativní výtvarník Pavel Holeček, všestranný umělec Vladimír 518 a malíř Krkonoš Ondřej Mestek. Výstavní cyklus s mottem „Nemusíte umění rozumět. Stačí ho zažít“ pokračuje až do 4. října.

Výstava Neokosmos Pavla Holečka proměňuje industriální prostor turbínové haly s mostovými jeřáby v imaginární planetu plnou kinetických, zvukových a světelných objektů, které propojují technologii, prostor a vnímání diváka. Jde o autorův dosud nejrozsáhlejší projekt.

„Holečkovy objekty ani obrazy nejsou pouhými sochařskými či malířskými formami. Jsou to audiokinetické organismy, v nichž se pohyb, barva, světlo a zvuk propojují do jediného celku,“ vysvětlil Jan Kunze, kurátor výstavy a ředitel EPO1.

Vstup do paralelní reality

Výtvarník v éře, které dominují digitální technologie, záměrně pracuje s analogovými postupy. Holečkova díla jsou vybavena vlastním světelným a zvukovým programem. Vznikající krajiny se mění v závislosti na vnitřní choreografii i na pohybu diváka v prostoru potemnělé turbínové haly.

„Výstava není statickou instalací, ale imerzivním prostředím – vstupem do paralelní reality, kde se současné umění stává tělesným i smyslovým prožitkem,“ poznamenal kurátor. Podle něj Neokosmos zároveň naplňuje dramaturgii trutnovského centra, které vedle etablovaných jmen české výtvarné scény dává prostor i méně známým umělcům.

Výstava Vzpomeň sobě, že není všechno štěstí výtvarníka Vladimíra 518 v centru EPO1.
Neokosmos autora Pavla Holečka v Centru současného umění EPO1 v Trutnově.
Pražský malíř Ondřej Mestek ve své tvorbě dlouhodobě rozvíjí téma Krkonoš. Název výstavy je Rekreace.
Pražský malíř Ondřej Mestek ve své tvorbě dlouhodobě rozvíjí téma Krkonoš. Název výstavy je Rekreace.
Neokosmos autora Pavla Holečka v Centru současného umění EPO1 v Trutnově.
10 fotografií

„Pavla Holečka jsem poznal v loňském roce. Když jsem viděl jednu jeho světelnou, pohyblivou sochu, tak jsem si okamžitě řekl, že tohle je něco, co by mělo být v EPO1,“ řekl Jan Kunze.

Výtvarník, muzikant a publicista Vladimír 518 v trutnovském centru představuje nový projekt inspirovaný nalezenými památníčky z let 1920–1990, které autor přetváří do současného vizuálního jazyka. Ústředním tématem výstavy nazvané Vzpomeň sobě, že není všechno štěstí je úzkost z plynutí času. Památníčky s verši, přáními, obrázky a citáty jsou dobovým facebookem.

Inspirace ze 160 památníčků

Výtvarník pro své obrazy a kresby čerpal ze 160 památníčků, některé pocházejí i z Trutnovska. „Ve všech se prolíná práce s časem a pro mě bohužel i tíseň, protože většina majitelů památníků dnes už nežije. Neustále se v nich objevuje ‚vzpomeň‘, ‚nezapomeň‘, ‚až jednou‘. Ono ‚jednou‘ už je, protože jsme ve vzdálené budoucnosti,“ pronesl Vladimír 518.

Pražský malíř Ondřej Mestek ve své tvorbě dlouhodobě rozvíjí téma Krkonoš, fascinují ho lyžaři, turisté, horské boudy i příběhy horalů. Krkonoše si vybral i pro absolventskou práci na pražské Akademii výtvarných umění. Jeho výstava v EPO1 je nazvaná příznačně Rekreace.

Kromě obrazů s typicky tlumenými barvami představuje videa a prostorové objekty – modely chat a drobných staveb. „Miniaturizované stavby, redukované na základní geometrické tvary, oscilují mezi sochařským objektem, scénografickým prvkem a znakem. V těchto modelech se koncentruje vztah člověka k prostředí,“ sdělil kurátor výstavy Jan Kunze, jenž celek označuje jako vizuální esej o estetice každodennosti.

Rekreanti na horách nejsou jedinými motivy obrazů, Ondřej Mestek pracuje s dalšími prvky – serpentinami, fragmenty cest nebo vonnými stromečky Wunder-Baum.

Investice pokračují

Centrum současného umění se v pětipodlažní prvorepublikové elektrárně otevřelo v květnu 2023.

Hlavní sál v někdejší turbínové hale disponuje výstavní plochou dva tisíce čtverečních metrů. Rekonstrukce začala v roce 2020. Brzy budou zpřístupněny další opravené prostory.

„V posledních dvou letech jsme proinvestovali desítky milionů korun. Loni v létě jsme ve druhém patře rozvodny zprovoznili depozitáře, letos v dubnu stavební firma předala čtvrté a páté patro,“ uvedl podnikatel Rudolf Kasper, který s manželkou Renatou EPO1 založil.

Do čtvrtého patra se vrátila expozice nejmladší generace umělců Fresh power, v pátém patře vzniká nová stálá výstava. Za tři roky se EPO1 na české výtvarné scéně etablovalo, projekt získal řadu ocenění. Cílem do dalších let je podle Rudolfa Kaspera zvýšit návštěvnost. Hodně si slibuje od vznikající dálnice D11, která do dvou let spojí Trutnov s Polskem.

Dálnice by měla být kompletně dokončena na přelomu let 2028 a 2029. „Napojení na dálnici bude pro EPO1 velkým trumfem, protože budeme první na sjezdu z D11,“ dodal.

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Letní expozici v EPO1 tvoří kinetické sochy, práce tu má i výtvarník Vladimír 518

Neokosmos autora Pavla Holečka v Centru současného umění EPO1 v Trutnově.

Projít světelně-zvukovou instalací, ponořit se do paměti osobní výpovědi a zakotvit v krkonošské krajině a její rekreační kultuře. Tři témata a umělecké přístupy nabízí letní cyklus výstav v...

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