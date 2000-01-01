náhledy
Královské vánoční trhy v Hradci Králové provází Výstava betlémů rodiny Sochorových. V rámci oslav 800 let Hradce Králové na ni lze až do čtvrtka zajít do staré radnice na hradeckém Velkém náměstí.
K vidění jsou velké historické dřevěné betlémy z okolí Nové Paky nebo Králík. Nechybí ani další vytvořené z různých materiálů od současných tvůrců včetně děl Martina a Jakuba Sochorových z posledních let.
Výstava je otevřena denně od 16 do 19 hodin, o víkendu od 10 do 19 hodin.
Jakub Sochor (na snímku) se výrobě betlémů věnuje přes 20 let a pokračuje tak v rodinné tradici.
„Dědeček Bohuslav Sochor ze Dvora Králové nad Labem betlémy sbíral a druhý dědeček Jan Merta z Hradce Králové je po odchodu do důchodu vyřezával. Kdysi jsem ho požádal o zapůjčení kousku lipového dřeva a nožíku, chtěl jsem si to jen vyzkoušet,“ prozradil Sochor.
Vyřezávané postavičky nemají jen tradiční podoby, k vidění jsou i lyžaři.
Nechybí ani jednoduché pohyblivé postavičky, třeba muzikantů nebo dřevorubců.
Prosté scénky se rozpohybují rozevřením kolíčku, ke kterému jsou části těl přidrátované.
Otec a syn Sochorové obdrželi ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje v oboru betlémářství.
Pro zájemce jsou součástí také řezbářské dílny s výrobou figurek a jejich polychromováním.
Účastníci si vyzkouší práci s řezbářskými nástroji a dřevem. Každý si může zkusit, jak fungují mechanismy, které kličkami uvede do pohybu.
Na výstavě návštěvníci uvidí jednotlivé kroky, jak figurky z lipového dřeva vznikají.
