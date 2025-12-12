|
OBRAZEM: Betlém v oříšku i krabičce od sirek. Řezbařinu si zkusí i návštěvníci
Cizinci vynesli z firmy v Trutnově senzory za statisíce, prodali je v Polsku
Čtyři dlouholetí zaměstnanci, cizinci, okrádali firmu v Trutnově. Vynášeli z ní zboží, které rozprodávali v Polsku. Zaměstnavatel je přistihl, když se snažili odnést 43 senzorů. Policisté pak...
Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově
Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...
Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily
Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...
OBRAZEM: Zvířata, obří vážky i květiny. Světelná zahrada v Hradci jitří fantazii
Ve světelnou zahradu s obrovskými vážkami i exotickými květinami se proměnil hektarový pozemek na letišti v Hradci Králové. Jsou tu motýli, žirafy i nezbytní vánoční sobi. Pořadatelé ve Winter Worldu...
Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník
Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...
Nájezd na parkoviště ve Špindlu bude plynulejší, stání letos přibylo
Velké změny v dopravním systému čekají návštěvníky Špindlerova Mlýna, kde v sobotu slavnostně zahajují lyžařskou sezonu. Parkoviště P2 u lanové dráhy Hromovka má nový nájezd, v exponovaných dnech...
Královské vánoční trhy v Hradci Králové provází Výstava betlémů rodiny Sochorových. V rámci oslav 800 let Hradce Králové na ni lze až do čtvrtka zajít do staré radnice na hradeckém Velkém náměstí. K...
Trenér musel v krizi naskočit do hry, dal dva góly. Jsem rozlámaný, přiznává Šulc
Že se Ondřej Šulc na skok vrátí k aktivní kariéře, nebylo jasné až do poslední chvíle. „Ještě v autobuse jsme měli jen dohodu, že se na hřiště podívám v případě potřeby,“ vypráví jeden z trenérů...
Tisíc nových bytů v ohrožení. Developeři tlačí na odklad územního plánu
Na poslední chvíli se objevují snahy o odklad platnosti nového územního plánu Hradce Králové. Klíčový dokument, který odblokuje novou výstavbu, vznikal víc než 15 let a zastupitelé ho chtěli schválit...
Nádraží v Jaroměři opravili, druhá kolej do České Skalice je nejistá
Rekonstrukce historické nádražní budovy z 19. století v Jaroměři na Náchodsku je hotová. Cestujícím začala po rok a půl trvajících opravách sloužit v úterý. Nabízí modernější a účelněji uspořádané...
Hledáme lídra, zní od basketbalistů Hradce Králové. Došlo i na hráčské změny
Vedení basketbalového klubu Gapa Hradec Králové v minulých dnech výrazněji sáhlo do složení kádru nováčka nejvyšší soutěže. Už minulý týden hradecký tým opustil Tomáš Mikyska, na stejnou pozici...
Každým rokem lepší. Závod Ironman by v Hradci mohl zůstat i na další sezony
Značka závodů Ironman, která Hradec Králové uchvátila v posledních dvou letech a měla se rozloučit už příští léto, bude ve městě nejspíš pokračovat nejméně do roku 2030. Podpis memoranda o spolupráci...
Pětiměsíčního syna udeřil kvůli pláči. Odvolací soud muži snížil trest za vraždu
Muž z Královéhradecka, který smrtelně zranil svého pětiměsíčního syna, si za vraždu a předchozí těžké ublížení na zdraví odpyká 16,5 roku vězení. Původně uložený trest mu dnes o dva roky snížil...
Žena v nemocnici skočila z okna a vážně se zranila, soud jí dal šanci na odškodnění
Soud v Náchodě se musí znovu zabývat žalobou ženy, která se při hospitalizaci v Broumově na Náchodsku pokusila o sebevraždu skokem z okna. Zažalovala Oblastní nemocnici Náchod, pod kterou broumovská...
Zmatený rozsudek bez důkazů. Odvolací soud vrátil případ děkanky hradecké univerzity
Případem údajného vynášení informací o veřejných zakázkách univerzit, ve kterém čelí obžalobě děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alena Myslivcová Fučíková, se bude muset...
OBRAZEM: Zvířata, obří vážky i květiny. Světelná zahrada v Hradci jitří fantazii
Ve světelnou zahradu s obrovskými vážkami i exotickými květinami se proměnil hektarový pozemek na letišti v Hradci Králové. Jsou tu motýli, žirafy i nezbytní vánoční sobi. Pořadatelé ve Winter Worldu...