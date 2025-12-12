OBRAZEM: Betlém v oříšku i krabičce od sirek. Řezbařinu si zkusí i návštěvníci

  16:44
Královské vánoční trhy v Hradci Králové provází Výstava betlémů rodiny Sochorových. V rámci oslav 800 let Hradce Králové na ni lze až do čtvrtka zajít do staré radnice na hradeckém Velkém náměstí. K vidění jsou velké historické dřevěné betlémy z okolí Nové Paky nebo Králík. Nechybí ani další vytvořené z různých materiálů od současných tvůrců včetně děl Martina a Jakuba Sochorových z posledních let.


