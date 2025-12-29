Jesličky za okny i ve výlohách. Z covidové nouze se stala nová tradice

Tomáš Hejtmánek
  17:00
Třeba i o půlnoci se mohou vydat za betlémy obyvatelé a návštěvníci Opočna na Rychnovsku. Neobvyklou výstavu přímo v ulicích tu pořádají už šestým rokem. Nová tradice vznikla v době covidových zákazů, kdy místní spolek nemohl otevřít připravovanou výstavu na zámku. K vidění budou jesličky zřejmě do konce týdne.

Díky pouliční výstavě si mohli místní i přespolní zpříjemnit nejen advent nebo sváteční dny, ale třeba i cestu ze štědrovečerní půlnoční. Betlémy jsou hlavně v historickém centru Opočna, ale i za okny domů v odlehlejších koutech města.

Nejde o žádnou drobnou kratochvíli, za okny tu vystavují na 90 betlémů a dalších 140 je k vidění v refektáři kapucínského kláštera.

„Klášter byl otevřen pouze do 26. prosince, ale ve výlohách a za okny by měly být betlémy minimálně do konce roku. Vystavovatele jsme žádali, aby vydrželi až do Tří králů. Protože ohlasy byly velmi kladné, věřím, že na většině míst zůstanou,“ říká předsedkyně spolku Senioři z Opočenska Milena Rohlenová, hlavní iniciátorka výstavy.

Výstava betlémů v oknech prodejny nábytku v Opočně.
Výstava betlémů v oknech a výlohách prodejen v Opočně na Rychnovsku.
Výstava betlémů v oknech a výlohách prodejen v Opočně na Rychnovsku.
Betlémy vystavené v kapucínském klášteře v Opočně.
Po betlémech pořádá i komentované prohlídky, které zaberou asi hodinu a půl. Exponáty se dělí na dvě skupiny – betlémy, které vystavili přímo jejich majitelé, a ty, jež pro letošní ročník vybrali pořadatelé. Návštěvníci je najdou hlavně ve výlohách, kde jsou především papírové, ale i keramické, perníkové nebo paličkované. Nechybí ani vyřezávaný betlém výtvarnice Jarmily Haldové z Orlických hor.

„Každý rok vybíráme jiné betlémy, aby výstava měla určitou gradaci. Máme tady také betlém z Austrálie. Jedna paní tam před dvaceti lety studovala a seznámila se s Čechy, poválečnými emigranty. Měli takový zvyk, že každému dítěti dávali do kolébky pletený betlém. Ona nám ho každý rok vystaví, což je úžasné. Její tatínek je Slovák a aby nezůstal pozadu, jel na Slovensko a koupil tam dva keramické, které vystavuje také,“ říká Milena Rohlenová.

Putovní výstava z lockdownu

Tradice vznikla před šesti lety a na svět jí pomohla koronavirová pandemie. Spolek chtěl tehdy uspořádat výstavu betlémů v míčovně opočenského zámku, ale kvůli šíření covidu-19 byly hromadné akce zakázány.

„Betlémy jsme měli nachystané, ale nesmělo se nic dělat. Protože mám v Opočně prodejnu, dali jsem je do celé výlohy. Přidali se i další obchodníci a betlémy se rozprostřely po historickém centru. Jsou tu na to úžasné prostory, protože domky jsou nízko a přímo u cesty, takže je do oken dobře vidět. Lidé byli ochotní, i mladí kluci nám říkali, ať jim betlémy půjčíme, že je vystaví,“ vzpomíná Rohlenová.

OBRAZEM: Betlém v oříšku i krabičce od sirek. Řezbařinu si zkusí i návštěvníci

Letos už jsou na více než 50 místech. Někde je i několik betlémů pohromadě. Do některých oken se vešly doslova o centimetry. Před prodejnou nábytku majitel instaloval i vánoční stromek, nafukovací soby a sněhuláka, kde se lze vyfotit na památku.

„Ohlasy jsou úžasné. Babičky seniorky nám říkají, že sedí u okna a koukají na procházející děti, jak volají: Jé, tam je taky betlém! Je to milé,“ uvádí předsedkyně.

Přidal se i Kostelec

Nápad zaujal i v okolních městech. Před lety se do podobné akce pustili také v Kostelci nad Orlicí. Vyzvali místní, aby se zapojili a do svých oken či výloh vystavili vlastní betlémy. Letos pořádají už čtvrtý ročník, který obohatili o výstavu vánočních přání a svátečních pohledů v kostelecké radnici.

Výstava Kostelecké putování za betlémy.

„Měli jsme tam také vánoční stromek, kam vánoční přání pro naše seniory v pečovatelském domě mohly věšet děti,“ přibližuje novinku organizátorka Šárka Slezáková z kostelecké radnice.

Výstava v Kostelci nad Orlicí potrvá do 6. ledna. Na webu města je k dispozici mapka a seznam míst. I tady jsou k vidění exponáty z papíru, dřeva, paličkované krajky, ale třeba také velký světelný betlém na zahradě rodinného domu. Letos láká k zastavení 36 míst.

„Obrovsky se to chytlo. Myslím, že je to skvělé jak přímo pro děti, tak pro rodiče, kteří je dokážou zabavit a mohou s nimi projít kouty Kostelce, které třeba ani neznají,“ míní místostarosta Kostelce nad Orlicí Dominik Kaplan (Společně pro Kostelec).

Jesličky za okny i ve výlohách. Z covidové nouze se stala nová tradice

