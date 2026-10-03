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Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček

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  16:50
Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3. října 2026) | foto: ČTK

Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....
Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....
Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3....
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Kolem čtyř desítek lidí v sobotu dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Část lidí na sedmý ročník pochodu přijela do Trutnova vlakem z Hradce Králové, další se přidali přímo v Trutnově.

Někteří si zvolili i vlastní trasu či dopravu a nakonec se před 14:00 na Hrádečku sešlo kolem 60 lidí. Řekli to organizátoři pochodu.

Havel se narodil 5. října 1936. V podkrkonošské osadě Hrádeček si ve druhé polovině 60. let koupil chalupu. V 70. letech pracoval v trutnovském pivovaru, práce ho inspirovala k napsání divadelní hry Audience. Na Hrádečku, který označil za svůj existenciální domov, Havel v prosinci 2011 zemřel ve věku 75 let.

Zlu se neustupuje

Na zhruba deset kilometrů dlouhou trasu lidé vyrazili od Havlovy pamětní desky na kině Vesmír, kterou tam před třemi lety zřídila trutnovská radnice. U pietního místa lidé zapálili svíčky a položili květiny a před transparentem s nápisem „Zlu se neustupuje“ četli Havlovy citáty.

Havlovu osobnost si je podle účastníků pochodu třeba stále připomínat. „Pan prezident nebyl lhostejný. To je výzva pro celou společnost, která chce mít funkční demokracii. Václav Havel byl i silným hlasem na mezinárodním poli, obráncem lidskoprávních hodnot,“ řekla spoluorganizátorka pochodu Lucie Javůrková.

Trasa pochodu vedla i kolem budovy pivovaru Krakonoš, na kterém je u pivovarského komína typické červené havlovské srdce a nápis Ferdinand Vaněk. Vaněk je hlavní postavou hry Audience a fungoval i jako jakési Havlovo alter ego. Před pivovarem se účastníci procházky zastavili a poslechli si z reproduktoru Havlova slova z archivu Českého rozhlasu.

Lidé přijížděli celý den

Na Hrádečku u pietního místa u Havlovy chalupy lidé zapálili svíčky, zazpívali českou státní hymnu a poslechli si část Havlova projevu z doby listopadové revoluce roku 1989. „Letošní účast patřila k nejsilnějším z dosavadních ročníků pochodu,“ uvedla za organizátory Radka Severová.

Vzpomenout na Havla a zapálit svíčku v sobotu na Hrádeček přicházeli či přijížděli lidé po celý den. Před polednem se u Havlovy chalupy například zastavil předseda ODS Martin Kupka.

Pietní místo před chalupou v pátek upravil Václav Poláček z Jaroměře, který k plotu chalupy připevnil asi jeden metr vysoké červené srdce s Havlovými fotografiemi, číslovkou 90 a nápisem Chybíte nám. Počítá, že srdce u chalupy nechá ještě asi deset dní.

Vzpomínkové srdce Poláček z úcty a obdivu k Havlovi vyrábí pravidelně. „K výročí 90 let jsem udělal velké srdce, abych připomněl člověka, který nám přinesl svobodu. Zdá se mi, že památka Václava Havla se musí připomínat čím dál silněji. Ze společnosti se vytrácí to, že o svobodu musíme pečovat a musíme ji bránit,“ řekl Poláček.

Vzpomínka napříč republikou

Havlovo kulaté výročí narození si v těchto dnech připomíná řada institucí a organizací. Například Univerzita Hradec Králové v pondělí bývalého prezidenta připomene společnou četbou a pietou na náměstí Václava Havla v kampusu Na Soutoku. Hradecké Klicperovo divadlo na pondělí chystá setkání nazvané Květina pro Václava Havla. Východočeské divadlo Pardubice v pondělí uvede komponované odpoledne Havel 90 aneb Václav opět v Pardubicích.

Letiště Václava Havla Praha připomíná prvního českého prezidenta třemi výstavami, v pondělí budou vizuály na obrazovkách na terminálech. Instalacemi a panelovou diskusí připomene Havla pražský festival digitální a kreativní kultury Signal Festival, který se koná od 15. do 18. října. Již 21. září se v Praze konal k Havlovu výročí celodenní program na Mariánském náměstí, součástí bylo i odhalení Lavičky Václava Havla před budovou Nové radnice.

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