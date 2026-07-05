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Koně mezi ohni, jiskry létaly. Hradec si připomněl největší bitvu na českém území

Tomáš Hejtmánek
  9:49
Pochodování víc než šesti stovek vojáků, desítky jezdců na koních, vojenské kapely i bojové ukázky viděli návštěvníci slavností k 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Po setmění se na hradeckém Velkém náměstí odehrála i ohňová show s koňmi. Pietní akce pokračují v neděli v dějišti bitvy na Chlumu.

Obloha už se sešeřila, ale na Velkém náměstí v Hradci Králové je přesto rušno. Zatímco na pódiu doznívá slavnostní koncert Filharmonie Hradec Králové, v zázemí za mariánským sloupem už se připravují členové skupiny historického šermu Štvanci na ohňovou show na koních.

Kolbiště uprostřed náměstí obklopují diváci ze všech stran, když s hořícími loučemi přicházejí dívky v černo-červených kostýmech se zlatými výšivkami. Brzy je následují i husaři na koních, na jejichž šavlích taktéž plápolá oheň. Komentovaný pořad oslavující koně jako společníka, ochránce i nástroj boje postupně představuje náročnější a náročnější ohňové prvky, od nabírání hořících obručí na kopí, přes propíchnutí balonu s hořlavou látkou, až nakonec koně procházejí přímo přes plameny.

Ohňová show na koních skupiny Štvanci při 160. výročí Bitvy u Hradce Králové z roku 1866 (4. července 2026).
Ohňová show na koních skupiny Štvanci při 160. výročí Bitvy u Hradce Králové z roku 1866 (4. července 2026).
Ohňová show na koních skupiny Štvanci při 160. výročí Bitvy u Hradce Králové z roku 1866 (4. července 2026).
Ohňová show na koních skupiny Štvanci při 160. výročí Bitvy u Hradce Králové z roku 1866 (4. července 2026).
14 fotografií

Program uzavírá modlitba za koně jako připomínka, že v bitvě u Hradce Králové před 160 lety, historicky největší na českém území, padlo nejen ohromné množství vojáků, ale také koní. Stalo se tak zejména u Střezetic, kde se v závěru bitvy odehrála druhá největší jezdecká srážka 19. století. Proti sobě se postavilo 11 tisíc jezdců. Výsledkem bylo přes 1600 padlých vojáků a přes dva tisíce uhynulých koní.

Vzpomínkové akce odstartovaly už v pátek odpoledne odhalením pamětní desky právě ve Střezeticích. Slavnostně se také otevřela nová expozice Muzea války 1866 na Chlumu a nadšenci v dobových uniformách odhalili také nový pomník Plamen míru v Máslojedech. Večer se na Velkém náměstí v Hradci Králové otevřel kulturní program vystoupením folkových kapel a Dashy s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma.

Stovky vojáků v ulicích

Hlavní program v Hradci Králové se ovšem odehrával v sobotu. Souběžně s děním na Velkém náměstí, kde se střídaly vojenské kapely, prezentace dobových šatů a uniforem či bojová ukázka, se v Žižkových sadech formovaly skupiny vojáků v historických uniformách z 19. století. Velký průvod čítající téměř 700 hlav dorazil na náměstí před 16. hodinou. K pochodu jim hrály vojenské kapely, nechyběly ani desítky jezdců na koních. Na náměstí je přivítali zástupci města a kraje, kteří jim na prapory připnuli stuhy upomínající na letošní jubileum.

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Hlavním bodem sobotního programu byla bitevní ukázka v Šimkových sadech. Cesty a valy poseté tisícovkami diváků sledovaly pořad inspirovaný událostmi bezprostředně po bitvě, kdy Prusové neúspěšně obléhali hradeckou pevnost. Nechyběly výstřely z kanonů, boje pěchoty i jezdectva.

„Smělé pruské oddíly, které se objevovaly poblíž pevnosti, narážely na částečně bojeschopné rakouské hlídky a docházelo k dílčím střetům pěchoty a jízdních patrol. Pevnostní děla s úspěchem ostřelovala pokusy nepřátel dostat se blíže k pevnosti,“ komentoval ukázky moderátor.

Zákopy a tisíce vojáků. Chlum ukáže bojiště roku 1866 v rozšířené realitě

Připomínka bitvy pokračuje ještě v neděli, a to přímo v dějišti hlavního střetu na Chlumu. K vidění tam bude polní ležení s ukázkami výcviku, života vojáků nebo polního stravování. V 11 hodin se koná pieta u památníku Baterie mrtvých a o hodinu později promenádní koncerty historických muzik.

Vyvrcholením vzpomínkových akcí bude rekonstrukce bitvy Sadowa 1866, do níž se zapojí více než 650 členů historických jednotek, 50 jezdců na koních, 25 historických děl, povozy a hlavně rozsáhlé pyrotechnické efekty. Půjde o největší historickou podívanou letošního roku, která vychází ze skutečných událostí rozhodujícího dne prusko-rakouské války.

„Rekonstrukce není divadelním představením. Je snahou co nejvěrněji přiblížit průběh jedné z nejvýznamnějších bitev evropských dějin a současně vzdát úctu těm, kteří zde před sto šedesáti lety bojovali a umírali,“ říká hlavní organizátor a ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek.

Dozvukem bude v 19 hodin pod rozhlednou koncert kapely Kantoři, která před lety bitvě věnovala tematické album Tam u Královýho Hradce.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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