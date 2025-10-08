Sběratelská lahůdka. Na světě jsou jen dvoje stejné hodinky k hradeckému výročí

  15:48
Kdo chce mít na ruce jedinečné hodinky, kterých jsou na celém světě maximálně dva kusy a vzhledem se inspirovaly Bílou věží v Hradci Králové, má mimořádnou příležitost. Vyrobila je proslulá novoměstská firma pod značkou Prim k 800. výročí první zmínky o Hradci. Mechanických primek je k mání 16, levnějších bateriových 80.
Prodej obou speciálních edicí hodinek už Hradec Králové spustil. Manuální, které tvoří kolem 140 součástek vyrobených s přesností na desetinu milimetru, stojí 129 900 korun. K mání jsou i bateriové, které mají cenovku rovných 16 tisíc korun.

Sběratelská edice má sice 16 kusů, ale protože každé hodinky jsou věnované jedné z osmi hradeckých osobností, na celém světě jsou jen dva stejné kusy. Pánské legendy města zastupují Antonín Petrof, Josef Gočár, Jan Kotěra a František Ulrich. Hodinky značky Prim Traktor HK 800 s dámskými motivy jsou věnované Elišce Rejčce, Magdaleně Dobromile Rettigové, Zuzaně Navarové a Soně Červené.

Zájem je obrovský a obě edice budou s jistotou vyprodané během několika dnů. Mechanických hodinek už je prodaných šest kusů, na bateriové město dnes evidovalo šest rezervací.

Elektrického modelu Linea Q dodá Elton hodinářská 80 kusů – 65 pánských a 15 dámských. Také ty se inspirovaly dominantou města Bílou věží a je na nich vyrytý motiv oslav a nápis „Hradec jsou Králové a Královny už 800 let“. Ciferník má podobu číselníku věžních hodin, je černo-zlatý a vteřinovka má motiv věžního okna.

„Chtěli jsme, aby oslavy nebyly jen kulturní akce, a současně jsme kromě běžných upomínkových předmětů chtěli i něco naprosto speciálního,“ řekl Ivan Kurtev, šéf Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti.

„Oslavy nám otevírají dveře k vytvoření trvalého a důstojného symbolu, který lidem umožní nosit kus hradecké historie doslova každý den s sebou. Hodinky Prim jsou v tomto směru ideální – česká značka s tradicí, promyšlený design inspirovaný ikonickou Bílou věží a zároveň limitovaná edice, která má hodnotu jak pamětní, tak estetickou,“ doplnila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

OBRAZEM: Nebe nad Hradcem ozdobilo 81 balonů, fiesta drží český rekord

Novoměstští hodináři se dokonce zamýšleli inspirovat i zvláštností Bílé věže, na které velká ručička ukazuje hodiny a ta malá minuty. „Udělat by to šlo, ale byl by potřeba speciální strojek. Tu možnost jsme každopádně zvážili, ale zůstali jsme u tradičního pojetí,“ upozornil obchodní ředitel společnosti Elton hodinářská František Brezík.

„Hodinky se u nás vyrábí do posledního dílku s obrovským podílem ruční práce, hradecká edice pro nás byla konstrukčně i vývojově obrovskou výzvou. Tyto hodinky tu s námi mohou být za několik desítek, ale i stovek let. Je to v podstatě navždy generační záležitost,“ řekl Brezík.

ČTK uvedla, že se náklady na pořízení hodinek městu podle Kurteva vrátí z jejich prodeje. Elton hodinářská jako hlavní partner oslav 800 let vložila do projektu 800 tisíc korun.

Zlaté medaile šly na dračku

Nedávno Hradec začal prodávat i jinou specialitu k osmistovce města – pamětní medaile. Vzniklo 888 kusů ve třech variantách – osm zlatých, osmdesát stříbrných a osm set kusů vyrobených z materiálu Nordic Gold. K dostání už jsou však pouze poslední kusy těch nejlevnějších medailí za 350 korun.

Vyprodaná je zlatá edice za 69 tisíc korun, na tu stříbrnou za dva tisíce se dokonce před hradeckým infocentrem začala tvořit fronta ještě před půlnocí a zmizela během neuvěřitelných osmi minut.

Stále k dostání jsou však například bílá trička s motivem jedné z osmi hradeckých osobností, mimochodem stejných jako na hodinkách Prim. Stále jsou k mání i kšiltovky, samolepky na auto i plátěné tašky. Hodinky však budou vyprodané nejspíš brzy.

