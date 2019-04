Kdo co umí, kdo chybuje. Ve Škodě Auto sleduje práci dělníků počítač

Vítejte v průmyslu budoucnosti. Pojem Průmysl 4.0 dostává v závodu společnosti Škoda Auto v Kvasinách nový rozměr. Zatímco jinde nahrazují dělníky stroje, které řadu opakujících se úkonů zvládnou samy bez zásahu člověka, tady se digitální věk projevuje opačně. Dělníci na výrobních linkách zůstali, ale počítače nahrazují člověka v jiné oblasti – v řízení.

Počítač řídí, lidé jsou na manuální práci. Projekt dProdukce sice ještě v plném plánovaném rozsahu nefunguje, už nyní však postupně sbírá data, aby mohly počítače v budoucnu o využití lidí rozhodovat.

Všichni zaměstnanci závodu používají identifikační karty, jimiž se přihlásí na stanoviště. Počítač tak ihned ví, kdo na jaké pozici pracuje, sčítá jim hodiny a hlídá také chyby.

Podle toho vypočítá zkušenosti jednotlivých zaměstnanců. Sleduje hned několik parametrů. Když některý nelze spočítat automaticky, vyplní ho vedoucí týmu. Data se ukládají na server, kde zůstanou i poté, co pracovník přejde na jinou pozici.

„Když na některém stanovišti nepřijde zaměstnanec do práce, vedoucí hned vidí, kdo má na dané pozici zkušenosti. Systém mu sám nabídne jména těch lidí. Tím se snižuje riziko chyb. Není potřeba je zaučovat, protože vědí, co mají dělat,“ vysvětluje vedoucí výroby vozů Marek Jancák.

Vedoucí pracovníci navíc díky propojenému systému vidí, zda zaměstnanec do továrny vůbec nedorazil, nebo jestli už je na cestě od brány, kde se zaměstnanci přihlašují identifikační kartou.

„Jestliže už bránou prošel, jde o zdržení v řádu minut. Pokud by vůbec nedorazil, bylo by třeba přeorganizovat výrobu. Vedoucí pracovník tak může mnohem rychleji reagovat,“ upozorňuje vedoucí montáže kvasinské továrny Jiří Pacák.

Díky počítání času na jednotlivých pozicích mají vedoucí týmů také lepší přehled o rotaci zaměstnanců. Ti v Kvasinách nepracují celý den na instalaci jednoho dílu, ale po čase na svých místech rotují, aby kvůli stereotypu nedělali zbytečné chyby.

Zatím počítače pomáhají mistrům, ale v budoucnu mají tyto procesy fungovat automaticky. Počítač má autonomně rozhodovat, koho pošle na jednotlivá stanoviště v závodu.

V praxi by tak zaměstnanec měl přijít k bráně a hned po načtení karty ho počítač nasměruje na místo, kde je zrovna potřeba. Automaticky ho také přesměruje jinam, když někde vypadne pracovník.

„Digitalizace výroby nám tak pomůže v plánování směn, řešení personálních potíží nebo plánování a nastavení rotace na pracovišti,“ říká Marek Jancák.

Místo tištěných návodů jsou obrazovky i 19 kilometrů kabelů

Hlavní změnou přímo na montáži automobilů je však přechod z papírové na digitální dokumentaci. Místo návodů a pracovních postupů v tištěné podobě automobilka instalovala na výrobní linku desítky obrazovek, kde mohou zaměstnanci pokyny vyhledat, u řady dílů je dostupný dokonce videonávod k montáži. To má dělníkům usnadnit práci, snížit chybovost a zvýšit kontrolu kvality.

Systém navíc sám sleduje, v jaké konfiguraci se vyrábí konkrétní vůz a nabídne dělníkům vždy ten správný návod, takže odpadá hledání v dokumentech.

Škoda Auto ukázala roboty ve svařovně i montáž v Kvasinách

VIDEO: Roboti v Kvasinách berou dech. Škoda ukázala, jak montují auta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Stovky výbav umožňují zákazníkům neomezený výběr. To klade zvýšený nárok na zaměstnance a na udržení kvality. Pokud nejsou díly sekvenčně řazené, musí operátoři linky vybírat díl třeba z pěti variant, podle konfigurace vozu,“ poukazuje na možné komplikace Jancák.

Závod v Kvasinách je prvním, kde Škoda Auto zavedla takto rozsáhlou digitalizaci výroby. Trochu skromnější verzi má koncernový závod v Bratislavě. Kvasiny jsou však mnohem dál.

Jako první je novinka na výrobní lince vozů Kodiaq a Superb, která patří k nejkratším v automobilce. Skládá se z 56 taktů, na každé pozici mají dělníci na montáž 226 sekund. Celkem udělají 5 tisíc operací. Závod na linku nainstaloval 100 klasických a 50 dotykových obrazovek, natáhl 19 kilometrů kabelů a zaškolil asi 800 zaměstnanců. Investice přišla na více než 30 milionů korun.

„To není mnoho na takto rozsáhlý projekt. Přípravy trvaly 11 měsíců a na realizaci se podílelo 56 členů týmu. Digitalizace je jedním z podstatných faktorů naší úspěšnosti,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva za oblast výroby a logistiky.

Čeština není dělníkům na montáži vlastní, počítač pomůže

Digitální dokumentace je k dispozici ve všech jazycích, jimiž dělníci v Kvasinách mluví. Počítač navíc sám pozná, kterou mutaci má právě zobrazit. Třeba na montáži Superbu většina lidí nemá češtinu jako mateřský jazyk.

Dosud se veškerá dokumentace musela při každé změně znovu tisknout. Za týden to znamenalo stoh dokumentů vyrovnaných na paletě do výšky necelého metru. To nyní odpadá. Ve výrobě už zůstává na autech jen papír s konfigurací vozu vylepený přímo na kapotě.

„I to by mělo do budoucna zmizet. Zatím je to jako pojistka pro případ výpadku systému. Zvažuje se, že by to nahradily čipy,“ dodává Jiří Pacák.

Projekt dProdukce je další z řady inovací v rámci přechodu na Průmysl 4.0. Nedávno byly v Kvasinách i Mladé Boleslavi otevřeny automatizované sklady menších dílů, ve Vrchlabí používají od loňského roku plně autonomního přepravního robota, který je schopný se sám učit a vybrat si nejkratší a nejbezpečnější trasu.