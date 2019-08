Náchod chce vystrnadit muzeum ze své budovy, aby měl místo pro úředníky

Město objekt muzeu dlouhodobě pronajalo před 14 lety. Královéhradecký kraj tehdy zaplatil téměř 5 milionů korun za jeho přestavbu, výtah i vhodné prostory pro sbírku obrazů. Muzeum tak po letech přesídlilo ze zámku a konečně zakotvilo na náměstí na dosah Broučkova domu čp. 18, kde má stálou expozici.

Teď se však může stát, že se asi dvacítka muzejníků i s kancelářemi, dílnami i sbírkami zase postěhuje. Možná dokonce skončí mimo Náchod. Město jim napřed dalo termín ke konci letošního roku, ale postupně slevuje.

„Smlouva o pronájmu budovy pro nás platí ještě víc než deset let. Kromě toho kraj investoval do čp. 1 peníze, které se odepisují z nájmu. Konzultoval jsem nynější návrh města s právníkem a k ukončení této smlouvy je potřeba dvou stran, tedy dohody. Ale za situace, kdy pro nás není žádná alternativa a kdy jsme ani od města ani od zřizovatele nedostali žádný plán b, nemůžeme už z pudu sebezáchovy přistoupit na ukončení smlouvy takovouto dohodou,“ ohradil se proti kvapnému stěhování k poslednímu prosinci ředitel muzea Sixtus Bolom-Kotari.

Jen za jeho působení od jara loňského roku muzeum investovalo v domě čp. 1 nad rámec odbydlování nájemného kolem 300 tisíc korun do vybavení depozitářů, badatelny a knihovny i obnovy telefonní ústředny.

Ředitel říká, že nárok na dům chápe, ale pokud město nechce počkat na vypršení smlouvy, mělo by nabídnout jiné vhodné prostory. Navíc se město bude muset vypořádat i s krajem, který platil stavební obnovu. Dále také bude muzeum potřebovat peníze na odstěhování a uskladnění sbírek. Jsou i úvahy, že by se mohl strhnout starý dům v Kladské ulici, kde by vzniklo nové zázemí.

Celou akci vyprovokovalo, že městu znovu schází prostory pro úředníky, ač koupilo dům v Zámecké ulici, loni ho opravilo za 27 milionů korun s dotací a od přelomu roku tam otevřelo své odbory. Úřad opustil mnohem větší budovu soudu a vrátil ji státu. Úředníci tak působí celkem na třech adresách, jenže novorenesanční radnice na náměstí jich mnoho nepojme.

„Máme tam investiční techniky společně s lázeňským odborem, lidi z odboru kultury smíchané s cestovním ruchem. Je to komplikované, v kanceláři sedí pohromadě víc lidí, a když přijde návštěva, nemají klid na jednání. Zhodnotili jsme si tento stav, ale o nákupu dalšího domu nebo pronájmu neuvažujeme,“ vysvětluje starosta Jan Birke (ČSSD).

Rád by tak viděl nový úřad přímo na náměstí místo muzejních kanceláří. „Když máme v majetku dům čp. 1 na náměstí, nepokládám právě za vhodné, jestliže muzeum tyto pronajaté prostory na tak lukrativním místě využívá pro ředitelství a depozitáře. Podle nás by bylo ideální, kdybychom mohli ve staré radnici sloučit na jednom místě úředníky zabývající se kulturou, cestovním ruchem, lázeňstvím a festivalem Náchodská Prima sezona. Nechceme být v roli zlobivého dítěte vůči kraji, takže jsem vypravil dopisy hejtmanovi, náměstkyni i řediteli muzea. Budeme akceptovat finanční podíl za výdaje kraje na stavbě výtahu. Na druhou stranu nás tam čekají i některé opravy,“ popisuje starosta.

Podle něj není jiná možnost, jak by si město vyřešilo nedostatek prostor pro úřad. A pokud by ředitelství muzea sídlilo mimo Náchod, žádný problém v tom nevidí.

Smlouva o pronájmu domu vystavěného v 17. století platí mezi městem a muzeem až do roku 2035. Radní se ji nedávno pokoušeli vypovědět tím, že napadli muzeum, že načerno nainstalovalo klimatizaci. Když se ukázalo, že tehdejší i současná místostarostka Pavla Maršíková (KDU-ČSL) posvětila stavební úpravy svým podpisem, město obrátilo a pokouší se ukončit smlouvu s muzeem dohodou.

„Nejde o výpověď“

Postup Náchoda poněkud zaskočil i vedení kraje, jak připustil v Právu hejtman Jiří Štěpán, Birkeho stranický kolega. Hejtmanově náměstkyni pro kulturu tak nezbývá než dál jednat především s Náchodem.

„Pokud se nedomluvíme na setrvání muzea ve stávající budově, přichází v úvahu několik variant přesunu jako užití jiného krajského majetku, komerční pronájem nebo řešení ve spolupráci s některým z měst, kde již sídlí pobočky Muzea Náchodska,“ poznamenává krajská radní pro kulturu Martina Berdychová (Východočeši).

Muzeum Náchodska původní městské muzeum založilo náchodské zastupitelstvo 18. srpna 1879, muzeum se však už od svých počátků různě stěhovalo

od roku 2003 spadá pod Královéhradecký kraj

spravuje stálou expozici v Broučkově domě a výstavní síň v Náchodě, pevnost Dobrošov, Jiráskův rodný domek a Muzeum Aloise Jiráska v Hronově, Muzeum města Police nad Metují v benediktinském klášteře v Polici nad Metují a tamní barokní roubenou školu

kraj vlastní Broučkův dům se stálou expozicí v Náchodě a nerekonstruovanou budovu s depozitáři v Kladské ulici

muzeum loni čerpalo od kraje provozní dotaci 10 milionů korun, 471 tisíc dostalo na projektovou dokumentaci pro Broučkův dům

další peníze v dlouhodobě shodné výši poskytují města, kde muzeum spravuje pobočky

Náchod přispívá ročně 280 tisíc korun, z toho však loni 237 tisíc činilo odbydlování nájmu v čp. 1 a také nájem za výstavní síň, čistý příspěvek na provoz muzeu tak loni byl 43 tisíc (od letoška však Náchod odpouští muzeu padesátitisícové nájemné za výstavní síň)

Hronov přispívá 230 tisíc korun, aniž by chtěl nájemné za prostory, z příspěvku se mimo jiné udržuje Jiráskův domek

Police nad Metují přispívá pobočce muzea 180 tisíci ročně, aniž by chtěla nájem za prostory staré školy (v Polici muzeum platí benediktinům za prostory v klášteře 65 tisíc ročně)

Ani termín vystěhování k letošnímu 31. prosinci nebude nejspíš tak striktní. Starosta Birke se koncem července potkal přímo v Náchodě s krajskou radní.

„Vyjasňovali jsme si, že nejde o výpověď. Paní náměstkyni jsem ubezpečil, že dokud nebude adekvátní místo pro depozitáře, nebudeme požadovat přesun muzea. V září se znovu sejdeme, zástupci muzea a kraje už budou znát některé varianty a přesun se bude připravovat koordinovaně,“ říká starosta.

Pracovníci muzea pociťují, že menší města jsou k nim vstřícnější víc než Náchod, kde je instituce jen jednou z mnoha.

„Nebylo by vhodné opustit Náchod, ale je to také věcí postupu samosprávy. Starosta to vidí tak, že ředitelství může sídlit kdekoli jinde a podstatné je, aby ve městě zůstala expozice, kam chodí lidé. Samozřejmě tento druhý dům na náměstí čp. 18, který je ve vlastnictví kraje, opouštět nebudeme. Ale vzhledem k souběhu prací na chystané renovaci Broučkova domu s expozicemi se může stát, že v jednu chvíli budou všechny části muzea zavřené. Dům s expozicí se bude rekonstruovat, zázemí muzea se možná bude někam přesouvat a my možná ani kvůli vytížení jinými věcmi nebudeme schopni dostát požadavkům, takže po dobu dvou let třeba muzeum v Náchodě přestane zcela fungovat,“ podotýká ředitel.

V tom případě by muzeum pořádalo jen příležitostné akce. Podle něj se nyní ukáže, zdali vůbec je setrvání muzea v Náchodě důležité pro zdejší kulturní veřejnost.