Při výlovech v Hradci pomáhají i sekretářky. Raději máme zimu, líčí rybář

Pro jedny podzimní dřina, pro jiné romantická podívaná. Na rybnících je práce po celý rok, ovšem ta největší na rybáře čeká na podzim.



„Když sem člověk chodí celý rok krmit, rád se podívá, jak ryby narostly. A že narostly pěkně! Je to podobné jako v jiných oborech, které mají něco společného s přírodou, takový sadař asi také rád trhá svá jablka. Musíme být sehraná parta, jinak to nejde. A je to taky dřina. Vynášet vaničky do těch šílených schodů není nic příjemného. Musíme pomalu, protože je všude listí, klouže to a dáváte pozor, aby se nepotloukly ryby, nejsou to cihly,“ ukazuje na strmé schody vedoucí od loviště ke kádím s čerstvě ulovenými rybami Petr Dohnal.

U Městských lesů Hradec Králové je zaměstnaný od roku 1990. Patří ke služebně nejstarším účastníkům výlovu.

O kus dál se má na pozoru technik Jakub Forman, který je u městských lesů prvním rokem, ale v šestadvaceti letech má s výlovy zkušenosti.



„Na Datlíku je problém s listím, protože nám zanáší výpust. Musí se to hlídat a čistit, jinak by to neteklo vůbec. Nepříjemné je také bláto, ale jinak to jde, už to máme naučené. Je to takové napětí a také tečka za celoročním snažením. Dřív jsem sem chodil jen vypomáhat, letos je to můj čtvrtý, ale v minulosti jsem byl u desítek výlovů. Jde to dobře, ryba dobře narostla. Uvidíme, jaké bude finále na Vánoce,“ řekl.



Do karet rybářům hrálo v sobotu ráno krásné podzimní počasí. Na hrázi Datlíku byly desítky diváků. Děti se snažily rybáře napodobovat. Některé se brodily bahnem s malými síťkami a chytaly malé rybky v tůních, které se u břehu po vypuštění objevily. Další se snaží hladit ryby v kádích na hrázi.

„Ať si máchají ruce, vždyť jsou na výlovu,“ usmívá se baštýř Jan Hýsek k rodičům dětí, když prochází okolo. Na tváři má krůpěje bahna a potu.

„Mám tohle období rád. Svítí podzimní sluníčko, fouká vítr, padá listí, je chladněji. Rybář při výlovu nemá rád teplo, jako bylo třeba v úterý nebo ve středu, kdy bylo 20 stupňů a do toho svítilo sluníčko. Ryba je potom příliš aktivní. Máme rádi, když je voda chladná. S rybou se lépe pracuje a také celkově lépe vydrží. Pro nás je výlov výsledek naší celoroční práce, takže čekáme, co nám rybníky dají. Dnes je tady okolo dvaceti zaměstnanců městských lesů, dělníci, hajní, je tady nadlesní, odbytář i sekretářky, které jsou na pokladně u stánku s rybami,“ říká Hýsek.

Rybníky byly dlouho studené

Výlovu předchází strojení, kdy se den předem rybník vypustí až po loviště.

„Připravujeme to celý týden, kdy se spouští voda. Den předem se připravují kádě, podložní sítě, musí být nachystané sádky, prodejní místo. Výlov není jenom v sobotu. V pondělí budeme ještě uklízet a zároveň se začal spouštět rybník Cikán, aby se mohl ve středu vylovit. Už jsme vylovili Češík a Roudničku, následovat budou menší rybníky s násadou, jako je Cesta myslivců nebo Plachta, a na závěr nás čeká Výskyt s prodejem ryb přímo na hrázi,“ zve na sobotu 13. listopadu baštýř, který bydlí v hájovně u Datlíku.

Na dvoře si lidé mohli koupit čerstvě vylovené ryby a dát si něco k pití. V nabídce byli sumci, amuři, kapři, štiky, líni, candáti nebo siveni.

„Prodáváme, co chlapi vyloví, i ryby z předešlých výlovů. Vloni byly bez veřejnosti a my lovili v pracovní dny. Teď jsou opatření zatím uvolněná, takže jsme rádi, že můžeme nabídnout čerstvé ryby,“ podotýká baštýř.

„Je tady moc příjemně, mají výborný svařák, koupili jsme si více než tříkilového kapra, takže jsme spokojeni. Tady jsme poprvé, ale vloni jsme byli na výlovu Výskytu. Tam se vypravíme i letos, máme to rádi a navíc je syn nemocný, tak mu to budeme muset vynahradit,“ plánuje Petr Sejkora z Hradce Králové, který se k Datlíku vypravil s dvouletou dcerou Miriam.

Krátce po 10. hodině práce ještě nekončí, ale už není tak hektická, nosí se pohoštění pro rybáře, atmosféra je uvolněnější než po ránu. Vždyť někteří byli v pohotovosti do páteční noci.

„Dnes se výlov připravoval od tří hodin. Fouká vítr a do vody padá hodně listí, ryby musí být pod kontrolou, aby se neudusily. Letos bylo vody docela dost, dlouho byla zima, pršelo, takže rybníky byly dlouho studené a ryby začaly žrát o něco déle. Na Datlíku jsme při hospodaření omezeni tím, že jde o přírodní památku, takže máme omezený počet ryb. Myslím si, že vylovíme 30 až 35 metráků,“ odhaduje Hýsek. Rybník

Datlík byl založen v 15. století na místě zvaném Křivec. „Celé území dříve patřilo Opatovickému klášteru. Ten byl vypálen husity a jeho rozsáhlý majetek připadl většinou hradeckým,“ píše se na informační tabuli.