V případu vykořisťování bezdomovců je pět poškozených, kauza míří k soudu

  12:57
Kriminalisté podali krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové návrh na obžalobu dvou mužů, které viní z obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství. Podle spisu na Jičínsku vykořisťovali lidi bez domova. Muži zůstávají ve vazbě.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

„Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové jsme postoupili celý spis s návrhem na podání obžaloby proti dvěma obviněným a vazebně stíhaným mužům,“ uvedla krajská policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Muže ve věku 48 a 25 let zadržela v březnu na Jičínsku zásahová jednotka.

„Staršímu z nich klademe za vinu spáchání zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství a z přečinu nedovolené ozbrojování, za což mu hrozí až dvanáctiletý trest odnětí svobody,“ řekla Vlčková.

Mladšímu hrozí rovněž až dvanáctileté vězení za zločin obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství.

Policie v případu, který sahá až do roku 2016, eviduje celkem pět poškozených ve věkovém rozmezí od 47 do 65 let. „Jednáním obviněných podle hrubých propočtů vznikla škoda přes tři milionů korun,“ poznamenala mluvčí.

Pachatelé slibovali obětem dlouhodobou práci i s ubytováním. Ve skutečnosti je však násilím a vyhrůžkami nutili k práci za minimální finanční odměnu.

19. listopadu 2025  12:57

Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci

ilustrační snímek

Policie našla obě pohřešované školačky z Pardubicka. Vypátrala je v Hradci Králové, obě jsou v pořádku. Dívky ve věku 13 a 14 let odešly v úterý ze základní školy v Býšti a na odpolední vyučování ani...

19. listopadu 2025  9:31,  aktualizováno  11:37

Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastaven. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší...

19. listopadu 2025  11:20

Dvůr Králové bude v sevření dálnic, silnici přes sídliště mnozí odmítají

Návštěvníci o polském svátku zahltili příjezdovou silnici k zoo ve Dvoře...

Dvůr Králové na Trutnovsku se ocitl v sevření vznikajících dálnic D11 a D35, po jejich dokončení se očekává strmý nárůst dopravy. Záměr kraje postavit v centru a přes sídliště po desetiletích novou...

19. listopadu 2025  9:45

Před řízením si dal pervitin. Toxikologie odhalila drogu u nehody se čtyřmi mrtvými

Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku...

V tragické dopravní nehodě na hlavním tahu na Trutnov, která si v září vyžádala čtyři lidské životy, mohl hrát roli pervitin. Toxikologická expertiza drogu potvrdila v těle řidiče, který za...

18. listopadu 2025  17:28

Historii klavírů Petrof připomíná nová expozice, hudbu promění na obraz

Expozice historie výroby klavírů Petrof v Informačním centru v Hradci Králové.

V Infocentru Hradec Králové na Eliščině nábřeží v úterý otevřela nová trvalá multimediální expozice PETROF Museum, která propojuje historii, hudbu a moderní technologie. Ve dvou patrech přibližuje...

18. listopadu 2025  16:56

Párek recidivistů přepadával lidi v ulicích Hradce. Muže kvůli peněžence i zmlátili

ilustrační snímek

Sedmadvacetiletý útočník v centru Hradce Králové brutálně napadl muže, kterému sebral peněženku, doklady a klíče. Jen o pár hodin dříve na jiném místě ve městě přepadl ženu, které vzal mobil. V obou...

18. listopadu 2025  13:33

Návrat dětí do opravené školy je ve hvězdách, soused se dál odvolává

Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily...

Potíže s kolaudací rekonstruované základní školy v Malšově Lhotě na okraji Hradce Králové trvají. Přestože stavaři dokončili první část úprav v srpnu a přístavbu školní budovy v říjnu, nemůže město...

18. listopadu 2025  10:30

Olomouc - Hradec 1:7, při exhibici hostů se blýskl čtyřmi body Tamáši

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Exhibiční výhrou si sváteční večer zpestřili hokejisté Hradce Králové. Na ledě Olomouce zvítězili v dohrávce 23. extraligového kola 7:1. Dvě branky a dvě asistence si připsal Alex Tamáši. Dva góly a...

17. listopadu 2025  19:20,  aktualizováno  20:45

Bylinkárium povzbudí pacienty i pečující. Pomohou dárci, věří charita

Stavba návštěvnického a vzdělávacího centra Bylinkárium v areálu Domova svatého...

V bývalé bramborárně u Domova sv. Josefa v Žirči na Trutnovsku vzniká infocentrum a expozice věnovaná zahradám. Přestože Oblastní charita Červený Kostelec získala na rekonstrukci čtyřicetimilionovou...

17. listopadu 2025

Z vily ve Velichovkách velel polní maršál Schörner, může z ní být muzeum

Ve Velichovkách chátrá vila, ze které velel německý polní maršál Ferdinand...

Je to jediná budova v areálu lázní Velichovky na Náchodsku, která není opravená a nemá využití. Ve zchátralé vile za lázeňskou prodejnou přitom za první republiky sídlil ředitel lázní a během druhé...

16. listopadu 2025  8:07

RECENZE: Kdo to neví, neví nic! říkal Hron o věčném hledání. Drak mu přitakává

Z představení Škola Hron

Po ambiciózní variaci na Kafkovu Proměnu, která Šimonu Dohnálkovi vynesla nominaci na loutkářskou Thalii, připravilo hradecké Divadlo Drak svými slovy dadaistický kabaret Škola Hron. Jenže tady onen...

15. listopadu 2025  7:36

