Budovu školy policisté důkladně prohledali ještě před začátkem výuky, úzce při tom spolupracovali s vedením školy. Výuku nenarušili. V okolí školy byl i v průběhu dne zvýšený počet policistů.

„Nic nenasvědčuje tomu, že student měl v úmyslu útok ve škole skutečně provést. Z důvodu jeho věku nebudeme poskytovat bližší informace,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Policie nyní prověřuje případ jako provinění nebezpečného vyhrožování a šíření poplašné zprávy.

O jakou výhrůžku se konkrétně jednalo, odmítla mluvčí upřesnit. Podle informací serveru iDNES.cz šlo o hrozbu střelbou.

„Kamarád mi říkal, že přišel do školy e-mail, že nás někdo chce vystřílet. Řekl jim to jejich třídní, ten náš o ničem s námi nemluvil,“ popsal redakci nejmenovaný student této školy. „Já jsem ráno šel do školy až na osmou hodinu a všiml jsem si jen jednoho policejního auta před budovou, jinak jsem nic netušil. Dozvěděl jsem se to, až když jsme šli odpoledne ze školy.“

Zásah se podle něj týkal budovy ve Školní ulici na Malecí, kde se učí kuchaři, číšníci, opraváři aut, prodavačky či pečovatelky.

Ředitelka školy Klára Barešová policejní zásah odmítla blíž komentovat: „Nebudu nic potvrzovat, držte se zprávy vydané policií. Pochopitelně jako jiné školy i my přijímáme opatření ohledně bezpečnosti. Spolupracujeme s policií.“

Školu navštěvuje kolem 500 žáků. Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují má po městě podle poslední výroční zprávy devět pracovišť.

„Policie děkuje zaměstnancům školy a všem, kteří se s námi na zásahu podíleli. Zdůrazňujeme, že podobné situace nepodceňujeme a bereme je maximálně vážně,“ řekla policejní mluvčí.

Zkraje letošního roku zasahovala policie u několika případů souvisejících s použitím zbraní ve školách. Například na základní škole v Černošicích žák během vyučování vytáhl pistoli. Jak se ukázalo, šlo o hračku. Sedmák na základní škole v Českých Budějovicích mířil zbraní na učitelku. Na jedné z pražských středních škol zase zadrželi žáka po e-mailovém oznámení, že do školy přijde student se zbraní a použije ji. V únoru vyhrožoval mladistvý v Základní škole Březiny v Děčíně, údajně mělo jít o střelbu, podezřelého policie zadržela během minut.