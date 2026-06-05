Najdete ho u Krpálků i na Hradě, pískovec z Podkrkonoší spojuje nejen památky

Od paty lomové stěny k vrcholu je asi osm metrů. Na hraně pracuje bagr, který odděluje masivní bloky pískovce podle přirozeného směru vrstev. Kámen se ukládá do připraveného lože z menších kamenů, aby nedošlo k narušení struktury. Žádné trhaviny, těží se výhradně mechanicky.
„Náš pískovec se používá při obnově historických památek, kde je důležitá maximální pevnost a stabilita materiálu. Proto volíme šetrný způsob těžby, který zachovává přirozené vlastnosti kamene,“ vysvětluje majitel lomu Tomáš Hrdina.
Věděli jsme, že je kvalitní. Když jsme si ho museli objednávat, bylo to vždycky na dlouho. Chtěli jsme mít kámen hned k dispozici.