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Najdete ho u Krpálků i na Hradě, pískovec z Podkrkonoší spojuje nejen památky

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Majitel kamenolomu Tomáš Hrdina | foto: Hrdina & České pískovce

Tomáš Plecháč
  19:00
Pražský hrad, hospitál Kuks, lázně Běloves nebo Dómský pahorek s katedrálou sv. Štěpána v Litoměřicích. Stovky kilometrů vzdálená místa spojuje materiál, s nímž restaurátoři pracují: pískovec z podkrkonošského Kohoutova. V části Vyhnánov se začal těžit před více než sto lety. Dnes v tradici pokračuje rodinná firma Hrdina & České pískovce.

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Od paty lomové stěny k vrcholu je asi osm metrů. Na hraně pracuje bagr, který odděluje masivní bloky pískovce podle přirozeného směru vrstev. Kámen se ukládá do připraveného lože z menších kamenů, aby nedošlo k narušení struktury. Žádné trhaviny, těží se výhradně mechanicky.

„Náš pískovec se používá při obnově historických památek, kde je důležitá maximální pevnost a stabilita materiálu. Proto volíme šetrný způsob těžby, který zachovává přirozené vlastnosti kamene,“ vysvětluje majitel lomu Tomáš Hrdina.

Věděli jsme, že je kvalitní. Když jsme si ho museli objednávat, bylo to vždycky na dlouho. Chtěli jsme mít kámen hned k dispozici.

Tomáš Hrdina nynější majitel lomu

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Najdete ho u Krpálků i na Hradě, pískovec z Podkrkonoší spojuje nejen památky

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Tomáš Hrdina, Hrdina & České pískovce

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