Muž se na školáky obrátil v úterý v ranním linkovém autobuse.
„Podle dosavadních zjištění muž nejprve oslovil mladistvého cestujícího a požadoval po něm peníze. Po zjištění obsahu peněženky mu pohrozil fyzickým útokem a použitím injekční stříkačky. Poškozený mu ze strachu vydal 30 korun,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Později během jízdy se muž obrátil na jiného nezletilého. „Po odmítnutí požadavku na peníze mu pohrozil gestem naznačujícím podříznutí a úderem pěstí. I tento poškozený mu ze strachu vydal jednodolarovou bankovku a 15 korun,“ popsala.
Oba školáci pak přešli do přední části autobusu a informovali řidiče. Policisté podezřelého na místě zadrželi.
Vyšetřovatel již zahájil trestní stíhání pro pokračující přečin vydírání. Muži hrozí až čtyřletý trest vězení.