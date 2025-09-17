Muž v autobuse chtěl od školáků peníze, hrozil jim pěstí i injekcí

Autor:
  16:31
Nepříjemnou zkušenost si odnesli z ranního autobusu dva školáci na Náchodsku. Na lince z Náchoda do Nového Města nad Metují je postupně oslovil pětadvacetiletý muž a chtěl peníze. Hrozil, že jim ublíží, a vymohl z nich drobné. Pak se školáci obrátili na řidiče, který přivolal policii. Ta ho zadržela, je už obviněný.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Muž se na školáky obrátil v úterý v ranním linkovém autobuse.

„Podle dosavadních zjištění muž nejprve oslovil mladistvého cestujícího a požadoval po něm peníze. Po zjištění obsahu peněženky mu pohrozil fyzickým útokem a použitím injekční stříkačky. Poškozený mu ze strachu vydal 30 korun,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Později během jízdy se muž obrátil na jiného nezletilého. „Po odmítnutí požadavku na peníze mu pohrozil gestem naznačujícím podříznutí a úderem pěstí. I tento poškozený mu ze strachu vydal jednodolarovou bankovku a 15 korun,“ popsala.

Oba školáci pak přešli do přední části autobusu a informovali řidiče. Policisté podezřelého na místě zadrželi.

Vyšetřovatel již zahájil trestní stíhání pro pokračující přečin vydírání. Muži hrozí až čtyřletý trest vězení.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Tragická nehoda na Trutnovsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé

V úterý podvečer došlo na silnici I/37 u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku k tragické dopravní nehodě dvou vozidel. Na místě zemřeli čtyři lidé, další člověk se těžce zranil. Příčinou a...

Čtyři mrtví po střetu s autem v protisměru, nikdo nebyl připoutaný

Úterní tragickou nehodu u Dvora Králové na Trutnovsku zřejmě zavinil řidič, který přejel z neznámého důvodu do protisměru. Ve voze, s nímž se čelně střetl, cestovali čtyři cizinci. Nikdo z pěti...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Propojí se Svatý Petr a Medvědín, vzniknou nové sjezdovky, říká šéf areálu ve Špindlu

Premium

Špindlerův Mlýn pokračuje ve velkolepé vizi lyžařsky propojit zdejší střediska. Do startu zimní sezony postaví most přes Labe a dokončí sjezdovku Přehradní. Na jaře začne vznikat nová šestisedačková...

17. září 2025

Muž v autobuse chtěl od školáků peníze, hrozil jim pěstí i injekcí

Nepříjemnou zkušenost si odnesli z ranního autobusu dva školáci na Náchodsku. Na lince z Náchoda do Nového Města nad Metují je postupně oslovil pětadvacetiletý muž a chtěl peníze. Hrozil, že jim...

17. září 2025  16:31

Priske byl u rozhodčích dvě a půl minuty, ukazuje video. Sabou tam za ním nakoukl

Zhruba dvě a půl minuty strávil trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v kabině rozhodčích po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2). Délku návštěvy i další okolnosti celé situace odhaluje video...

17. září 2025  15:15

Zámek, který kdysi zapálil žhář, přestaví na domov seniorů. Památkáři souhlasí

Obnova vyhořelého zámku v Horním Maršově v Krkonoších získala souhlas památkářů. Majitel památky a přilehlého areálu společnost Krkonoše Resort Invest tam plánuje vybudovat domov pro seniory. Zámek...

17. září 2025  12:24

Při koupi pozemků v Náchodě se nestal trestný čin, spor politiků dál trvá

Případ pozemků bývalého zahradnictví, které město Náchod zakoupilo před dvěma roky, policie koncem srpna odložila. Na pondělním zastupitelstvu o tom informovalo vedení radnice s tím, že se...

17. září 2025  12:05

Nekonečná pře o úklid listí z městských stromů. Manželé za něj chtějí 140 tisíc ročně

Spor o úklid listí na soukromé zahradě v Chlumci nad Cidlinou na Královéhradecku ani po osmi letech nebere konce. Případ se po zrušení předchozích rozsudků nyní točí kolem možnosti finanční náhrady....

16. září 2025  15:21

Rekordní zakázka. V novém pavilonu náchodské nemocnice bude urologie i interna

Roky připravovaná přestavba Oblastní nemocnice Náchod míří k dalšímu důležitému bodu. Kraj vypíše tendr na dostavbu za 1,5 miliardy korun. Horní areál zdravotníci do tří let zcela opustí. Už na jaře...

16. září 2025  10:10

Nepříjemné, ale nesmíme si to pouštět do hlav, velí hradecký Jergl po třech prohrách

V úterý večer si v případě úspěchu budou moci říct, že stejně jako před rokem možná mají nejhorší za sebou. K tomu ale potřebují soupeře z Plzně poslat domů s porážkou. Bylo by v této sezoně poprvé....

16. září 2025  9:10

VIDEO: Opilá řidička trefila značky i lampu, pak nezvládla dechovou zkoušku

Zjevně velký problém s alkoholem měla v Náchodě šedesátiletá řidička. U dvou okružních křižovatek porazila autem dvě dopravní značky, na rovině pak čelně trefila sloup veřejného osvětlení. Škoda činí...

15. září 2025  14:04

Oslava výročí, jak se patří. Hradec sejmul lídra, Sparta v lize poprvé selhala

Když ho v létě vedení nepustilo za snovým angažmá do italského Coma, mohlo ho to zlomit. Místo toho Adam Zadražil, gólman fotbalového Hradce Králové, v neděli prožil možná životní zápas. Vychytat...

15. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

V Jičíně začala oprava páteřní silnice za čtvrt miliardy, auta stála v kolonách

V šestnáctitisícovém Jičíně dnes začala rozsáhlá rekonstrukce páteřních ulic Ruské a Poděbradovy. Kvůli uzavírce silnice museli dnes ráno řidiči čekat v kolonách. Největší fronty aut byly v ulicích...

15. září 2025  10:52

Dvůr Králové tlačí opilce od marketů, Trutnov zakázal popíjení v centru

Podkrkonošská města přitvrzují proti pití alkoholu na veřejnosti. Trutnov nedávno rozšířil oblasti, kde se nesmí popíjet, v podstatě na celé centrum. V létě zpřísnil vyhlášku také Dvůr Králové nad...

15. září 2025  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.