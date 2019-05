Šestnáctiletou vyčerpala túra v Krkonoších, do sněhu museli záchranáři

Dívka byla na túře se svým přítelem, ten ji však kvůli náročnému terénu nedokázal sám snést dolů. V sedm hodin večer se proto dvojice obrátila na záchranáře.

„Podle jejich informací při sestupování od Luční boudy k boudě U bílého Labe došlo k vyčerpání mladé dívky. Terén je zde náročný, takže už nebyla schopná dále pokračovat v túře,“ popsal člen Horské služby Krkonoše Tomáš Novák, který dívce vyrazil na pomoc z Pece pod Sněžkou.

Výhodou bylo, že dvojice měla v mobilním telefonu aplikaci Záchranka, která automaticky odesílá GPS souřadnice. Záchranáři tak přesně věděli, kam se vydat. Na místo se však nelze dostat terénním automobilem, navíc část lokality je stále pod sněhem. Proto museli použít terénní čtyřkolku s pásy.

„Dojeli jsme tak na hřeben Luční hory a dál museli pokračovat sjezdem na skialpinistických lyžích s veškerým potřebným vybavením pro provedení zásahu,“ pokračoval Novák. Kromě něj vyrazila na hřeben také druhá skupina ze Špindlerova Mlýna.



Záchranáři dívku zabalili do termodek a uložili do speciálních svozných saní, takzvaného Akia člunu, který mohou táhnout za sebou. Pak pokračovali ve sjezdu do Špindlerova Mlýna.

„Transport komplikoval stav sněhové pokrývky. Vzhledem k jarnímu počasí už místy sníh nebyl a záchranáři museli několikrát sundat lyže a ženu přenášet přes suťová pole stovky metrů,“ doplnil náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.

Zásah trval zhruba 2,5 hodiny. Záchranáři vyčerpanou dívku předali do péče kamarádům o půl desáté večer.