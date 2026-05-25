Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Domu hrůzy se báli i terénní pracovníci, Hradec byty obnoví pro lékaře

Petr Záleský
  10:57
Z domu v centru Hradce Králové je vybydlená ruina. Postarala se o to jediná rodina. Město sice zvažovalo, že dům prodá a zapomene, nakonec však převážily stavitelské plány. Do zdevastovaného objektu půjdou desítky milionů korun, radnice byty nabídne mladým učitelům či lékařům.
Dům se zničenými interiéry na hradecké třídě Československé armády (12. května...

Dům se zničenými interiéry na hradecké třídě Československé armády (12. května 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Dům se zničenými interiéry na hradecké třídě Československé armády (12. května...
Dům se zničenými interiéry na hradecké třídě Československé armády (12. května...
Neobarokní palác v Tomkově ulici v Hradci Králové.
Neobarokní palác v Tomkově ulici v Hradci Králové.
12 fotografií

Dům č. p. 439 na hradecké třídě ČSA mohl být v bytovém fondu města architektonickou perlou s bohatou historií. Zvenku upoutá pozornost zelenou fasádou, kovaným secesním zábradlím a zdobným nadpražím. Je kompletně vybydlený, ale rýsuje se přestavba.

„Dům je několik let prázdný a v hrozném stavu. Když tam měli vkročili projektanti na první ohledání, báli se vstoupit, aby něco nechytili,“ řekl Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro sociální oblast a majetek města.

Hradec prodává skvosty, ale cenu nezná. Palác má zámecké schodiště i fresky

O stav domu se postarala jediná rozvětvená rodina, která dostala činžák s pěti velkými byty do sociálního užívání. Stejná rodina vybydlela i dům na Pražské třídě č. p. 559, jehož proměna stála na 30 milionů a v níž vzniklo 11 bytů.

V secesním činžáku Hradec vybuduje osm nových bytů a počítá s náklady asi 37,5 milionu korun.

Kriminál, násilí a smrad

„Byla to obrovská úleva, když problematické nájemníky vystěhovali. Ten, kdo z rodiny zrovna neseděl v kriminále, dělal nepořádek v Hradci. Tedy spíš než o nepořádku se dá mluvit o zlodějinách, násilí a drogách. Taky smrad byl šílený. Divím se, že to nelehlo popelem. Baráku se vyhýbali teréňáci (sociální pracovníci – pozn. red. ), policie a bálo se ho široké okolí,“ řekla jedna ze sousedek, která raději trvá na anonymitě.

Dům se zničenými interiéry na hradecké třídě Československé armády (12. května 2026)
Dům se zničenými interiéry na hradecké třídě Československé armády (12. května 2026)
Dům se zničenými interiéry na hradecké třídě Československé armády (12. května 2026)
Neobarokní palác v Tomkově ulici v Hradci Králové.
12 fotografií

„Tuto etapu, kdy jsme si nechávali ničit městský majetek, snad jednou provždy končíme,“ podotkl Pavel Vrbický. Podle něj má největší byt v zeleném domě okolo 150 metrů čtverečních, uvnitř jsou nebo byly cenné kované detaily či historické dveře.

„Památkáři budou mít řadu požadavků. Na radě jsme dlouho diskutovali, jestli se oprava domu vůbec vyplatí a jestli by nebylo lepší jej prodat. Nakonec jsme se rozhodli pro opravy, protože potřebujeme benefitní byty pro mladé učitele a lékaře. Z pěti velkých vznikne osm nových, které budou mít v průměru kolem 90 metrů čtverečních,“ říká náměstek.

Bez komplikací se neobešlo výběrové řízení. Hradec počítal s rekonstrukcí nejvýš za 39,8 milionu korun. Uchazečů se do této meze vešlo více, ale první dva nakonec vycouvali a smlouvu podepsala až firma Redomo, jež nabídla 37,5 milionu.

Z domu na třídě ČSA budou byty (červená značka). Město patrně prodá Cejpův palác na Malém náměstí (modrá značka), snaží se prodat i spojené domy v Dlouhé a Tomkově ulici (šedá značka).

Z domu na třídě ČSA budou byty (červená značka). Město patrně prodá Cejpův palác na Malém náměstí (modrá značka), snaží se prodat i spojené domy v Dlouhé a Tomkově ulici (šedá značka).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Secesní dům na třídě ČSA byl historicky města. Na jeho místě byla zástavba už od středověku a od roku 1791 po dokončení pevnosti zde stála erární budova. V nynější podobě tu stojí od roku 1908, kdy vznikla Okresní stravovna a ústav pro opatřování služeb a práce, jenž čelil žebrotě a tuláctví. Organizace sloužila až do roku 1926, v prvním poschodí sídlila Zemská centrála práce, ale zbytek už nabízel nájemní bydlení.

Asi prodají Cejpův palác i neobarokní perlu

Město má ve svém vlastnictví i další prázdné budovy, které by mohly být reprezentativní chloubou, například zdevastovaný historický dům v ulici K. H. Máchy, v němž je 11 bytů necitlivě upravených za minulého režimu.

Pravděpodobně cestou prodeje půjde Hradec u Cejpova paláce na rohu Malého náměstí a Dlouhé ulice. V této kulturní památce, která získala podobu v roce 1571, sídlily až do roku 2020 učňovské školy. Dům, jedna z mála dochovaných renesančních staveb, je pojmenovaný po primasovi Martinu Cejpovi, který byl v čele Hradce mezi lety 1558 až 1599 a nechal postavit Bílou věž a radnici na Velkém náměstí.

Sedm zájemců se podle iDNES.cz zajímá o koupi nebo dlouhodobý pronájem spojených domů v Tomkově a Dlouhé ulici v historickém centru. Město je na realitním trhu nabízí od loňska, a přestože vyžadují velkou investici, skrývají velký potenciál.

Větší s užitnou plochou 1 048 metrů čtverečních byl postaven v neobarokním slohu s množstvím zdobných prvků. Roku 1905 otevřel jako palác Záložního úvěrního ústavu.

Baroko je patrné už zvenku, ale naplno se rozehrává v interiérech: dominantní schodiště zámeckého typu, umělý mramor na stěnách, vyřezávané obložky, prosklená střecha nebo fresky v ředitelské kanceláři a přednáškovém sále. Menší sousední dům má zachovalé středověké sklepy i část zdiva, ale od konce 18. století prošel zásadní klasicistní přestavbou. Do roku 2012 v něm bývala Vinárna u královny Elišky.

Hradec je nabízel, přestože dlouho neznal odhadní cenu. Město preferuje prodej jako celku a vyvolávací cena se údajně bude pohybovat mezi 40 až 50 miliony korun.

„Máme více prázdných domů, které chceme prodat. A také na tom pracujeme. V některých případech uvažujeme, jestli půjdeme cestou prodeje, nebo oprav. U nich je však minusem, že potrvá léta, než se na rekonstrukci seženou městské peníze,“ uvedl Pavel Vrbický.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších nabízí neobyčejné scenérie

Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších (18. května 2026).

Labskou vodní nádrž ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Vodohospodáři z Povodí Labe toto známé krkonošské vodní dílo připravují na těžbu sedimentů. Kolemjdoucí se díky tomu mohou...

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

Soutěž na nové náměstí a bytový dům v Hradci vyhráli architekti z Barcelony

Vítězný návrh mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí...

Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je sdružení španělských architektonických kanceláří Mach Office a Arame...

Zloděj ukradl polovinu aleje, zmizely i dvoumetrové hrušně

Z aleje mezi Studnicí a Zblovem na Náchodsku přes noc někdo ukradl deset...

V noci na pondělí kdosi rozkradl alej stromů na Náchodsku. Od silnice mezi Studnicí a Zblovem zmizelo deset z 19 stromků, které místní zasázeli loni v listopadu. Některé byly i dvoumetrové. Zabývá se...

Domu hrůzy se báli i terénní pracovníci, Hradec byty obnoví pro lékaře

Dům se zničenými interiéry na hradecké třídě Československé armády (12. května...

Z domu v centru Hradce Králové je vybydlená ruina. Postarala se o to jediná rodina. Město sice zvažovalo, že dům prodá a zapomene, nakonec však převážily stavitelské plány. Do zdevastovaného objektu...

25. května 2026  10:57

V Adršpachu spadl ze skály horolezec, záchranáři se k němu dostávali z vrtulníku

Záchranáři zasahovali u zraněné polské turistky na okruhu v Adršpachu. (3....

Broumovští záchranáři v nedělních odpoledních hodinách zasahovali v Adršpachu, kde ze skály spadl horolezec. Sedmapadesátiletý muž se zřítil z výšky přibližně 15 metrů a utrpěl poranění zad a pánve....

24. května 2026  17:07,  aktualizováno  17:11

Sparta - Hradec 2:1, domácí se rozloučili vítěznou otočkou. Rozhodly střely z dálky

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

V zápase závěrečného kola na Letné o nic nešlo, o umístění v tabulce fotbalové ligy bylo rozhodnuto už před ním. Přesto duel druhé Sparty se čtvrtým Hradcem Králové nabídl zajímavou podívanou....

24. května 2026  13:07,  aktualizováno  16:50

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

24. května 2026  7:21

Hradec Králové jde proti vládě. Obává se o regionální studia a schválil protestní nótu

Premium
Demonstrace na podporu médíí „Ruce pryč od médií“ se uskutečnila v Hradci...

Dvakrát se tento týden postavilo proti proudu vedení Hradce Králové. Poprvé v neděli, když před magistrátem vyvěsilo duhovou vlajku jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. A podruhé v úterý, kdy...

23. května 2026

Mám šamanské zasvěcení, medituji, duchovno je základ, říká elitní pilot

Pilot Flying Bulls Aerobatics Team Jan Rudzinskyj má za sebou i kariéru DJe,...

Patří k absolutní světové letecké špičce. Podstupuje extrémní přetížení, která by běžného člověka poslala do bezvědomí. Jenže když Jan Rudzinskyj svlékne kombinézu, odletí na celé týdny meditovat do...

23. května 2026

Chodí k nám i po půlnoci. Chirurg z hor o specifikách úrazů lyžařů a snowboardistů

Premium
Chirurg Ondřej Myšík

Od doby, kdy začal pracovat jako lékař, nelyžuje. Přesto úrazový chirurg Ondřej Myšík přichází s lyžaři a dalšími návštěvníky Krkonoš do kontaktu denně. Od roku 2018 působí na chirurgickém oddělení...

22. května 2026

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum obžalovali cizince

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Cizince, který v lednu útočil v královéhradeckém obchodním centru Futurum, státní zástupkyně obžalovala z pokusu o vraždu a dalších činů. Případ tak míří k soudu. Třiatřicetiletý muž podle policie...

18. května 2026  8:24,  aktualizováno  22. 5. 17:08

Řidič sjel z dálnice v protisměru, po střetu se dvěma vozy je vážně zraněný

Nehoda u Sedlic na sjezdu z D11 směrem na Opatovice nad Labem (21. května 2026)

Tři auta se ve čtvrtek večer srazila na sjezdu z dálnice D11 u Praskačky na Královéhradecku poté, co se jeden z řidičů dostal do protisměru. Při nehodě utrpěl vážné zranění a z vozu ho museli...

22. května 2026  14:35

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Pokusil se o sebevraždu, pak utekl z domu. Policie hledá nezvěstného odsouzence

Policie na Náchodsku vyhlásila pátrání po pohřešovaném muži Miloši Rozinkovi

Policisté na Náchodsku pátrají od středečního večera po dvaačtyřicetiletém Miloši Rozinkovi. Může se skrývat v lesích v okolí Velké Jesenice. Jeho zmizení nahlásila partnerka, podle ní se muž pokusil...

22. května 2026  14:25

Všichni Němci chtějí hlavně mír v Evropě a ti čeští jsou stejní jako my, říká publicista

Premium
Pěvecký soubor Die Adlergebirgler, Orlickohorští, u kostela v Neratově v roce...

Hradecký publicista Jiří Polák nejede na víkendové brněnské setkání Čechů a Němců s prázdnou. Jeho kniha Směli jsme zůstat, kritická sebereflexe česko-německých vztahů, se dočkala druhého doplněného...

21. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.