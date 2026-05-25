Domu hrůzy se báli i terénní pracovníci, Hradec byty obnoví pro lékaře

Dům č. p. 439 na hradecké třídě ČSA mohl být v bytovém fondu města architektonickou perlou s bohatou historií. Zvenku upoutá pozornost zelenou fasádou, kovaným secesním zábradlím a zdobným nadpražím. Je kompletně vybydlený, ale rýsuje se přestavba.
„Dům je několik let prázdný a v hrozném stavu. Když tam měli vkročili projektanti na první ohledání, báli se vstoupit, aby něco nechytili,“ řekl Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro sociální oblast a majetek města.
O stav domu se postarala jediná rozvětvená rodina, která dostala činžák s pěti velkými byty do sociálního užívání. Stejná rodina vybydlela i dům na Pražské třídě č. p. 559, jehož proměna stála na 30 milionů a v níž vzniklo 11 bytů.
V secesním činžáku Hradec vybuduje osm nových bytů a počítá s náklady asi 37,5 milionu korun.
Kriminál, násilí a smrad
„Byla to obrovská úleva, když problematické nájemníky vystěhovali. Ten, kdo z rodiny zrovna neseděl v kriminále, dělal nepořádek v Hradci. Tedy spíš než o nepořádku se dá mluvit o zlodějinách, násilí a drogách. Taky smrad byl šílený. Divím se, že to nelehlo popelem. Baráku se vyhýbali teréňáci (sociální pracovníci – pozn. red. ), policie a bálo se ho široké okolí,“ řekla jedna ze sousedek, která raději trvá na anonymitě.
„Tuto etapu, kdy jsme si nechávali ničit městský majetek, snad jednou provždy končíme,“ podotkl Pavel Vrbický. Podle něj má největší byt v zeleném domě okolo 150 metrů čtverečních, uvnitř jsou nebo byly cenné kované detaily či historické dveře.
„Památkáři budou mít řadu požadavků. Na radě jsme dlouho diskutovali, jestli se oprava domu vůbec vyplatí a jestli by nebylo lepší jej prodat. Nakonec jsme se rozhodli pro opravy, protože potřebujeme benefitní byty pro mladé učitele a lékaře. Z pěti velkých vznikne osm nových, které budou mít v průměru kolem 90 metrů čtverečních,“ říká náměstek.
Bez komplikací se neobešlo výběrové řízení. Hradec počítal s rekonstrukcí nejvýš za 39,8 milionu korun. Uchazečů se do této meze vešlo více, ale první dva nakonec vycouvali a smlouvu podepsala až firma Redomo, jež nabídla 37,5 milionu.
Z domu na třídě ČSA budou byty (červená značka). Město patrně prodá Cejpův palác na Malém náměstí (modrá značka), snaží se prodat i spojené domy v Dlouhé a Tomkově ulici (šedá značka).
Secesní dům na třídě ČSA byl historicky města. Na jeho místě byla zástavba už od středověku a od roku 1791 po dokončení pevnosti zde stála erární budova. V nynější podobě tu stojí od roku 1908, kdy vznikla Okresní stravovna a ústav pro opatřování služeb a práce, jenž čelil žebrotě a tuláctví. Organizace sloužila až do roku 1926, v prvním poschodí sídlila Zemská centrála práce, ale zbytek už nabízel nájemní bydlení.
Asi prodají Cejpův palác i neobarokní perlu
Město má ve svém vlastnictví i další prázdné budovy, které by mohly být reprezentativní chloubou, například zdevastovaný historický dům v ulici K. H. Máchy, v němž je 11 bytů necitlivě upravených za minulého režimu.
Pravděpodobně cestou prodeje půjde Hradec u Cejpova paláce na rohu Malého náměstí a Dlouhé ulice. V této kulturní památce, která získala podobu v roce 1571, sídlily až do roku 2020 učňovské školy. Dům, jedna z mála dochovaných renesančních staveb, je pojmenovaný po primasovi Martinu Cejpovi, který byl v čele Hradce mezi lety 1558 až 1599 a nechal postavit Bílou věž a radnici na Velkém náměstí.
Sedm zájemců se podle iDNES.cz zajímá o koupi nebo dlouhodobý pronájem spojených domů v Tomkově a Dlouhé ulici v historickém centru. Město je na realitním trhu nabízí od loňska, a přestože vyžadují velkou investici, skrývají velký potenciál.
Větší s užitnou plochou 1 048 metrů čtverečních byl postaven v neobarokním slohu s množstvím zdobných prvků. Roku 1905 otevřel jako palác Záložního úvěrního ústavu.
Baroko je patrné už zvenku, ale naplno se rozehrává v interiérech: dominantní schodiště zámeckého typu, umělý mramor na stěnách, vyřezávané obložky, prosklená střecha nebo fresky v ředitelské kanceláři a přednáškovém sále. Menší sousední dům má zachovalé středověké sklepy i část zdiva, ale od konce 18. století prošel zásadní klasicistní přestavbou. Do roku 2012 v něm bývala Vinárna u královny Elišky.
Hradec je nabízel, přestože dlouho neznal odhadní cenu. Město preferuje prodej jako celku a vyvolávací cena se údajně bude pohybovat mezi 40 až 50 miliony korun.
„Máme více prázdných domů, které chceme prodat. A také na tom pracujeme. V některých případech uvažujeme, jestli půjdeme cestou prodeje, nebo oprav. U nich je však minusem, že potrvá léta, než se na rekonstrukci seženou městské peníze,“ uvedl Pavel Vrbický.