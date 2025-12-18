S vysokorychlostní železnicí z Prahy do Hradce nová vláda nejspíš nepočítá

,
  9:23
Sotva vysokorychlostní železnice (VRT) z Prahy do polské Vratislavi úspěšně absolvovala studii proveditelnosti i posudek ekonomické smysluplnosti, přišel zvrat. Nová vláda větev VRT z Prahy přes Hradec Králové kvůli příliš vysokým nákladům pravděpodobně odřízne.
Plánované rychlovlaky v Polabí možná zůstanou jen na vizualizacích.

Již před jmenováním nové vlády se vůči VRT vymezil místopředseda ANO Karel Havlíček, nynější první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu. Zatímco páteřní trasa VRT z Drážďan do Prahy a Brna by podle něj mohla pokračovat, rychlodráha z Prahy do Hradce má mít stopku. Podle programového prohlášení vlády je však třeba napřed pořídit analýzy.

Ministerstvo dopravy převzal v pondělí po Martinu Kupkovi (ODS) odborník za SPD Ivan Bednárik. Také on je k VRT skeptický.

„Cenovka na 1,1 bilionu korun, která je na vysokorychlostní tratě, se mi nelíbí, protože k ní chybí cenovka na vozidla i na objednávku státu na dotaci. Neumím si představit, že by někdo platil za lístek mezi Brnem a Prahou 1 500 korun,“ řekl Bednárik po prvním jednání kabinetu a uvedení do úřadu. Podle něj v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury chybí 37 miliard korun, další peníze scházejí pro další organizace.

15. prosince 2025

Krajští experti na dopravu a politici jsou už z Havlíčkových slov přinejmenším v rozpacích, ale současně přiznávají, že se to dalo očekávat. Přitom vyčkávají, zda nová vláda a hlavně rozpočet nepotopí i jiné klíčové dopravní stavby.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejnilo seznam velkých investičních akcí připravených k zahájení, na něž však chybí peníze. Mezi nimi najdeme i poslední dvacetikilometrový úsek dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem a 16kilometrový z Hořic do Úlibic na D35.

Kraj zatím nepanikaří

„Budeme se chovat racionálně. Hlavní páteřní síť z Drážďan do Ústí nad Labem, Prahy a Brna na Břeclav byla připravena už za naší minulé vlády a v ní budeme pokračovat. Na další větve na Vratislav a Německo, které si vymyslel ministr Kupka, jednoduše nemáme,“ řekl pro deník Právo Karel Havlíček.

Pokračují projekční práce na modernizaci tratí v Královéhradeckém kraji. Jde o modernizaci a zdvoukolejnění úseku mezi Hradcem Králové a Jaroměří, trať Jaroměř – Česká Skalice – Náchod čeká nejen elektrizace a zdvoukolejnění mezi Jaroměří a Českou Skalicí, ale také výstavba tzv. Vysokovské spojky. V úseku Náchod – Meziměstí – státní hranice dojde k elektrizaci a zkapacitnění trati.
Hejtmanství z pravděpodobných škrtů nepanikaří, i když seříznutí větve VRT je bolestivé i kvůli dlouhým přípravám, studiím nebo koordinaci s polskou stranou.

„Pan Havlíček to říkal už před volbami, jen tedy drží svou linii. Asi je předčasné říkat, jak moc je to definitivní, každopádně budeme jednat s novým ministrem dopravy, musíme minimálně zkoušet lobbovat nebo hledat další cesty. Nechci říkat, že tento škrt není bolestivý, ale pokud škrty budou plošné, jsem rád, že z pohledu kraje ještě důležitější stavby na seznamu vládních priorit zůstávají,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Jarolím (ANO).

V prioritách podle něj musí být na prvním místě dostavba dálnic D11 a D35. Kraj se také bude snažit udržet zdvoukolejnění trati z Hradce do Jaroměře.

Zkapacitnění trati z Hradce na Náchod a k polským hranicím, včetně Vysokovské spojky, má být součástí VRT. V nejistotě je tak náchodská radnice.

Nelogická jobovka, říká primátorka

Rozčarování netají hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK): „Ta zpráva mne velmi zaskočila. Těšíme se ze započaté modernizace železničního uzlu Hradec Králové, a teď se dozvídáme naprosto nelogickou jobovku. Pro Hradec je napojení VRT mezi Prahou a Vratislaví kvůli dostupnosti i konkurenceschopnosti naprosto zásadní. Takzvaná vrtka má sloužit jako klíčový napaječ pro regionální dopravu, toto rozhodnutí by tedy mělo podstatný dopad v regionu i na obyvatele menších sídel.“

Naopak radost ze zmrazení VRT mají obce na Přeloučsku. Jižně od Chlumce nad Cidlinou se měla trať rozdvojit a jedna pokračovat do Pardubic. Protesty poukazovaly na hlučnost poblíž obydlí a hlavně na zničení kvalitní zemědělské půdy.

Protože vysokorychlostní „křižovatka“ měla být na dohled od města, odklad VRT bude pozorně sledovat i Chlumec nad Cidlinou.

„Je to otázka dalšího politického vývoje. Pro nás je tento projekt časově poměrně vzdálen a navíc město nepřipojoval přímo na vysokorychlostní trať. Samozřejmě budeme usilovat o modernizaci železnice a zdvoukolejnění,“ uvedl starosta Vladan Kárník (Nezávislí).

Půjde VRT zakonzervovat?

Letos úspěšné dokončení studie proveditelnosti VRT platilo za důležitý mezník. Optimisté poukazovali na to, že první část trasy Praha – Běchovice – Poříčany je shodná s preferovanou rychlodráhou do Brna.

Trať projektovaná na rychlost až 350 kilometrů v hodině měla kopírovat dálnici D11, jižně od Chlumce nad Cidlinou odbočit do Pardubic a hradecká větev končit u Dobřenic, odkud by modernizované koleje pokračovaly nejen do hradeckého centra, ale coby elektrické s možnou hodinovou rychlostí až 160 kilometrů vedly přes Meziměstí až do Polska.

„Není úplně nečekané, že tvořící se vláda obětuje právě projekt VRT Praha Vratislav. Ostatně ani koaliční partneři SPD a Motoristé nebyli jeho velkými příznivci a proslýchá se, že i polská strana moc nepokročila. Teď je nejdůležitější, aby se aspoň úsek Praha – Hradec Králové zakonzervoval, aby za pár let, až bude příznivější finanční situace, nemusel začínat znovu. A samozřejmě je potřeba pracovat i na projektu konvenční železnice od Hradce dál na sever,“ tvrdí Jiří Prokop, šéf krajského výboru pro dopravu.

D11? Mezinárodní ostuda

Naštěstí pro kraj hodlá budoucí vládní koalice pokračovat v obří modernizaci železničního uzlu Hradec Králové. Téměř desetimiliardový projekt dostalo na starost sdružení firem OHLA ŽS, Subterra a Elektrizace železnic a hotov by měl být v roce 2030.

Jenže podle vítěze voleb do Poslanecké sněmovny v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) chybí peníze na stavbu posledního úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova.

Starosta Trutnova Michal Rosa (ODS) tuto informaci dosud nevstřebal a musel hledat publikovatelné věty.

„Rodící se vláda ANO způsobila bez přehánění mezinárodní ostudu. Polská strana už se svou dálnicí dorazila na hranice. A naše nová vláda zařadila zpátečku, namísto aby využila toho, že ta končící za ni vše odpracovala, získala stavební povolení na oba úseky, jednu stavbu zahájila a druhou vytendrovala,“ vypočítal rozzlobený starosta.

Dále upozornil, že Trutnov nečeká nic snadného: „My se v příhraničí s polskou stranou potkáváme. Až otevře příhraniční úsek na své straně, na Trutnov to pochopitelně bude mít obrovský dopad. Ve chvíli, kdy příhraniční úsek bude hotov, bude doprava v obcích na trase způsobovat hrozné věci. A já vážně nevím, jestli si to nová vláda vůbec uvědomí.“

