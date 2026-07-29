„Rád bych vrátil peníze, ale nic jsem nezískal.“ Tresty pro falešné bankéře platí

Justice jejich počínání vyhodnotila jako účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. Gang tvrdil svým obětem, že mají napadený bankovní účet a musejí si úspory převést jinam. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než sto milionů korun.
Tomáš Holuška, Michal Svoboda a Pavel Vítek jsou součástí české větve kauzy, v níž figuruje celkem 20 obviněných. Trojice v odvoláních marně usilovala o mírnější potrestání.
„Neshledali jsme, že by uložené tresty byly nepřiměřeně přísné,“ uvedla soudkyně zpravodajka Eva Rejchrtová.
Naopak zmocněnci desítek podvedených lidí se úspěšně domohli toho, aby odvolací senát mužům stanovil povinnost nahradit způsobenou škodu. Královéhradecký krajský soud totiž podvedené původně plošně odkázal do civilního řízení.
Na úhradě částek, jež se u jednotlivých poškozených pohybují v řádech desítek až stovek tisíc, se budou podílet i dva jiní dříve odsouzení.
|
V kauze falešných bankéřů v Hradci padly až sedmileté tresty, další soudí
„Rozhodli jsme o přiznání škody v částkách, které byly nepochybné a kde nebylo třeba dalšího dokazování. Důsledně jsme rozlišovali, jaký nárok toho kterého poškozeného lze přičítat tomu kterému obžalovanému,“ podotkla soudkyně.
„Nedělali jsme to dobrovolně“
Tomáš Holuška před soudem řekl, že přemýšlel posledních 28 měsíců ve vazbě o chybách, které udělal. Litoval, že se nechal naverbovat na pochybnou práci, a přestože utekl, vrátil se tam, protože mu prý vyhrožovali organizátoři podvodů. Litoval i lidi, kteří při telefonátech přišli o peníze.
„Rád bych vrátil peníze, ale nemám z čeho, protože jsme z toho nic nezískali, jen na provoz tam. Ani nevím, kterým poškozeným bych měl co vracet, protože je to celé zmatečné, kteří poškození spadají pod koho, protože nás tam bylo víc. Hlavně by peníze měli požadovat po organizátorech,“ řekl Holuška.
Popisoval, že jako navolávač nebyl zvlášť schopný, takže pocítil i bití a výhrůžky. Přišel také o doklady, které mu někdo ukradl na pláži. Organizátoři ho údajně i chtěli vyhodit, že mu telefonáty nešly.
„Nakonec jsem tam musel zůstat a plnit jejich pokyny, abych tam nějakým způsobem vůbec přežil,“ uvedl. Vinu prohlásil k 198 skutkům, přímo se podle svých slov podílel na 25 skutcích, a tedy na desetině jemu připisované škody.
Tvrdil, že z call centra nakonec utekl, nechal se zadržet policií, ale z obavy z provázání policie a mafiánských organizátorů až imigračním policistům svěřil, že se děly podvody. Podle něj pak činnost call centra ještě dál pokračovala, údajně po úplatcích policii.
Přiznal, že má obavy z toho, že svědčil proti ukrajinské mafii. Žádal zmírnění trestu na podmínku, aby mohl pracovat a měl víc peněz na odškodnění než při práci ve věznici, ale s tím u soudkyně neuspěl.
Z peněz zajistili jen zlomek
Hlavními aktéry trestné činnosti byli podle obžaloby Ukrajinci, přičemž skupina fungovala od října 2022 v Oděse. Kriminalisté ji ve spolupráci s ukrajinskými kolegy dopadli v dubnu 2024. Podařilo se jim zajistit jen zlomek finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti.
|
24. dubna 2024
Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Češi, jejichž nábor zajišťovala podle obžaloby padesátiletá krajanka, zastávali na Ukrajině zejména funkce takzvaných navolávačů. Při telefonických podvodech se vydávali za pracovníky České národní banky.
V některých případech přiměli podvedené k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví. Lidé přicházeli nejen o své úspory, ale i o peníze z úvěrů, které si gang zřídil na jejich jména.
|
Gang falešných bankéřů viní z podvodů za 100 milionů, peníze ukryli do bitcoinu
Holuškovi, Svobodovi a Vítkovi hrozil trest v rozmezí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců vězení. Soudy přistoupily k potrestání pod sazbou, přičemž přihlédly k tomu, že se muži na rozdíl od jiných obžalovaných přiznali. O těch, kteří tak neučinili, rozhoduje královéhradecký krajský soud v samostatném řízení.