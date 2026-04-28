V řece našli mrtvou ženu s jizvou, nikomu nechybí. Policie žádá o pomoc

Ženu bez známek života našli v neděli před 16:00 v řece Labe v Krkonošské ulici ve Vrchlabí.
„Podle koronerova předběžného odhadu mohla žena zemřít již v pátek 24. dubna,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.
Z ohledání těla plyne, že mrtvá mohla být ve věku 50 až 60 let. Měla zanedbaný chrup a jizvu nad podbřiškem. Na sobě měla maskáčové triko s dlouhým rukávem, černé rifle značky Sunbird velikosti 30, černou podzimní bundu Guess velikosti 42 a černo‑bílé městské boty.
Nenašly se u ní žádné doklady totožnosti. Nalezeny byly pouze dva mobilní telefony bez SIM karet, zapalovač a svazek tří klíčů na kovovém kroužku.
„Žádáme všechny občany, kteří by mohli poskytnout informace o totožnosti ženy, jejím zaměstnání, ubytování či pohybu, aby kontaktovali obvodní oddělení policie ve Vrchlabí na telefonním čísle 974 538 741 nebo na mobilním čísle 606 760 820. Děkujeme za pomoc,“ řekla mluvčí.