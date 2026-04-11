Historické domky se proměnily ve staveniště, ukážou v nich dějiny Vrchlabí

Tomáš Plecháč
  7:54
Proměnou za víc než 25 milionů korun prochází soubor čtyř historických domů na náměstí Míru ve Vrchlabí. Krkonošské muzeum do nich umístí novou expozici věnovanou dějinám Vrchlabí a tradičním řemeslům, chybět nebudou ani interaktivní prvky včetně videomappingu. Expozice se otevře příští rok na jaře.
Soubor historických domků ve Vrchlabí prochází od května 2025 rozsáhlou rekonstrukcí, hotovo bude za rok. (březen 2026) | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Konzervátoři už připravují stovky předmětů ze sbírky. Na zahradě se staví nové pódium a samostatné toalety.

Soubor historických domků patří mezi nejstarší lidové stavby v regionu. Tři z nich v letech 1976 až 1980 prošly opravou, správa parku je zachránila před demolicí. Replika čtvrtého s hrázděným štítem vznikla v roce 2010. Od té doby žádná větší rekonstrukce nebyla.

Vitrážové okno z vrchlabské staré radnice v rukou restaurátorky Jany Skálové (březen 2026)
Nové budou rozvody, sociální zázemí, stávající vytápění nahradí úspornější tepelná čerpadla.

„Dělají se různé sanace a vylepšení, aby měl objekt delší životnost a abychom zamezili pronikání vlhkosti do nové expozice,“ říká Jaroslav Rufer, vedoucí investičního oddělení na Správě Krkonošského národního parku (KRNAP).

Dělníci vyspraví také střešní krytinu. Do podloubí před historickými domky se vrátila původní valounová dlažba.

Budou dílničky, folklorní vystoupení

Proměnou prochází také přilehlá zahrada. Provizorní jeviště nahradí nový přístřešek s pódiem v historizujícím duchu a staví se samostatné toalety, neboť Krkonošské muzeum na zahradě každý rok pořádá desítky akcí, mnohdy pro stovky návštěvníků.

„Nová infrastruktura umožní workshopy, folklorní přehlídky či řemeslné dílny,“ uvádí mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Úpravy vyjdou na 12 milionů korun, expozice na dalších 13 milionů. Představí Vrchlabí jako přirozené historické centrum Krkonoš od urbanistického vývoje, tradičních řemesel i každodenního života.

Jedním z impulzů bylo přestěhování informačního centra Správy KRNAP do Muzea Krkonoš, které se v bývalém klášteře augustiniánů otevřelo na konci roku 2023.

„Dosud jsme expozici o dějinách města měli v jedné místnosti. Vrchlabí si ji zaslouží kvalitní a dotaženou až do současnosti. Stávající expozici přeskupíme, přibudou interaktivní prvky,“ prozrazuje vedoucí Krkonošského muzea Blanka Zázvorková.

K vidění bude třímetrový model s pětistovkou budov ukazující podobu města kolem roku 1850. Novinkou bude promítaný model krajiny, kde lze pozorovat vznik Vrchlabí. Dotyková obrazovka přiblíží stavební proměny hlavní Krkonošské ulice. V nejnovějším domku zůstane místnost pro dočasné výstavy.

Svatý Šebestián, formy a vochle

Odborníci už několik měsíců v depozitáři Krkonošského muzea pracují na přípravě exponátů, konzervují je a restaurují. Rukama jim jich projdou stovky.

„Už když se předměty začaly navážet do depozitáře, provedli jsme základní očištění a kontrolu, od podzimu se jim věnujeme detailněji,“ říká konzervátorka a restaurátorka Jana Skálová.

V dílně má právě vitrážové okno z vrchlabské staré radnice a velké polychromované dřevěné sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána ze starého kostela zbořeného na konci 19. století.

„Zásah spočívá hlavně v čištění, na některých místech chybí polychromie. Musím to zajistit, aby se povrch neloupal dál, potom následuje doplnění a dobarvení,“ popisuje Skálová.

Její kolega František Níč vyrábí dřevěnou lištu do starých hodin a konzervuje dřevěnou truhlu z roku 1794: „Na první pohled vypadá zachovale, ale je potřeba ji dočistit a odklihovat, kování je na některých místech už rezavé. Spíš půjde o kosmetické úpravy.“

Na stole má další exponáty, které čekají na zásah: dřevěné formy na máslo a perník, tiskařské formy nebo vochle na vyčesávání lněných vláken.

Pro turisty v podhůří

Rekonstrukce historických domků na náměstí Míru začala loni v létě, práce budou hotovy letos, pak přijde na řadu expozice. Otevřít by se měla v březnu 2027. Investice je součástí česko-polského projektu.

„Krkonoše nejsou jen horské hřebeny, ale také města, řemesla, architektura a tradice, které spoluvytvářejí jejich jedinečný charakter. Chceme návštěvníkům nabídnout kvalitní a atraktivní program v nižších částech hor, například právě ve Vrchlabí, a tím zároveň ulevit přetíženým hřebenovým partiím národního parku,“ vysvětlil Robin Böhnisch ještě coby ředitel Správy KRNAP.

K 9. březnu jej ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) odvolal, důvod nezveřejnil. Rezort už vypsal nové výběrové řízení, zájemci se mohli hlásit do 8. dubna.

Historické domky se proměnily ve staveniště, ukážou v nich dějiny Vrchlabí

