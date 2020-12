Na koupání už nebude jen Kačák, Vrchlabí postaví bazén za 188 milionů

Od stavby krytého bazénu ve vrchlabské části Vejsplachy už dvanáctitisícové město v podstatě nemůže couvnout. Zastupitelé na poslední schůzi udělali poslední a nejdůležitější krok. Schválili vítěze tendru firmu Metrostav DIZ.

Stavět začne v dubnu, před zimou 2022 bude zařízení hotové. Letos město dokončilo stavbu inženýrských sítí, cest a parkoviště.

Krytý bazén bude dalším přírůstkem do rozvíjející se sportovně rekreační zóny na okraji města. Její součástí už je přírodní koupaliště, fotbalový stadion nebo skatepark.

Krytý bazén je po kanalizační akci Čisté horní Labe a rekonstrukci Krkonošské ulice pro Vrchlabí největší investicí v novodobé historii. Na projekt se připravovalo několik let a na speciálním účtu našetřilo desítky milionů korun.

„Město se díky tomu posune o jeden až dva stupně výš z hlediska vybavenosti pro místní obyvatele i turisty. Vrchlabí nikdy nemělo slušné koupání, vždy jsme měli jen rybník Kačák,“ uvedl starosta Jan Sobotka (nestraník, Zvon). Podle něj radnice počítá s otevřením v zimě 2022.

Navzdory současné situaci a předpokládanému výpadku daňových příjmů je město na tak nákladný projekt připraveno.

„V minulých letech jsme vytvořili finanční rezervu 75 milionů korun, včetně zůstatku na účtu dáme dohromady 120 až 140 milionů, a nebudeme si tak muset na stavbu bazénu brát úvěr. Finančně tuto akci bez větších problémů zvládneme,“ poznamenal starosta. Financování zbylých zhruba 70 milionů město rozloží do tří let.

Na ostatní investice v letech 2021 až 2023 Vrchlabí podle střednědobého výhledu rozpočtu vyčlení 205 milionů. Jedním z hlavních projektů bude druhá etapa rekonstrukce Krkonošské ulice za zhruba 30 milionů.

„Není to tak, že budeme stavět pouze bazén, a vše ostatní se zastaví,“ upozornil Sobotka. Kromě úvěru na akci Čisté horní Labe dokončené před deseti lety nemá město žádné jiné závazky.



Jediným kritériem byla cena

Společnost Metrostav DIZ, která je součástí koncernu Metrostav, nabídla ve veřejné soutěži o milion nižší cenu než druhý Syner. Tendr, do kterého se přihlásily tři společnosti, pro město dělala externí firma.

Kvůli tomu, že je Metrostav zapleten do korupčních kauz souvisejících s opravami středočeských nemocnic v éře odsouzeného exhejtmana Davida Ratha, se vrchlabská radnice radila s právníky. Metrostavu hrozí, že mu soud na mnoho let zakáže účastnit se státních zakázek.

„Není to důvod k tomu, abychom firmu vyřadili z výběrového řízení. Jediným kritériem byla cena,“ vysvětlil místostarosta Alfred Plašil (nestraník, Volba pro město).

Lepší by byl chodník, znělo z opozice

Že zastupitelé vítěze tendru schválí, bylo prakticky jen formalitou. V jedenadvacetičlenném zastupitelstvu má opozice pouze čtyři zástupce. Představitelé uskupení Vrchlabí do toho! byli podle očekávání proti, jeden z nich se zdržel.

„K základní občanské vybavenosti patří i jiné věci. Pro mě je důležitější než bazén, aby lidé v Hořejším Vrchlabí mohli chodit po chodníku, aniž by si zpřeráželi nohy,“ řekl opoziční zastupitel Ivo Farský (Zelení).

„K tomu, aby se ve městě žilo lépe, Vrchlabí tento projekt nepotřebuje. V okolí je několik možností, kam je možné za koupáním vyrazit,“ argumentoval Lukáš Teplý (TOP 09). Z nejbližších měst má krytý bazén Jilemnice a Nová Paka.

Akvacentrum bude částečně zapuštěné do země. Kromě pětadvacetimetrového plaveckého bazénu nabídne relaxační a cvičný bazén, divokou řeku, tobogán, parní kabinu a vnitřní i venkovní vířivky.

Město začalo projekt připravovat před sedmi lety, včetně nákupu pozemku investovalo do přípravné fáze přibližně deset milionů. Podle propočtů radnice by bazén měl generovat roční ztrátu 1,5 až 2,5 milionu korun, kterou město bude financovat z rozpočtu.

Další díl do sportovní mozaiky

Bazén vyroste nedaleko přírodního koupaliště v rybníku Kačák, který Vrchlabí v roce 2018 zrevitalizovalo a na jehož břehu vybudovalo několik drobných staveb.

Od roku 2015 je v rekreační zóně Vejsplachy fotbalový stadion se soutěžním i tréninkovým hřištěm. Areál se v zimě mění na centrum běžeckého lyžování, zdejší okruhy jsou technicky zasněžované a osvětlené. Na konci října se mezi silnicí směrem na Dolní Brannou a fotbalovým hřištěm otevřel betonový skatepark pro bruslaře, skateboardisty a jezdce na freestylových koloběžkách za pět milionů korun.



„Máme fotbalový stadion, v zimě se ve Vejsplachách lyžuje a jezdí k nám lidé, když se nikde jinde nedá lyžovat. Všechno se to dá krásně propojit, bazén je dalším doplněním sportovních aktivit. Velký přínos to bude také pro děti a školy,“ shrnula zastupitelka a někdejší slavná běžkyně na lyžích Blanka Paulů (nestraník, Zvon).

Přibývá obnovených koupališť

Do koupání v poslední době investovalo hned několik měst. Trutnov v létě po rok trvající rekonstrukci za 75 milionů otevřel městské koupaliště s kapacitou pro 2500 návštěvníků. Kachlové obklady v plaveckém i rekreačním bazénu nahradily nerezové vany, areál doplnily nové herní prvky.

V létě zahájilo po velké revitalizaci provoz také koupaliště Broumar v Opočně se dvěma bazény a sportovišti.

Na místě původní městské plovárny, která je téměř 20 let zavřená, v současnosti vzniká nové koupaliště v podkrkonošském Hostinném. Čtyřtisícové město do přestavby investuje skoro 50 milionů korun. Areál s plaveckým bazénem, menším bazénem a brouzdalištěm bude hotový do začátku příští letní sezony.