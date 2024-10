V centru Hradce staví muzeum pro největší přírodovědeckou expozici v Česku

Kasárna byla desítky let obří ruinou, před kterou dokonce museli postavit dřevěné podloubí, aby kolemjdoucím na hlavu nepadala omítka. Přitom stojí v samém centru nedaleko kulturního domu Adalbertinum.

Už brzy se však z někdejší vojenské garnizony má stát chlouba města. Královéhradecký kraj ji právě přestavuje pro potřeby Muzea východních Čech, které v ní bude mít hlavní výstavní prostory.

„Ve 144leté historii muzea jde o přelomový mezník podobný zahájení stavby historické Kotěrovy budovy na Eliščině nábřeží. Vzniká de facto celé nové muzeum. Už nyní náležíme, co se týká rozsahu sbírky, šíři agendy, teritoriální působnosti i počtu zaměstnanců, mezi nejvýznamnější muzea v zemi. Po otevření bývalých Vrbenského kasáren se mezi ně zařadíme i z hlediska ploch určených pro veřejnost, kde jsme dosud byli Popelkou,“ říká ředitel krajského muzea Petr Grulich.

Budova se bude pyšnit především rozsáhlou přírodovědeckou expozicí o přírodě východních Čech, která má být největší v republice. Doplní ji expozice dějin člověka od nejstarších předchůdců až do poloviny 19. století. Jedno z křídel bude patřit kulturně-kreativnímu centru, které propojí muzejníky, školy, spolky i kreativce ze soukromého sektoru.

„Centrum zabere tři patra. Dole budou dva výstavní sály, další patra budou určena pro vzdělávání muzejníků z celého kraje. To nyní běží v provizorních podmínkách a účastní se ho kolegové z celé republiky,“ pokračuje Grulich.

Kreativní centrum má pomoci zejména pracovníkům menších muzeí vzdělávat se v moderní muzeologii. Klíčové je propojení se školami či soukromým sektorem. Výsledkem by měly být výstavy reagující na dnešní dobu s interaktivními a multimediálními prvky.

„Vzniklo proto, abychom uměli používat nové technologie, zapojovat firmy, kreativní studia a vysoké školy do toho, jak interpretovat historické dědictví. Bude tam i prostor pro studenty, pro vývoj aplikací a podobně. Mělo by to být propojené se soukromou sférou a s univerzitou,“ říká dosavadní náměstkyně hejtmana pro kulturu, cestovní ruch a sociální oblast Martina Berdychová (Východočeši).

Vizualizace budoucí podoby Vrbenského kasáren.

Do Vrbenského kasáren se má přestěhovat také krajské centrum pro digitalizaci v muzejnictví a tradiční lidové kultuře, které taktéž spadá pod muzeum.

„Centrum budujeme, máme před sebou poslední žádost o grant. Smyslem je poskytnout zázemí pro 2D a 3D digitalizaci sbírek. Jde o skenování soch, obrazů, velkoplošných předloh. Už teď jsme vybaveni špičkově na úrovni republiky,“ vyzdvihuje Grulich.

Muzeum za 700 milionů

Samotná přestavba Vrbenského kasáren jede nyní na plné obrátky. Skončila práce archeologů a rozjely se bourací práce, demontáž oken a dveří, dělníci rozebírají střechu, která byla v havarijním stavu, a odstraňují nepotřebné vnitřní příčky.

„Připravují se základy přístavby včetně základových pilot. Práce běží také na fasádě, která se vzorkuje společně s okny a dveřmi. Firma také připravuje přípojky teplovodní i vodovodu a kanalizace,“ říká mluvčí kraje Dan Lechmann.

Vrbenského kasárna by měla získat podobnou tvář jako na druhé straně někdejšího vojenského areálu před dvěma lety opravená Gayerova kasárna, kde sídlí muzejní depozitáře a badatelny.

Hejtmanství zatím prostavělo asi 12 milionů korun. Je to jen malý zlomek z celkové sumy na proměnu objektu. Jen stavební práce přijdou na 341 milionů korun včetně daně. Společnost Geosan Group s nimi má být hotova v závěru příštího roku. Jakmile stavaři odejdou, nahradí je další firmy, které budou zřizovat nové expozice. Královéhradecký kraj za přestavbu zaplatí celkem asi 700 milionů korun. Některé části se budou teprve soutěžit.

„Do rekonstrukce kasáren jsme se mohli pustit jen díky synergii financování ze čtyř různých dotačních projektů napříč ministerstvy, takže podíl na nákladech z rozpočtu kraje bude odhadem jen 190 milionů korun,“ uvádí končící hejtman Martin Červíček (ODS).

Budování expozic a nákup vybavení jsou v plánu na roky 2026 a 2027. K novým expozicím kraj už má hotovou projektovou dokumentaci a připravuje tendr na jejich dodavatele. Náplň připravili pracovníci muzea, kteří se budou podílet i na samotné realizaci.

„Na přírodovědecké expozici pracujeme od roku 2015, na expozici starších dějin asi od roku 2020. My dodáme libreto a dodavatel vytvoří multimedia. Obsahy jednotlivých částí máme, víme, jak budou vypadat vitríny, to vše je připravené,“ říká ředitel Petr Grulich.

Parkoviště zmizí

Dokončením stavební části budovy však ruch z bývalého vojenského areálu v centru nezmizí. Jakmile dělníci opustí Vrbenského kasárna, mělo by s navazujícím projektem přijít město. Radnice se s krajem a muzeem dohodla na kompletní proměně celého areálu mezi budovami Gayerových a Vrbenského kasáren. Zmizet by mělo parkoviště na místě někdejší tržnice a plocha mezi budovami by měla sloužit především pro pěší.

„Při ukončování prací ze strany kraje na Vrbenského kasárnech navážeme další etapou celé přeměny tohoto území, kde město zásadně zrekonstruuje parter mezi Gayerovými a Vrbenského kasárny. Díky spolupráci města a kraje tak nakonec vznikne moderní unikátní veřejný prostor, který bude sloužit k řadě kulturních, společenských i vzdělávacích účelů,“ míní hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK)

Z vojenského areálu se tak stane kulturní čtvrť Hradce Králové. V lokalitě je ještě parkovací dům Jana Gayera, budovy uměleckých škol Jitro a Boni pueri, v kavalírech sídlí radniční odbor dopravy a několik menším firem. Areál vznikl v 19. století. Armáda poslední budovu Vrbenského kasáren předala městu v roce 2009. Avšak Hradec pro ni nenašel využití a nakonec se dohodl, že ji převede kraji pro účely muzea.