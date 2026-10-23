Nejhodnější člověk. Městys šokovala smrt družinářky, místní mají o vrahovi jasno

Ve čtvrtek ráno se ještě starala o malé školáky, do pravidelné služby kolem poledne se však už nevrátila. Vražda jednašedesátileté vychovatelky obyvateli jindy poklidného Velkého Poříčí na Náchodsku otřásla. U řeky, kde žena přišla o život, leží růže a její fotografie. Škola nabídla psychologickou pomoc dětem, zaměstnancům i rodičům. Podezřelého a následně obviněného muže policisté zadrželi už v noci.
Tragická událost se stala ve čtvrtek zřejmě již dopoledne. Pátrat po ženě se začalo brzy odpoledne, pak se našlo tělo u Metuje nedaleko domova důchodců.
Podle místních následovaly rozsáhlé policejní manévry, kriminalisté byli v městysu až do noci.
Muže, kterého místní z činu podezřívají, popisují jako podivína, narkomana ze statku.