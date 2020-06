Expartnerku uškrtil a přikryl polštářem. Líčení opustil, že to je fraška

Ke konfliktu mezi v tu dobu už bývalými partnery došlo loni 17. listopadu. Obžalovaný přiznal, že ten den od rána vypil spoustu piv.

„Nejdříve okolo 14. hodiny na rozkládací posteli v obývacím pokoji bytu ve 3. nadzemním podlaží domu v Broumově napadl pod vlivem alkoholu poškozenou a oběma rukama ji škrtil až do okamžiku, kdy přestala jevit známky života,“ řekla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

„Strčila mě, spadl jsem na stůl. Naštvalo mě to. Skončili jsme na posteli,“ řekl již dříve obžalovaný. Škrtil ji a pak přikryl polštářem, ale přesně si to nepamatuje. „Jsou to jen takový mžitky,“ prohlásil ve výpovědi na policii.

Svědčila proti němu v jiném případu vyhrožování

Tento čin podle spisu už několik dní zvažoval a už dříve ženě vyhrožoval. Zaútočil na ni, aby se pomstil, že proti němu svědčila v jiném případu vyhrožování, který řešil Okresní soud v Náchodě.

Dvaapadesátiletý Ondřej Č. se hned na začátku čtvrtečního přelíčení dostal do konfliktu se soudcem. Obžalovaný nadával přítomným novinářům i zmocněnkyni poškozených. Předseda ho několikrát musel napomínat a také mu řekl, že „je trapný, protože to takhle s ním je bohužel vždycky“. Obžalovaný byl už dříve několikrát trestně stíhán a odsouzen.

Kvůli závislosti na alkoholu se před lety neúspěšně léčil.

„Vypovídat odmítám, je to celý fraška, stejně si ho*no pamatuju. Je to celý fraška,“ řekl obžalovaný a také se zeptal, jestli je nutné, aby u soudu musel být.

Jakmile soudce přečetl obžalovaného výpověď na policii, eskorta Ondřeje Č. na jeho žádost odvedla z jednací síně. Muž také prohlásil, že si nepřeje být ani u závěrečných řečí, ani u rozsudku. „Mně to nepomůže a jí už taky ne,“ prohodil.

V dřívější výpovědi nicméně řekl, že činu lituje a že je to poprvé v životě, co měl výčitky svědomí.

„Rozhodně jsem vraždu neplánoval, byl jsem opilý, kdybych to plánoval, udělal bych to úplně jinak, zbavil bych se těla a nešel bych se udat,“ řekl kriminalistům. Údajně ho rozčílilo, že v ten den při stěhování našel v bytě poškozené papír od policie, ze kterého vyčetl, že proti němu svědčila.

Za zločin vraždy mu hrozí až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.