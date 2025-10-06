Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku, líčil u soudu obžalovaný vraždu na privátu

  11:45
Královéhradecký krajský soud otevřel případ šestadvacetiletého silového sportovce Tomáše Suchánka, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové podle obžaloby zavraždil dvaapadesátiletou prostitutku čínské státní příslušnosti. Ženu zardousil a polil žíravinou, aby zahladil stopy.

„Dne 23. listopadu 2024 po desáté hodině večer na posteli v garsoniéře fyzicky napadl poškozenou. Nejdříve jí klekl na hrudník a oběma rukama škrtil. Žena v bytě od 18. listopadu provozovala prostituci. Na internetových stránkách, zabývajících se prostitucí, vystupovala pod přezdívkou Nana,“ uvedla při pondělním hlavním líčení státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Obžalovaný podle spisu poškozené okolo krku třikrát omotal černý USB kabel a silně zatáhl. Dále jí posypal obličej a horní část trupu přípravkem Fredy, tedy krystalickým čističem odpadů s obsahem hydroxidu sodného. Cílem bylo zničit stopy, které by vedly k jeho dopadení.

„Bezprostřední příčinou smrti poškozené bylo udušení,“ uvedla žalobkyně.

Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6. října 2025)
Byt prohledal, podle spisu šel po penězích, odcizil dva kusy čokolády, dva mobily, klíče od bytu a notes.

Obhájce obviněného muže Jiří Šlenc už v listopadu uvedl, že klient se k činu přiznal. Podezřelého zadrželi v Pardubicích asi po 48 hodinách od oznámení o nálezu mrtvého těla. Zásahová jednotka ho překvapila při nastupování do auta.

Podle policistů spáchal vraždu zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Hrozí mu 15 až 20 let nebo trest výjimečný.

Hledal cokoli k zahlazení stop

„Právní kvalifikaci rozumím, zčásti jsem ochoten přiznat vinu. Škodu jsem ochoten uhradit. Ale nebudu prohlašovat vinu,“ řekl Tomáš Suchánek při výslechu u pondělního přelíčení, kam ho eskorta přivedla z vazby.

Suchánek je původem z Nového Bydžova, před činem pracoval jako zámečník. Dříve byl soudně trestán za křivé svědectví, nic jiného v rejstříku nemá.

28. listopadu 2024

„Chtěl bych opravit první výslech na policii. Když jsem byl ve vazbě, tak jsem si to pročítal. Nejsem si vědom, že bych řekl, že jsem hledal peníze. Uznávám, že jsem hledal, čím bych zamaskoval stopy. Uvědomil jsem si totiž, že jsem zabil člověka, zazmatkoval jsem a hledal cokoliv, čím bych to zakryl,“ prohlásil při výslechu.

Telefony a notes údajně odnesl proto, aby policie nepřišla na jeho číslo. „Mobily jsem si nenechal, ale vyhodil do řeky, aby na mě nepřišli,“ připustil.

„Proč jste bral čokoládu?“ ptal se obžalovaného předseda senátu Petr Mráka. „Vzal jsem prostě všechno, co bylo na stolku,“ uvedl muž.

Soudce se také dotazoval, proč použil čistič. „Aby nenašli moje DNA na krku. Poškozená už nejevila známky života, bylo to asi deset minut po činu. Přemýšlel jsem, co budu dělat, a rozhodl se to zakrýt,“ řekl obžalovaný.

„Byl jsem vznětlivý po steroidech“

Ženu podle svých slov rdousil rukama, odmítl, že by to bylo kabelem, který měl u sebe. Kabel poškozené omotal kolem krku údajně kvůli tomu, aby kriminálka nezkoumala, že došlo ke rdoušení.

Soudce se dále zeptal, proč vůbec Číňanku v bytě škrtil. „Když jsem přišel, nevypadala jako na fotce. Řekl jsem jí, že budu chtít službu jen na půl hodiny, ne hodinu, jak bylo domluveno. Ona mi řekla, že to nepůjde. Všechno jsme si říkali přes překladač. Čínsky na mě křičela. Přepnulo mi v hlavě a začal jsem ji škrtit. Jsem si vědom, že to není důvod, abych na ni zaútočil,“ připustil.

Dále řekl, že do bytového domu šel za svým potěšením, ale že k pohlavnímu styku nakonec nedošlo.

Vražda na privátu a posypání žíravinou. Případ míří k soudu, muže viní z dalšího zločinu

Obžalovaný se závodně věnuje silovému trojboji a přiznal, že při trénování na závody užíval velké množství anabolik a steroidů. „Byl jsem po nich více vznětlivý,“ vysvětlil, co s ním přípravky dělaly.

Muže objevili na kamerových záznamech kriminalističtí analytici, kteří na něj narazili po prověření několika desítek hodin záznamů z kamer v domě a okolí.

Ve facebookové skupině se objevily zprávy, že byt fungoval jako privát, kam chodili zákazníci kvůli sexu. Ženy se tam údajně střídaly.

V Přerově se dostal do šarvátky

Suchánek se podle obžaloby ještě před hradeckým incidentem dopustil další násilné trestné činnosti v Přerově. Loni na jaře napadl v opilosti jiného muže. Útočil pěstmi a kopem, čímž mu způsobil vážná zranění. Tento útok byl kvalifikován jako pokus zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečin výtržnictví.

Poškozený v této části případu vypovídal jako svědek přes telekonferenci z jiné místnosti krajského soudu. „Měl jsem psychickou i fyzickou újmu, nemohl jsem pracovat, dodnes mám tinitus v uších,“ řekl.

Obžalovaný tvrdí, že byl s dalšími kolegy na několikadenní montáži na budově magistrátu. Spali v hotelu, večer chodili na pivo. „Dali jsme si deset piv. Pak tam přišel poškozený, nejprve k mým kamarádům. Nevím, co si řekli. Já jsem se s ním bavit nechtěl,“ popsal.

Jenže později se s ním přesto dostal do šarvátky. Přiznal, že ho asi 150 metrů pronásledoval po městě, protože po něm předtím hodil víko od popelnice. Poškozeného shodil na zem a mlátil. „Nebyl to plánovaný čin, zase mi přepnulo v hlavě,“ uvedl.

Hlavní líčení bude odročeno na neurčito za účelem výslechu dalších znalců a svědků.

28. listopadu 2024

3. října 2025  17:07

