Dvojnásobný vrah prodavaček z Hradce byl při útoku příčetný, hrozí mu 10 let

Krajští kriminalisté navrhli státnímu zastupitelství obžalovat mladíka z dvojnásobné vraždy. K útoku došlo 20. února v prodejně Action v obchodní zóně u městského okruhu v Hradci Králové. Pachatele policie zadržela už po 10 minutách asi kilometr od místa činu. Hned druhý den soud rozhodl o jeho vzetí do vazby.
„V případě pravomocného odsouzení hrozí mladistvému trest odnětí svobody na 10 let, což je nejvyšší možný trestní postih v rámci platné právní úpravy pro osoby mladší osmnácti let,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Zavražděným ženám bylo 19 a 38 let. Jednu ženu útočník podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Vícečetným bodným zraněním i přes zásah lékařů nakonec obě podlehly. Nůž s dvaceticentimetrovou čepelí policie nalezla na chodníku u obchodu.
Obviněný mladík je Čech. Žil v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a neměl ani práci, ani zájem o další vzdělání. Nechodil nikam do školy. Podle zjištění kriminalistů si oběti vybral zcela náhodně. Nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, činem uskutečnil svoje fantazijní představy.
V minulosti neměl problémy se zákonem. V době činu nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek.