Hocha obžalovali z dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci, hrozí mu deset let

Autor: ,
  10:11
Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu v případě vražd dvou prodavaček v Hradci Králové, které spáchal mladistvý. K činům se přiznal. Vzhledem k nízkému věku mu za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení.
Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely...

Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely dvě ženy. (20. února 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely...
Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely...
Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely...
Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely...
18 fotografií

Obžalovaný šestnáctiletý mladík zaútočil nožem na dvě ženy, kterým bylo 19 a 38 let, letos 20. února v obchodě řetězce Action v obchodní zóně krátce po otevření. I přes okamžitou pomoc ženy na místě zemřely. Podle znaleckých posudků je mladík příčetný a schopný účasti trestního řízení.

„Krajským státním zastupitelstvím byla 22. září podána Krajskému soudu v Hradci Králové obžaloba na mladistvého obviněného pro spáchání zvlášť závažného provinění vraždy. Pokud bude soudem uznán vinným žalovaným jednáním, hrozí mu uložení trestu odnětí svobody ve výměře pět až deset let,“ řekl mluvčí krajského státního zastupitelství Pavel Bužga.

Obviněný zůstává ve vazbě. „Vzhledem k tomu, že je mladistvým, nelze k případu poskytnout podrobnější informace,“ dodal Bužga.

Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely dvě ženy. (20. února 2025)
Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely dvě ženy. (20. února 2025)
Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely dvě ženy. (20. února 2025)
Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely dvě ženy. (20. února 2025)
18 fotografií

K útoku došlo v obchodní zóně u městského okruhu v Hradci. Pachatele policie zadržela už po 10 minutách asi kilometr od místa činu. Hned druhý den soud rozhodl o jeho vzetí do vazby.

Jednu ženu útočník podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Vícečetným bodným zraněním i přes zásah lékařů nakonec obě podlehly. Nůž s dvaceticentimetrovou čepelí policie nalezla na chodníku u obchodu.

Lidé začali řvát a vybíhat z obchodu, útočník musel utéct zadem, líčí svědek

Obviněný mladík je Čech. Žil v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a neměl ani práci, ani zájem o další vzdělání. Nechodil nikam do školy. Podle zjištění kriminalistů si oběti vybral zcela náhodně. Nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, činem uskutečnil svoje fantazijní představy.

„Žil ve svém virtuálním fantazijním světě a svoje fantazijní představy uskutečnil. Vybral si náhodný cíl,“ uvedl dříve kriminalista Roman Popiolek. Dodal, že chlapec byl samotář a v minulosti neměl problémy se zákonem.

20. února 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Policie přizvala k vyšetřování znalce z oboru psychologie a psychiatrie. Ten potvrdil, že mladík byl v době činu příčetný a odpovědný za své chování. Testy na alkohol a drogy byly také negativní.

Mladík po útoku utekl přes most přes Labe asi do kilometr vzdálené Říční ulice, tam ho zásahová jednotka zadržela. U výslechu si pak na policisty stěžoval. Zadržení proto zkoumala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

„Podezřelý uvedl, že s ním měli policisté nelidsky zacházet a způsobit mu újmu na zdraví,“ popsala mluví GIBS Ivana Nguyenová.

Vyšetřování však ukázalo, že postup policistů byl v pořádku, a inspekce proto případ odložila.

Zákrok policistů byl v pořádku, řekla GIBS k zadržení vraha prodavaček v Hradci

Tragédie občany Hradce Králové pohnula. Město se společností Action Retail Czech založilo veřejnou sbírku, ve které se za dva měsíce sešlo 2,87 milionu korun. Hradec Králové přispěl půl milionem, stejně tak Královéhradecký kraj. Firma Action na závěr celou darovanou sumu, původně 1,45 milionu korun, zdvojnásobila. Částku město plánovalo rozdělit na poloviny, v půli května ji poslalo rodinám obětí.

20. února 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Dvojnásobná vražda prodavaček v Hradci míří k soudu, mladík byl při útoku příčetný

Kriminalisté po sedmi měsících uzavřeli případ dvojnásobné vraždy prodavaček v královéhradeckém obchodě Action z února letošního roku. Spis s návrhem na obžalobu mladistvého, který byl podle závěru...

Nekonečná pře o úklid listí z městských stromů. Manželé za něj chtějí 140 tisíc ročně

Spor o úklid listí na soukromé zahradě v Chlumci nad Cidlinou na Královéhradecku ani po osmi letech nebere konce. Případ se po zrušení předchozích rozsudků nyní točí kolem možnosti finanční náhrady....

Okruh kolem Rozkoše zvládne skoro každý, cyklisté narazí na kiosky i pláže

Redakce iDNES.cz vyzkoušela nový cyklookruh okolo vodní nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Kolaře čeká pohodový výlet přírodou, s výhledem na hladinu východočeského moře i vzdálené Krkonoše....

Hocha obžalovali z dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci, hrozí mu deset let

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu v případě vražd dvou prodavaček v Hradci Králové, které spáchal mladistvý. K činům se přiznal. Vzhledem k nízkému věku mu za...

23. září 2025  10:11

V Polici slaví sto let šroubování. Nový majitel povzbuzuje Merkur k návratu

Premium

Sto let šroubování. Vtipným sloganem si výrobce stavebnice Merkur v Polici nad Metují na Náchodsku připomněl jubileum na cestě k jedné z nejslavnějších českých hraček. Šroubky a matičky se totiž v...

22. září 2025

Hasiči ukáží záchrannou techniku i vyproštění osob z auta při požáru

Metro.cz

Už 80 let chráníme město. A budeme dál. Tak se jmenuje akce, která se v sobotu koná u příležitosti oslav 80 let hradeckých hasičů v Parku 360 na letišti. Začátek je v 10 hodin.

22. září 2025  18:16

Do staveniště u D35 najelo nákladní auto, nabouralo dva pracovní stroje

Nejspíš málo pozorný byl dvaapadesátiletý šofér nákladního auta, který v Čistěvsi na Královéhradecku vjel do staveniště při budoucí dálnici D35. Naboural přitom dva odstavené pracovní stroje,...

22. září 2025  16:34

Na kudlu v zádech pro Bartoše jsme nezapomněli, říká Pirát Bulíček

Piráti v posledních letech ochutnali hořkou volební medicínu. Před čtyřmi lety je v projektu PirStan na kandidátce sněmovních voleb přeskákali Starostové. Loni to nevyšlo v krajských volbách. Přesto...

22. září 2025  11:35

Hradecký kouč Horejš: Zvedli jsme se, ale víme, jak je to křehké

Minimálně pro tuto chvílí jsou fotbalisté Hradce Králové z nejhoršího venku. Po prvních pěti kolech tápání se skoro nezadržitelně sunou tam, kde před sezonou chtěli být.

22. září 2025  8:44

Flek zvýšil hlas, pak rezignoval. Nakonec ale slavil: To se nepovede každý zápas

Po dvou třetinách by na jejich výhru nikdo nevsadil ani korunu. V Hradci Králové po nich totiž prohrávali 0:3. Přesto nakonec mistrovská Kometa odvezla tři body po vítězství 5:3. Poté, co se v...

22. září 2025

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Okruh kolem Rozkoše zvládne skoro každý, cyklisté narazí na kiosky i pláže

Redakce iDNES.cz vyzkoušela nový cyklookruh okolo vodní nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Kolaře čeká pohodový výlet přírodou, s výhledem na hladinu východočeského moře i vzdálené Krkonoše....

21. září 2025  8:06

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Fotbalisté Hradce v sobotu navázali na vítězství nad Spartou a dál se posouvají tabulkou české ligy výš. Tentokrát uspěli na hřišti nováčka ze Zlína, který přišel o domácí neporazitelnost. O...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  17:54

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Čtyřdemolice bylo dost, čtvrtina lidí systému nevěří, říká Klusáček ze Stačilo!

Neokoukaného mladého lídra nasadilo koaliční hnutí Stačilo! v Královéhradeckém kraji. Seriál rozhovorů s lídry voleb do Sněmovny pokračuje s pětačtyřicetiletým leteckým inženýrem Michalem Klusáčkem....

20. září 2025  10:30

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.