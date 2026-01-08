Odvolací soud projedná vraždu prodavaček v Hradci Králové, mladík dostal devět let

Odvolací Vrchní soud v Praze dnes projedná případ mladistvého, který čelí obžalobě z vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové z loňského února. Krajský soud ho na podzim nepravomocně potrestal devíti lety vězení, nařídil mu také zabezpečovací detenci.
Jak uvedl Český rozhlas, mladistvý s rozsudkem nesouhlasí, vinu ale nepopírá. K oběma vraždám se už dříve přiznal, jeho odvolání podle vrchního soudu míří proti uloženému vězení, detenci i náhradě škody. Odvolání podle soudu podali i příbuzní jedné z obětí.

Jednání bude kvůli věku obžalovaného neveřejné, rozhodnutí by měl odvolací senát vyhlásit veřejně.

Obžalovaný zaútočil noži na dvě prodavačky v obchodě loni 20. února krátce po otevření provozovny. Zavražděným bylo 19 a 38 let. První ženě podle spisu zasadil 26 bodných a řezných ran, druhou oběť bodl čtyřikrát. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely.

Královéhradecký soud v říjnu konstatoval, že primárním motivem k vraždě byla u obžalovaného sexuální deviace - agresivní sadismus. Před samotným činem podle soudu nic nenasvědčovalo tomu, že trpí deviací a že chce zabíjet.

Ještě před vraždou se mladík podle soudu zajímal například také o sestrojení bomby, plánoval i útok na jednu z hradeckých škol.

V době spáchání činu bylo obžalovanému 16 let, jako mladistvému mu za dvojnásobnou vraždu hrozilo maximálně deset let vězení. Podle nepravomocného rozsudku krajského soudu obžalovaný musí zaplatit pozůstalým po obětech celkem 19 milionů korun. Necelý milion soud přiznal také pojišťovnám jako náhradu škody. Po vykonání trestu se má mladík přesunout do zabezpečovací detence.

Kvůli věku obžalovaného se hlavní líčení u krajského soudu uskutečnilo bez veřejnosti, ta se nebude moci zúčastnit ani dnešního jednání. Rozhodnutí by měl však soud podle mluvčí Elišky Duchkové vyhlásit veřejně.

„Jednání je neveřejné, ovšem vyhlášení rozhodnutí je podle trestního řádu ve spojení se zákonem o soudnictví ve věcech mládeže veřejné, za současného poučení ze strany předsedy senátu o nutnosti zachovávat mlčenlivost ve veřejných sdělovacích prostředcích ve vztahu k identitě mladistvého a poškozených,“ sdělila mluvčí Duchková.

