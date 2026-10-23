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U řeky na Náchodsku našli mrtvou ženu, kriminalisté zadrželi podezřelého z vraždy

Autor:
  8:59aktualizováno  9:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Kriminalisté vyšetřují od čtvrtka vraždu jednašedesátileté ženy na Náchodsku. Její tělo bylo nalezeno u řeky Metuje ve Velkém Poříčí. Policisté zadrželi čtyřiatřicetiletého podezřelého během noci.

Policie dostala ve čtvrtek odpoledne oznámení, že se žena nevrátila domů ani do zaměstnání, nedalo se jí dovolat.

„Rozjeli jsme pátrání, bohužel její tělo bylo nalezeno bez známek života na břehu řeky Metuje. Ohledáním těla jsme zjistili, že na smrti ženy měla podíl další osoba,“ sdělil mluvčí policie Martin Stránský.

Kriminalisté začali po pachateli intenzivně pátrat a vyhodnocovat veškeré dostupné informace k případu. Na základě dobré operativní činnosti během noci zadrželi podezřelého muže.

„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V současné době probíhají standardní úkony trestního řízení,“ řekl mluvčí.

Na objasnění případu pracují královéhradečtí krajští kriminalisté spolu s náchodskými. Na místě byli také například psovodi se služebními psy. „Jakmile to bude možné, poskytneme další informace,“ řekl mluvčí policie.

Na místě zasahovali také profesionální hasiči, ale do půl hodiny místo opustili. „Postavili jsme zábrany, čekalo se na hradecké kriminalisty, byla to policejní akce,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Radek Mencl.

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U řeky na Náchodsku našli mrtvou ženu, kriminalisté zadrželi podezřelého z vraždy

ilustrační snímek

Kriminalisté vyšetřují od čtvrtka vraždu jednašedesátileté ženy na Náchodsku. Její tělo bylo nalezeno u řeky Metuje ve Velkém Poříčí. Policisté zadrželi čtyřiatřicetiletého podezřelého během noci....

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