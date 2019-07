Propuštěnou vražedkyni v Jilemnici nevídají. Může utéct za hranice

Případ Petry Janákové má podivný vývoj. V Jilemnici, kam se odsouzená žena po propuštění z vězení kvůli těhotenství přestěhovala, se mluví o tom, že možná utekla.

Devětadvacetiletá žena se podle rozhodnutí ostravského soudu musí zdržovat na adrese trvalého bydliště, tedy právě v Jilemnici.

Jenže policie podle platného znění zákona nemá pravomoc její pohyb sledovat a to vyvolává řadu otázek. Teoreticky si totiž může klidně vyrazit na dovolenou k moři nebo odjet někam, kde ji jen těžko najdou.

„Policie propuštěnou ženu nemůže hlídat ani ji na svobodě jakkoliv omezovat. Můžeme zakročit jen v případě, když se dopustí trestného činu,“ sděluje krajská policejní mluvčí Ivana Ježková.

Pokud by se teď rozhodla, že na podzim po porodu uteče, má skoro rok na to, aby se postarala, že ji nikdo nenajde. Podle současných zákonů ji začnou hledat až ve chvíli, co jí v jednom roce dítěte skončí přerušení trestu.

Žena byla odsouzena za to, že se svým exmanželem Jaroslavem Janákem před dvěma lety popravila na Jičínsku sběratele starožitností, nejprve na doživotí. Po snížení trestu si měla odpykat 30 let. Před měsícem však vyšlo najevo, že je těhotná a ze dne na den opustila opavskou věznici.

V Jilemnici, kde má trvalý pobyt a kde bydlí i její matka, to vyvolalo pozdvižení. Sousedi a další místní ji v obci potkávali, teď však přiznali, že už ji dlouho neviděli. Přestala chodit k tamní kašně, kde sedávala. Potvrdil to starosta Vladimír Richter (ODS): „Několik dní jsme ji neviděli, ale jestli utekla, to opravdu nevím.“

Pokud by Janáková skutečně chtěla zmizet, nic jí v tom nebrání. Z věznice odešla se všemi doklady a nikde se nemusí hlásit. Policie se o ni nezajímá.

Podle soudce Krajského soudu v Ostravě Igora Krajdla, který o přerušení trestu rozhodoval, však má soud nástroje, jak Janákovou sledovat. „Pokud by hrozilo riziko zneužití dočasného propuštění trestu, lze ho odvolat. Máme jisté, byť omezené nástroje, jak ji sledovat,“ říká soudce. Bližší podrobnosti však sdělit nechce.

Proč by utíkala od fungujícího zdravotnictví, táže se soudce

Soudce Krajdl míní, že pokud Janáková bude chtít utéct, pokusí se o to až po porodu: „Kdybyste byla těhotná a měla měsíc před porodem, utekla byste do Jižní Ameriky nebo do nějaké rozvojové země, kde není pořádná lékařská péče? Riskovala byste svůj život, když tady máte zaručenu péči českého zdravotnictví a po porodu minimálně rok čas?“

Janáková by teď měla rok čas, aby si vše v klidu rozmyslela a případný útěk naplánovala. Pokud by policie chtěla mít Janákovou pod dozorem, může hlídat, zda si na odboru sociálních věcí na Městském úřadě v Jilemnici vyzvedává sociální dávky.

Tajemník Městského úřadu Jilemnice Petr Faistauer (TOP 09) potvrdil, že žena na úřad dochází, ale k případu odmítl říct cokoliv dalšího: „Je to velká kauza, kterou blíže nechceme a ani nemůžeme komentovat.“

Policie začne po ženě pátrat, až bude jisté, že zmizela

Kdyby soud ještě před narozením dítěte prokazatelně zjistil, že je žena pryč, vydá příkaz k jejímu dodání do výkonu trestu. „Až v tu chvíli po ní může policie normálně pátrat, tedy vydat evropský zatýkací rozkaz nebo si vyžádat mezinárodní pátrání,“ sděluje soudce Krajdl.

Po dopadení by skončila ve vězení. „Máme věznice, kde je o těhotné ženy i novorozence normálně postaráno. V ženské věznici je gynekolog a máme i oddělení pro matky s dětmi, což znamená, že tam bývá i pediatr,“ poznamenává mluvčí Vězeňské služby České republiky Petra Kučerová.

Vězeňská služba podle Petry Kučerové nemůže doložit, kolika ženám byl kvůli těhotenství trest dočasně přerušen: „Je to v řádu jednotek, přesné číslo nejsem schopná sdělit. Přerušení trestu kvůli těhotenství je totiž obecně vedeno jako zdravotní důvod. Počet žen, kterým je kvůli těhotenství trest přerušen, nijak výrazně nestoupá.“

Doteď není jasné, jak Janáková ve vězení otěhotněla, případ řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Případ změní zákony, vznikají dva návrhy

Aby nedocházelo k dalším případům, kdy je na svobodu automaticky propuštěna žena odsouzená za závažný trestný čin, poslanci i ministerstvo spravedlnosti pracují na novelizaci současného zákona. Jeden z nich připravuje poslanec Jan Farský (STAN).

Nově by měl každý soudce rozhodnout, zda bude těhotná vězeňkyně propuštěna nebo odrodí ve vězení, pokaždé individuálně. Návrh na změnu zákona má být projednán ve zrychleném řízení, takže by mohl platit ještě do konce letošního roku.

„Tento případ byl impulzem. Upozornil na stávající úpravu zákona, která ani ve výjimečných případech nedává soudci možnost rozhodnout jinak než trest přerušit. Přestože vražedkyně byla odsouzena na 30 let a ve vězení strávila jen zlomek z nich a v posudcích znalci nevyloučili, že hrůzný čin může opakovat, musel ji soud propustit. K návrhu na novelizaci jsem přistoupil až ve chvíli, kdy ministerstvo spravedlnosti odmítlo zákon změnit,“ říká opoziční poslanec Farský.

Současně vzniká i druhý návrh, který připravuje samotné ministerstvo spravedlnosti.

Pokud začne některý ze zákonů platit do konce roku, vražedkyně Janáková by takřka jistě další dítě odrodila ve vězení, a to i v případě, že otěhotní na svobodě.

Vrchní soud v březnu 2019 snížil bývalým manželům doživotní trest:

VIDEO: Soud zrušil doživotí exmanželům Janákovým v případu vraždy sběratele Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie ukázala, jak zadržela podezřelé: