Vražda na privátu a posypání žíravinou. Případ míří k soudu, muže viní z dalšího zločinu

Autor:
  9:32
Kriminalisté ukončili vyšetřování listopadové vraždy Číňanky v panelovém domě na Novém Hradci Králové. Obviněným je pětadvacetiletý muž z Hradecka. Policie předala spis krajské státní zástupkyni s návrhem na podání obžaloby. Podle kriminalistů muž dvaapadesátiletou oběť zardousil a kvůli zahlazení stop jí posypal obličej a horní část trupu žíravinou.
Soud rozhoduje o vazbě pro muže podezřelého z vraždy ženy v bytovém domě na...

Soud rozhoduje o vazbě pro muže podezřelého z vraždy ženy v bytovém domě na Novém Hradci Králové. (28. listopadu 2024) | foto: Tomáš Hejtmánek, MF DNES

Zapečetěný byt v domě v hradecké ulici Jana Masaryka (28. listopadu 2024)
Policie se zabývá násilnou smrtí ženy, jejíž tělo se našlo v jednom z bytů v...
Soud rozhoduje o vazbě pro muže podezřelého z vraždy ženy v bytovém domě na...
Soud rozhoduje o vazbě pro muže podezřelého z vraždy ženy v bytovém domě na...
8 fotografií

„Vyšetřovací spis je kompletní a byl 7. srpna předán krajské státní zástupkyni společně s návrhem na podání obžaloby,“ řekla mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková.

K vraždě podle kriminalistů došlo z 23. na 24. listopadu. Už 26. listopadu podezřelého zadržela zásahová jednotka v Pardubicích. Dva dny nato jej policie obvinila ze zvlášť závažného zločinu vražda a soud vzal muže do vazby. Obhájce obviněného Jiří Šlenc tehdy uvedl, že jeho klient se k činu přiznal.

28. listopadu 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Jedna z obyvatelek ve facebookové skupině psala v dnech po vraždě o tom, že byt fungoval jako privát, kam chodili zákazníci za sexem. Ženy se tam údajně střídaly.

Podle CNN Prima News měla být motivem sporu platba za sex, muž prý neměl peníze a žena nabízející na privátu své služby je po něm chtěla. Podle informací televize Nova se muž zabýval silovým trojbojem.

Policie také již v únoru potvrdila, že našla v řece Orlici odhozené dva telefony oběti.

Policie obvinila muže z vraždy Číňanky v Hradci. Zardousil ji a posypal žíravinou

Policisté muži obvinění ještě rozšířili. „V průběhu vyšetřování kriminalisté s kolegy z Přerova objasnili i další případ, kdy týž obviněný na jaře roku 2024 fyzicky napadl jiného muže. Útočil údery pěstmi a kopem, čímž mu způsobil vážná zranění. Tento útok byl kvalifikován jako pokus zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečin výtržnictví,“ řekla mluvčí.

Muži hrozí trest 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

28. listopadu 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejstrašidelnější atrakce Brutal Assaultu. Na Jámu zkázy se stojí fronty

Na metalový Brutal Assault jezdí fandové zvyklí na ledacos, ale sestup do Pit of Doom neboli Jámy zkázy v podzemí Ravelinu XIV nahání hrůzu i těm nejotrlejším. Přesto se na atrakci stojí fronty....

Po ráně půllitrem se mu z krku řinula krev, museli ho operovat ve dveřích vrtulníku

Jednadvacetiletý muž málem vykrvácel začátkem července v Ještěticích na Rychnovsku. Podle kriminalistů se tam tehdy pohádal s cizincem, který ho udeřil půllitrem a způsobil mu bodnořezná poranění na...

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud...

Montér spadl z dvacetimetrového stožáru vysokého napětí, letěl pro něj vrtulník

Montér, který ve čtvrtek ve Výravě na Královéhradecku spadl ze stožáru vysokého napětí, utrpěl vážná zranění. Letecky byl přepraven do nemocnice, vyplynulo z informací zdravotnických záchranářů a...

Nová Paka se po letech dočkala obchvatu, cesta do Krkonoš bude rychlejší

Osmikilometrový obchvat Nové Paky na Jičínsku je hotový. Náročná stavba za 1,6 miliardy korun se dnes dopoledne otevřela řidičům. Po oblíbené trase z Prahy do Krkonoš se tak pojede rychleji. Uleví se...

Vražda na privátu a posypání žíravinou. Případ míří k soudu, muže viní z dalšího zločinu

Kriminalisté ukončili vyšetřování listopadové vraždy Číňanky v panelovém domě na Novém Hradci Králové. Obviněným je pětadvacetiletý muž z Hradecka. Policie předala spis krajské státní zástupkyni s...

11. srpna 2025  9:32

Další červená? Nechápu a mrzí mě to kvůli lidem, litoval hradecký kouč Horejš

Protlačili se k vedení v zápase i přesto, že soupeř byl do té doby lepší. Když po přestávce naznačili zlepšení, přišlo vyloučení. „Moment, který nechápu,“ komentoval trenér David Horejš zbytečný...

10. srpna 2025  20:11

Hradec Kr. - Pardubice 1:1, hosté v přesilovce jen srovnali, trefil se Bammens

Pardubičtí fotbalisté získali ve 4. kole první bod v aktuálním ročníku Chance Ligy. Ve východočeském derby s Hradcem Králové prohrávali po gólu Petráška, ale takřka celý druhý poločas hráli v početní...

10. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  17:22

Čas pro návrat v derby? Musíme být správně naštvaní, říká kapitán Kodeš

Přišel čas pro Petra Kodeše vrátit se do sestavy Hradce právě v derby s Pardubicemi? Vše tomu nasvědčuje. Jednak je kapitán z minulých sezon po trablech v letní přípravě v pořádku a v příslušné...

10. srpna 2025  8:30

Všivec mizí z hřebenů Krkonoš. Vzácné rostlině by mohl pomoci experiment

Nenápadné rostlině všivci krkonošskému, který roste jen v nejvyšších horách Česka, hrozí i kvůli postupující klimatické změně zánik. Správa Krkonošského národního parku spustila pilotní projekt na...

10. srpna 2025  7:39

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud...

9. srpna 2025  11:25

Nejstrašidelnější atrakce Brutal Assaultu. Na Jámu zkázy se stojí fronty

Na metalový Brutal Assault jezdí fandové zvyklí na ledacos, ale sestup do Pit of Doom neboli Jámy zkázy v podzemí Ravelinu XIV nahání hrůzu i těm nejotrlejším. Přesto se na atrakci stojí fronty....

9. srpna 2025  10:19

Muži trikem s rozměněním peněz obrali brigádnici v kempu. A nebyla sama

Nepříjemnou zkušenost s dvojicí mužů má za sebou personál kempu a koupaliště v Pecce na Jičínsku. Tvářili se jako běžní zákazníci, kteří se neznají, ale brigádnici ve stánku se jim podařilo společným...

8. srpna 2025  16:59

V garáži ve Vrchlabí našli mrtvou ženu. Jejího druha viní, že ji ubil pěstí

Tělo bezvládné dvaačtyřicetileté ženy se v pondělí našlo v garáži ve Vrchlabí na Trutnovsku. Přivolaní záchranáři se ji marně snažili oživovat. Podle zjištění kriminalistů žena zemřela násilnou...

8. srpna 2025  11:56

Pád horolezce z pískovcové věže v Adršpachu, zraněného ze skal vyzvedl vrtulník

Třicetiletý horolezec spadl ve čtvrtek kolem poledne z pískovcové věže Štěpánská koruna v Adršpachu na Náchodsku. Při pádu z výšky tří až čtyř metrů si poranil hlavu a ruku. Ze skalního města ho...

8. srpna 2025  11:22

Advantage Consulting, s.r.o.
ZKUŠENÝ CNC SEŘIZOVAČ (35-48.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 35 000 - 48 000 Kč

Dalších 33 060 volných pozic

Výjimečný krok ŘSD. Smlouvy s archeology dohodlo za den, navíc na D35 ušetří

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) uzavřelo smlouvy na archeologický průzkum pod D35 u Jičína bleskovou rychlostí, jediný den po termínu podání nabídek. Po rozdělení úseku na tři etapy ušetří nejen...

8. srpna 2025  9:35

Dvorská zoo ukázala malé lvy berberské, Maroko zvažuje jejich návrat do divočiny

Čtyřem osmiměsíčním lvíčatům v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem se daří. Chovatelé je v srpnu spojili se smečkou, časem budou více k vidění v safari. Jde o druh, který z volné přírody Afriky...

8. srpna 2025  5:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.