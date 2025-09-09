Porodila dvě děti a obě jsou mrtvé. Policie uzavřela šokující případ dvojnásobné vraždy

Autor:
  10:23aktualizováno  10:49
Kriminalisté posílají před soud třicetiletou ženu, která je obviněná, že v Dobrušce na Rychnovsku zavraždila své dvě novorozené děti. Policie dnes oznámila, že spis předává krajskému státnímu zastupitelství s návrhem na podání obžaloby. Ženě hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Obsáhlý spisový materiál, který čítá téměř tisíc stran, jsme v těchto dnech předali na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. V průběhu vyšetřování kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů, jejichž výsledky se promítly do návrhu na podání obžaloby,“ uvedla mluvčí krajské policie Andrea Muzikantová.

Domek v Dobrušce, kde podle místních policie našla mrtvé novorozeně.
Domek v Dobrušce, kde podle místních policie našla mrtvé novorozeně.
Domek v Dobrušce, kde podle místních policie našla mrtvé novorozeně.
Domek v Dobrušce, kde podle místních policie našla mrtvé novorozeně.
5 fotografií

Hrůzný případ se provalil loni na podzim po utajeném domácím porodu. Mladou ženu ve vážném stavu tehdy přivezla sanitka do nemocnice. Lékaři však hned poznali, že právě porodila a měli obavy o novorozence.

Jeho tělo ještě týž den policie našla při rozsáhlé pátrací akci v rodinném domě v Dobrušce, kde žena bydlela u babičky. Pitva prokázala, že dítě se narodilo životaschopné. Ženu po několika dnech policisté obvinili z vraždy a vzali do vazby. Při pátrání pak policisté našli i třicetiletého muže, který se vyhýbal vězení.

Během vyšetřování získali kriminalisté indicie, že matka se podobným způsobem nezbavila novorozence poprvé. Opět se proto do Dobrušky vrátili. Podle serveru Novinky.cz se žena při výslechu sama podřekla.

Ostatky druhého novorozence pak policisté našli v přístavku domu ukryté v igelitové tašce loni v prosinci. Mohly tam být dva až tři roky. Ženu poté obvinili z druhé vraždy.

Když reportér iDNES.cz mluvil s přáteli a známými mladé ženy, jejich názory se rozcházely. Podle některých bezproblémová dívka sklouzla k drogám a měla potíže starat se o své dvě děti, další ji popisují jako kamarádku, u níž si žádných problémů nevšimli. Že byla těhotná, někteří ze sousedství ani nepostřehli.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nebe nad Hradcem ozdobilo 81 balonů, fiesta drží český rekord

Stovky lidí se ve středu v podvečer v Hradci Králové přišly podívat na vzlet balonů z rozlehlé louky. Vítr je unášel východně od města, takže nad centrum se nedostaly. Balonová fiesta s 81 balony...

Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí...

Muži šlo na ulici o život. Nechtěl dát mladíkovi cigaretu, ten ho zmlátil boxerem

Dvaačtyřicetiletý muž téměř přišel o život při útoku v Žacléři na Trutnovsku. Podle policie šel pouze v noci po chodníku a odmítl dát cigaretu pětadvacetiletému muži, který se jí dožadoval. Začali se...

Rekordman z Hradce křižuje vlakem Evropu, byt má plný obalů od žvýkaček

Nedostatkem žvýkaček děti Lubomíra Kouřima z Hradce Králové nikdy netrpěly. Za 60 let vytvořil gigantickou sbírku žvýkačkových obalů a obrázků. V bytě jich má 200 tisíc, ve skříních i pod postelí....

Drony v Hradci si nedalo ujít 20 tisíc lidí, náměstí odpovídalo ohňostrojem

Dvě velké audiovizuální show si v neděli večer konkurovaly v Hradci Králové. Drony a koncert kapely Tata Bojs na letišti pořádalo město, vystoupení Michala Davida a ohňostroj na náměstí zorganizovaly...

Porodila dvě děti a obě jsou mrtvé. Policie uzavřela šokující případ dvojnásobné vraždy

Kriminalisté posílají před soud třicetiletou ženu, která je obviněná, že v Dobrušce na Rychnovsku zavraždila své dvě novorozené děti. Policie dnes oznámila, že spis předává krajskému státnímu...

9. září 2025  10:23,  aktualizováno  10:49

Muže z Královéhradecka čeká soud za smrt malého syna, obžalobu z vraždy odmítá

Státní zástupce obžaloval šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Viní ho i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu otec s kojencem nejprve třásl, aby ho utišil....

9. září 2025  9:55

Pohádkový festival v Jičíně sází na recyklaci. Může za to loňská povodeň

Šmankote, babičko, recykluj! Tak zní podtitul 35. ročníku festivalu Jičín – město pohádky, který se uskuteční od středy 10. září do neděle. Vystoupí na 120 účinkujících, třeba Kašpárek v rohlíku...

8. září 2025  16:44

Kraj hodlá osamostatnit Muzeum krajky. Chtějí se mě zbavit, tvrdí vedoucí

Královéhradecký kraj zamýšlí osamostatnit Muzeum krajky ve Vamberku. O vyčlenění ze struktury Muzea a galerie Orlických hor už rozhodla rada kraje a v pondělí ho mají potvrdit zastupitelé. Proti je...

8. září 2025  10:27

Skvělé přesilovky, dvě výhry. Velká vzpruha, říká trenér Hradce před derby

Nepříjemnosti ze dvou domácích porážek v soutěži jsou zapomenuty! Hokejisté Hradce Králové si z dalších dvou utkání v Lize mistrů, tentokrát na hřištích soupeřů, vezou dvě výhry.

8. září 2025  6:43

Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu

Hokejisté Komety podruhé v řadě v Lize mistrů prohráli, švýcarskému Bernu podlehli 3:5. Vítězství naopak slaví Hradec Králové, který si poradil s italským Bolzanem 4:0.

7. září 2025  13:50,  aktualizováno  18:55

Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí...

7. září 2025  16:45

Inspirovala je dovolená v Africe. Židle v Gambii teď dostanou potahy z Česka

Premium

Náhodné setkání na dovolené v Gambii a na Jamajce vyústilo v sympatickou pomoc. Jaroslav Pich z Libňatova na Trutnovsku a Michal Staroba z Uherského Hradiště naplnili lodní kontejner nepotřebnými...

6. září 2025

Vlak usmrtil na Náchodsku ženu, trať přes tři hodiny stála. Cestující evakuovali

Osmatřicet lidí evakuovali hasiči po sobotním poledni ze spěšného vlaku u Bohdašína na Náchodsku. Vlak tam srazil a usmrtil ženu. Provoz na trati mezi Červeným Kostelcem na Náchodsku a Malými...

6. září 2025  14:42,  aktualizováno  17:24

Rekordman z Hradce křižuje vlakem Evropu, byt má plný obalů od žvýkaček

Nedostatkem žvýkaček děti Lubomíra Kouřima z Hradce Králové nikdy netrpěly. Za 60 let vytvořil gigantickou sbírku žvýkačkových obalů a obrázků. V bytě jich má 200 tisíc, ve skříních i pod postelí....

6. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Opilá řidička nabourala ve špičce na okruhu v Hradci dvě auta, zkusila ujet

Opilá padesátiletá řidička bourala v pondělní špičce na městském okruhu v Hradci Králové. Podle policistů nejspíš napřed narazila do auta, které jelo před ní a už čekalo na semaforu. Když se od...

5. září 2025  14:10

Jasný cíl jičínských házenkářů: posunout se v tabulce výš a mířit do play off

Před dvěma týdny svého sobotního soupeře na jeho palubovce porazili. Šlo ale „pouze“ o turnaj, v němž se obě družstva připravovala na novou extraligovou sezonu. Házenkáři Jičína, o jejichž vítězství...

5. září 2025  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.