Porodila dvě děti a obě jsou mrtvé. Policie uzavřela šokující případ dvojnásobné vraždy

„Obsáhlý spisový materiál, který čítá téměř tisíc stran, jsme v těchto dnech předali na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. V průběhu vyšetřování kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů, jejichž výsledky se promítly do návrhu na podání obžaloby,“ uvedla mluvčí krajské policie Andrea Muzikantová.
Hrůzný případ se provalil loni na podzim po utajeném domácím porodu. Mladou ženu ve vážném stavu tehdy přivezla sanitka do nemocnice. Lékaři však hned poznali, že právě porodila a měli obavy o novorozence.
Jeho tělo ještě týž den policie našla při rozsáhlé pátrací akci v rodinném domě v Dobrušce, kde žena bydlela u babičky. Pitva prokázala, že dítě se narodilo životaschopné. Ženu po několika dnech policisté obvinili z vraždy a vzali do vazby. Při pátrání pak policisté našli i třicetiletého muže, který se vyhýbal vězení.
Během vyšetřování získali kriminalisté indicie, že matka se podobným způsobem nezbavila novorozence poprvé. Opět se proto do Dobrušky vrátili. Podle serveru Novinky.cz se žena při výslechu sama podřekla.
Ostatky druhého novorozence pak policisté našli v přístavku domu ukryté v igelitové tašce loni v prosinci. Mohly tam být dva až tři roky. Ženu poté obvinili z druhé vraždy.
Když reportér iDNES.cz mluvil s přáteli a známými mladé ženy, jejich názory se rozcházely. Podle některých bezproblémová dívka sklouzla k drogám a měla potíže starat se o své dvě děti, další ji popisují jako kamarádku, u níž si žádných problémů nevšimli. Že byla těhotná, někteří ze sousedství ani nepostřehli.