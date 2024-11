Vrchlabí buduje most přes Labe, pak dojde i na proměnu sousedního kina

Do konce roku by se měl otevřít nový most přes Labe u kina Kartonka ve Vrchlabí na Trutnovsku. Dělníci tu zároveň budují silnici. Stavba za 40 milionů korun je nakročením k několik let připravované...